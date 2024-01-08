CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Camii\'ndeki Saldırıyı Kınadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e camide yapılan saldırıyı kınıyor, Usta ve Erdem'e acil şifalar diliyorum. Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum" dedi.

Ö.S. isimli şahıs bugün saat 19.15 sıralarında İstanbul'da Fatih Cami içerisinde sloganlar atarak huzursuzluk çıkardı. Fatih Cami imamı Galip Usta, kendisini uyararak dışarı çıkmasını istediği Ö.S. tarafından bıçaklandı. İstanbul Valiliği, Ö.S.'nin gözaltına alındığını; yaralanan Galip Usta ve Bilal Erdem'in hayati tehlikesinin isi devam ettiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özel, saldırı ile ilgili kınama mesajı yayınladı. Özel'in bu gece X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e camide yapılan saldırıyı kınıyor, Usta ve Erdem'e acil şifalar diliyorum. Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum."