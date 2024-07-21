CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Türkiye'de muhalefet partisiyiz, dışarıya çıktığımızda da Türkiye'nin partisiyiz'

Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'de muhalefet partisiyiz. Dışarıya çıktık mı biz Türkiye'nin partisiyiz. Allah'ın izniyle gelecek seçimlerden sonra da iktidar partisiyiz." dedi.

İstanbul'daki ziyaretleri kapsamında Beyoğlu'nda Orhan Kemal Müzesi'ni gezip buradaki eserleri inceleyen Özel, daha sonra Bayrampaşa'daki Türkiye Bosna Sancak Derneğine geçti.

Dernek yönetimi ve vatandaşlarla bir araya gelen Özel, yaptığı konuşmada, sosyal demokrat bir parti olarak Türkiye'deki herkesi doğduğu yere bakmaksızın sahiplendiklerini söyledi.

Srebrenitsa Soykırımı'nı anma etkinlikleri için heyetiyle birlikte Saraybosna'ya gittiğini dile getiren Özel, burada unutulan soykırımların ve katliamların tekrarlandığını hatırlattıklarını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özel, "Orada bir çağrıda bulunduk. 50 yıl önce Kıbrıs'taki mezalimi görmüyordunuz, 29 yıl önce Bosna'daki mezalimi görmüyordunuz. Şimdi Filistin'dekini de görmüyorsunuz. Sonra yıllar geçince, anma günleri... Elbette çok önemli ama biz soykırımların anılmasını değil, soykırımlara izin verilmemesini, acıların durmasını, barışın sağlanmasını savunuyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü kınadıklarına dikkati çeken Özel, daha fazla çocuğun, kadının, masumun, asker ve sivilin hayatını kaybetmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattıklarını belirtti.

"411 belediyemize Bosnalı akrabalarımız emanettir"

Türkiye'deki partisinin yönetimindeki 411 belediyeye açık talimat verdiğini vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"Bizim belediyelerde akraba kayırmacılığı yasak, biliyorsunuz. Asla izin vermiyoruz ama bir akraba kayırmacılarına izin vereceğim. Bosna Sancaklı akrabalarımı kayıracaksınız, onlar ne isterse yapılacak. Çünkü onlar kendileri için bir şey istemez. Manisa'da, İzmir'de, Bursa'da ve Antalya'da, Türkiye'nin dört bir yanında, İç Anadolu'da, Karadeniz'de her yerde varlar. Ben daha bir tanesinin 'Bana şunu yap, çocuğuma şunu yap.' dediğini duymadım. Gelirler bir şey isterler, hep bir gariban için isterler. O yüzden 411 belediyemize Bosnalı akrabalarımız emanettir."

KKTC'de çok doğru bir temponun mevcut olduğunu, Türkiye'deki siyasi partilerin neredeyse tamamının genel başkanlarının buraya gittiğinin altını çizen Özel, bir daha asla 29 yıl önce yaşananların değil bir benzerini, binde birini dahi yaşamaya tahammülleri olmadığını ifade etti.

"Dışarıya çıktık mı biz Türkiye'nin partisiyiz"

Partisinin gelecek seçimlere kadar Türkiye'nin muhalefet partisi olduğunu dile getiren Özel, "Ama Türkiye'de muhalefet partisiyiz. Dışarıya çıktık mı biz Türkiye'nin partisiyiz. Allah'ın izniyle gelecek seçimlerden sonra da iktidar partisiyiz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, 30. yılda hep birlikte Bosna'da olunması gerektiğini, tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ayrı ayrı arayıp davet edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bize, topraklarımıza, soydaşlarımızın malına, canına, namusuna göz dikmeye kalkanlara ve bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne laf edecek olanlara şunu söyleyelim: Öyle, biz zoru görünce, mesele vatan olunca, millet olunca, bayrak olunca geri yaslananlardan değiliz. Biz, Yıldız Sarayı'nın arka bahçesinden İngiliz zırhlısına, istimbota binip zırhlıya geçip, oradan kaçanlardan değiliz. Vallahi biz işgal donanmasını görünce yanındaki yaverine 'Geldikleri gibi gidecekler çocuk.' diyen mavi gözlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün akrabalarıyız. Onun evlatlarıyız, onun vatandaşlarıyız."

Programa CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, partinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Sedat Ziyade ile dernek yöneticileri ve bazı vatandaşlar katıldı.