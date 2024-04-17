CHP Genel Başkanı Özgür Özel Strazburg'da Türkiye'nin partisi olduğunu söyledi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Strazburg'da Türkiye'nin partisi olduğunu söyledi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Strazburg'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin ana muhalefet partisi olduklarını ve Türkiye'nin hakları ve menfaatleri için birlikte çalışmak gerektiğini belirtti. Ayrıca, bazı devlet geleneklerine geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

17.04.2024 16:16  Güncelleme: 16:34
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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: MEHMET MEHMETLİOĞLU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Strazburg'da, "Bu seçimlerde birinci partiyiz ama yurt dışına çıktığımızda Türkiye'nin partisiyiz. Türkiye'nin hakları, menfaatleri ve dostları için birlikte çalışmak durumundayız. Önümüzdeki süreçte Sayın Erdoğan'la yüz yüze bir görüşmemiz de olacak. Orada da konuşacağız. Bizim bazı devlet geleneklerine hızla geri dönmemiz lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller (SOC) Grubu Başkanı Frank Schwabe'nin daveti üzerine geldiği Strazburg'da, AKPM oturumunda SOC Grubu'na hitap ettikten sonra bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile görüşen Özel, AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller grup yönetimiyle de bir araya geldi.

Özgür Özel ayrıca, AKPM Türkiye Delegasyonu ile bir toplantı yaptı. Görüşmede Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile milletvekilleri Aysu Bankoğlu ve Yunus Emre eşlik etti. AKPM Türkiye Delegasyonu heyetinde AKPM Türk Delegasyonu Başkanı ve AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş ile İYİ Parti, Saadet Partisi ve AKP milletvekillerinin bulunduğu temsilciler yer aldı.

Görüşmenin basına açık kısmında Tuğrul Türkeş, yerel seçimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede yerel yönetim seçimlerinde kazanan kaybeden dengesinin değişmesine rağmen belediyelerin devir tesliminin medeni şekilde yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

"BAZI DEVLET GELENEKLERİNE HIZLA GERİ DÖNMEMİZ LAZIM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de şunları söyledi:

"Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile bayramda telefonlaştığımızda da söyledim. Biz Türkiye'nin ana muhalefet partisiyiz. Bu seçimlerde birinci partiyiz ama yurt dışına çıktığımızda Türkiye'nin partisiyiz. Türkiye'nin hakları, menfaatleri için birlikte çalışmak durumundayız. Bunun için önümüzdeki süreçte Sayın Erdoğan'la yüz yüze bir görüşmemiz de olacak. Orada da konuşacağız. Bizim bazı devlet geleneklerine hızla geri dönmemiz lazım. Bundan 20 yıl öncesine kadar liderler talep ettiklerinde, ki önemli ziyaretlerinden önce mutlaka talep ederlerdi, Dışişleri Bakanlığı tarafından brifing verilirdi ve döndüklerinde de ziyaretlerini rapor ederlerdi Dışişleri Bakanlığı'na. Bizim bunu Türkiye Cumhuriyeti'ne hızla geri getirmemiz lazım.

Biz şu anda Türkiye'de nüfusun yüzde 65'ine, ekonominin yüzde 80'ine hizmet veren bir yerel seçim başarısı elde ettik ama dünyada örneğin Almanya'da Olaf Scholz bizim siyasi akrabamız… İspanya'da şimdi Filistin için çok önemli adım atmak üzere olan Sanchez hepimizin çok yakın dostu ve iyi ilişki içinde olduğumuz birisi.

Bunun yanında, Filistin için yazdığım mektubu, 140 ülkedeki liderlere yolladım. Bunların 18'i cumhurbaşkanı, başbakan, birkaçı da bakan olarak yürütmede bulunuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu gücünden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahrum kalmaması lazım. İslamofobi ile mücadeleden tutun, Filistin meselesine veya diğer konulara kadar Türkiye'nin, elbette Türkiye'de bazı konularda farklı düşünce tartışacağız. Dış politikada da ayrıştığımız noktaları olacak. Ama birleştiğimiz noktalarda, ülkenin menfaatilerinde biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi bir milli takım ruhuyla oynamak lazım. Milli takımda efendim iki tane santraforumuz veya iki tane kanat oyuncumuz var, sağdakileri oynatalım, soldakileri oynatmayalım diye bir şey olmaz. Bunların bir arada sahada olmaları gerekir. Ben bu konuda bugüne kadar şu şu hatalar yapıldı yerine, bugünden sonra hangi doğrular yapıldıysa onlara odaklanmanın doğru olacağını değerlendiriyorum."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Strazburg\'da Türkiye\'nin partisi olduğunu söyledi
Kaynak: ANKA

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