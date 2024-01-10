CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazeteciler Günü\'nde basın özgürlüğüne dikkat çekti

GÜLARA SUBAŞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla MYK toplantısının ardından CHP Genel Merkez'de gazetecilerle bir araya geldi. Özel, "Hepinizin günü kutlu olsun. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun geniş kapsamlı bir analizini yapacak değilim ama durum, hepimiz açısından yani Türkiye'deki bütün özgürlükleri değerlendirdiğimizde en zor iş gazetecilerin işi. Çünkü Türkiye'de gerçekten basın özgürlüğü noktasında ciddi bir sıkıntı yaşandığı ortada. Özellikle gazetecilerin çalışma şartları, mesleklerini yaparken kendilerini ne kadar özgür hissediyorlar, ne kadar özgür davranabiliyorlar ve nelerle karşılaşıyorlar bunlar bizim sizi takip ederken gördüğümüz, edindiğimiz, üzüldüğümüz, çözmeyi taahhüt ettiğimiz, o imkanlara kavuşamadığımız için de üzüldüğümüz süreçler" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşık 6 saat süren MYK toplantısının ardından, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamak için CHP Genel Merkez'de muhabirler ve kameramanlarla bir araya geldi. Özel, gazetecilere karanfil vererek günlerini kutladı. CHP lideri Özel, şunları söyledi:

"TÜRKİYE'DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ NOKTASINDA CİDDİ BİR SIKINTI YAŞANDIĞI ORTADA"

"Hepinizin günü kutlu olsun. Bizim çok yoğun bir günümüze denk geldi. Bugün de bizi takip etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da aslında hoş bir şey değil, belki de bugüne toplantı koymasak daha iyiydi. Tabii burada Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun geniş kapsamlı bir analizini yapacak değilim ama durum, hepimiz açısından yani Türkiye'deki bütün özgürlükleri değerlendirdiğimizde en zor iş gazetecilerin işi. Çünkü Türkiye'de gerçekten basın özgürlüğü noktasında ciddi bir sıkıntı yaşandığı ortada. Özellikle gazetecilerin çalışma şartları, mesleklerini yaparken kendilerini ne kadar özgür hissediyorlar, ne kadar özgür davranabiliyorlar ve nelerle karşılaşıyorlar bunlar bizim sizi takip ederken gördüğümüz, edindiğimiz, üzüldüğümüz, çözmeyi taahhüt ettiğimiz, o imkanlara kavuşamadığımız için de üzüldüğümüz süreçler.

"GAZETECİLİKTE SENDİKASIZLAŞMA, SENDİKALARIN İŞLEVSİZLEŞMESİ SORUNU ÇOK CİDDİ"

Ama bir yandan da tabii mesleğin birçok sorunu var. Yani sadece siyasi iktidarla değil; ülkenin durumuyla ilgili sorunları var, örgütlenmeyle ilgili sorunları var. Gazetecilik meslek örgütleri çok önemli. Belli noktalarda çok dirençli, çok faal. Temas halindeyiz, üzerimize düşeni hep yapmak istiyoruz. Ama esas burada sendikasızlaşma, sendikaların işlevsizleşme sorunu çok ciddi sıkıntı. Aslında basın alanında sendika sadece çalışanı patrona karşı bir iş güvencesi, işin devamlılığı olarak değil; patronun da kamuya karşı ya da siyasilere karşı sendikanın varlığını da göstererek basın özgürlüğünün, halkın özgürce haber alma hakkının da teminatı noktasına geliyor. Öbür türlü 'Bak kardeşim biz şuradan iş alıyoruz, bunu yazıyorsunuz, sıkıntı oluyor' lafının panzehiri: 'Bizim çalışanlarımızın sendikası var ve onlar onların haklarını koruyorlar. Bizim de yapabileceğimiz bir şey yok' diyebilmek. Tabii böyle bir sürecin yeniden olgunlaşması Türkiye'de zaman alacak. O konuda siz mücadele edeceksiniz. Biz elimizden geleni yapacağız. Her sene gelecek yıllara bu sorunların çözülmüş olmasını temenni ediyoruz. Çözülmemiş olarak bir daha bir araya geliyoruz. Burada biraz bizim de kusurumuz var. Ama önümüzdeki sürecin bu açıdan biraz daha umut verici olacağını ben kendim hissediyorum veya taahhüt edebilirim."

"ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN ADAYLIĞI MANSUR BEY'İN DE GÜCÜNE GÜÇ KATACAKTIR"

Özgür Özel, oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkan adaylığının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tepkisine neden olduğu iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda, Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle yani itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz."