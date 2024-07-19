CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre\'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs'ı yavru vatan olarak görmeyen, Kıbrıslı bir kardeş vatan olarak gören bir anlayışa sahip olduklarını belirtti. Özel, Kıbrıs Türklerinin haklarının ve menfaatlerinin büyük bir dikkatle savunulması gerektiğini vurguladı.

19.07.2024 16:01
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HABER: GÜLARA SUABŞI/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

(LEFKOŞA) - KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Kıbrıs'ı yavru vatan olarak gören değil, Kıbrıslı bir kardeş vatan olarak gören, kardeş devlet olarak gören bir anlayışa sahibiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla 20 Temmuz'da düzenlenecek resmi programa katılmak üzere dün KKTC'ye geldi. Özel'e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İstanbul Milletvekili Namık Tan ve Parti Meclisi Üyesi Selin Kırçiçek'ten oluşan CHP heyeti eşlik etti.

Özel'e ayrıca önceki CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ın yanı sıra Özel'in davetiyle KKTC'ye gelen; Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatan hükümetin Çalışma Bakanı Önder Sav ile harekatın "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Ayşe Güneş Ayata da temaslarda Özel'e eşlik etti.

Özel, KKTC temasları kapsamında, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti. Görüşme öncesinde Töre ve Özel açıklama yaptı.

Zorlu Töre: "Cumhuriyet'i yaşatmak hepimizin görevi"

23 Aralık 1963'te Lefkoşa'nın Ayvasıl köyünde yaşayan Kıbrıs Türklerine karşı yapılan saldırıyı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlatan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Devletimizi yaşatmak bizim önceliğimizdir, devletten vazgeçmek Türkiye'den vazgeçmek mümkün değildir. Bugün sabahleyin dönemin başbakanı Bülent Ecevit için tören düzenledi. Her yıl ben o törene katılıyorum. ve orada konuşma da yapıyorum. Çünkü Ecevit Kıbrıs Türk halkı arasında çok seviliyor. Bu sevgi ölümsüzleşmiş bir şekilde devam ediyor. Günün kabinesinde görev alan Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a, ona da rahmet diliyoruz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ne kadar önemliyse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir Türk devleti olarak yoluna devam etmesi de o kadar önemlidir. Çözüm arayışları Kıbrıs'ta olabilir. 50 senedir devam ediyor. Hatta 1967'den beri devam ediyor. 1950-1960'larda da Kıbrıs'ta kapsamlı bir anlaşma oldu. Ama o kapsamlı anlaşmayı yıkan Rumlar, Yunanlılardır. Şimdi bizim artık bağımsız bir devletimiz var, Cumhuriyet var. Cumhuriyet'i yaşatmak hepimizin görevi" dedi.

Özgür Özel: "Kıbrıs Türklerinin haklarının, menfaatlerinin büyük bir dikkatle savunulması gerek"

Töre'nin ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özel, "Kıbrıs'ı yavru vatan olarak gören değil, Kıbrıslı bir kardeş vatan olarak gören, kardeş devlet olarak gören bir anlayışa sahibiz. Kuzey Kıbrıs'ı bir bütün olarak destekliyoruz, sahipleniyoruz ve Türkiye'deki herkesin elbette siyasi görüş farklılık olabilir ama Kıbrıs'ı bir bütün olarak sahiplenmesini, Türkiye'deki iç politik tartışmaların dışında tutulmasını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerinin, Kıbrıs Türklerinin haklarının, menfaatlerinin büyük bir dikkatle savunulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zor durumda kalacağı, yalnızlaşacağı hiçbir şeye geçit vermemek gerek"

Özel, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte çok farklı gelişmeler olabilir. Ama burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zor durumda kalacağı, yalnızlaşacağı hiçbir şeye geçit vermemek gerekiyor. Bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. Partinin genel başkanı olarak bana dış politika konularında ve Kıbrıs konusunda en önemli yol göstericiliği yapan genel başkanlarımızla birlikte buradayız. Partimizin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Bey ve Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke ile Milli Savunma Bakanımız, Emekli Tümamiral Yankı Bağıcıoğlu'yla ve İstanbul Milletvekilimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Sözcümüz Namık Tan ile birlikte bugün burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 50 yıl önceki sevgiyle, 50 yıl önceki cesaretle, 50 yıl önceki kararlılıkla bir kez daha sizin şahsınızda Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarımıza selam olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti - Son Dakika

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