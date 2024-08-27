CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye değişecek, iktidar değişecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye değişecek, iktidar değişecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye değişecek, iktidar değişecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

27.08.2024 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Özel, "CHP demokratikleşecek Türkiye demokratikleşecek, Cumhuriyet Halk Partisi değişecek Türkiye değişecek, Türkiye'de iktidar değişecek Türkiye'deki insanların geleceği değişecek" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP eski genel başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin, milletvekilleri, parti kurmayları ile akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda, 6- 9 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan CHP Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nda gündeme alınması planlanan bazı konular görüşüldü.

"BİRİLERİ BEKLİYOR Kİ TARTIŞALIM, KENDİ İÇİMİZE DÜŞELİM"

Toplantıda konuşan Özel, "Birileri bekliyor ki tartışacağız, birileri bekliyor ki, kendi içimize düşüp onların yakasını bırakacağız, milletin meselelerini konuşmayı, Türkiye'nin gerçek gündemini takip etmeyi, siyasetin gerçek gündemini belirlemeyi bırakacağız. Bekliyorlar ki; birbirimize düşeceğiz ve onları kötü yönetimlerine rağmen, sorumluluklarıyla baş başa bırakacağız. Yok öyle yağma, biz biriz, beraberiz, kararlıyız, hep birlikte bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz" diye konuştu.

"SOSYALİST ENTERNASYONEL'İ TÜZÜK KURULTAYIMIZA DAVET ETTİK"

Özel, "2'nci başkanlığını üstlendiğim Sosyalist Enternasyonal'in başkanlık divanında verdiğimiz bir önerge ile, tüzük kurultayımızın toplantısına Sosyalist Enternasyonal'in fikir tartışmalarını ve politika çalışmalarını yürüten komitesini davet ettik. Orada bizimle birlikte çalışacaklar. Tüzük değişikliklerimizi dünyadaki iyi örneklerle katkı sağladılar, gerektiğinde konuyu orada açacaklar, anlatacaklar. Programla ilgili ortaya koyacağımız yol haritasına tüm dünyadan başarılı örneklerle ve deneyimlerle katkılar sağlayacaklar" ifadelerini kullandı.

'AHLAT'A TOPLANTI YAPMAYA DEĞİL, VERDİĞİ MESAJLARLA YENİ TARTIŞMALARI BAŞLATMAYA GİTMİŞTİR'

Özgür Özel, " Recep Tayyip Erdoğan, 21 yıl sonra Ankara dışında ilk kabine toplantısını yaptı Ahlat'ta. Ahlat'a toplantı yapmaya değil; fotoğraf çektirmeye, mesaj vermeye değil, verdiği mesajlarla yeni tartışmaları başlatmaya gitmiştir. Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümünde, oranın ruhuna uygun bir konuşma yerine eski polemikleri özleyen ve bizi tartışmalara çekmeye çalışan bir konuşma yaptı. Fotoğrafta bir yanına ittifak ortağını öbür yanına da o ittifak ortağının yanıtlaması gereken çok sayıda soruyu ortaya atan HÜDA PAR'ın genel başkanını aldı. Yanlarına kuvvet komutanlarını koydu ve bir fotoğraf verdi. Verdi ki; yeni tartışmalar başlasın, yeni gerilimler olsun ve esas mesele bir kenarda unutulsun. O fotoğrafın utancını, o fotoğraftakilerin birbiriyle olan çelişkilerini, belki de çelişir gibi görünüp de nasıl aynı kötü emeller üzerinde örtüştüklerini tarih önünde n lot ediyorum, zihnime, kalbime emanet ediyorum. Ama o gün oradaki tonun, Cumhuriyet Halk Partisi'ni çekmeye çalıştığı yerin bir tuzak olduğunu da bütün yol arkadaşlarımın bilmesini isterim" şeklinde konuştu.

"BİZ BAŞARIRSAK TÜRKİYE'DE BAŞARACAK VE EMİNİM HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Burada konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tarihi bir dönemeçte ve büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Partimizin değişim adımlarıyla başlayıp ülkemizin değişimiyle devam edecek olan bu süreci büyük bir sorumluluğu var. Her birimizin üzerinde ve her birimiz Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu sorumluluğun karşılığını hissetmek anlamak ve büyük bir çabayla vermek zorundayız. Tabi, biz adımlarımızı doğru bir biçimde atmaya devam ettikçe emin olunuz sadece partimiz değil, Türkiye doğru yolda ilerleyecek ve geleceği çok daha güzel olacak. Biz başarırsak Türkiye'de başaracak ve eminim hep birlikte başaracağız. Önce kendimizi sonra ülkemizi değiştireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Özgür Özel, İstanbul, Türkiye, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye değişecek, iktidar değişecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
15:48 Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
10:08 Beşiktaş, Augsburg’tan Felix Uduokhai’yi renklerine bağladı Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı
09:46 İsveç’te ’Özgür Filistin’ sloganı atan kadına sert müdahale İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
09:16 Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
08:47 Özcan Deniz’in ailesinde kriz Samar Dadgar’dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler Özcan Deniz'in ailesinde kriz! Samar Dadgar'dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler
08:30 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı
08:26 Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı İstanbul’a sağanak yağış geliyor Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 18:44:10. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye değişecek, iktidar değişecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement