CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hamza Dağ'ı hedef aldı

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Gaza gelip "Seçimde Erdoğan\'a oy var mı?" diye sordu, hiç beklemediği bir yanıt aldı

HABER: YAĞMUR BERİL VAROL – KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Efes Selçuk Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu, AKP İzmir adayı Hamza Dağ'ı hedef aldı. Başarır, "Sen danışmanlarını FETO'nun arka bahçesi yapmış bir adamsın. Sana biz İzmir'i teslim etmeyiz"dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı ve CHP Efes Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel'in seçim koordinasyon merkezi açılışına CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın yanı sıra Efes Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, İl Gençlik Kolları ile çok sayıda partili katıldı.

"HAMZA DAĞ'IN AFİŞLERİNDE AMPUL YOK, AMBLEM YOK UTANIYORSANIZ NEDEN O PARTİDEN ADAY OLUYORSUNUZ"

Açılışta konuşan Başarır, "Görüyorum ki Efes Selçuk'ta ve İzmir'de seçimi farkla alıyoruz. Birileri umutlanıyor acaba diyor. Hiç umutlanmayın İzmir bizim. İzmir'i kimselere vermeyiz. İzmir'de bizi kimselere vermez. Bizim adaylarımız burada partisiyle, atasıyla, tarihiyle, amblemiyle onur duyuyor" dedi.

AKP'nin adaylarını hedef alan Başarır şunları söyledi:

"AKP'nin adaylarından bahsetmek isterim biri Muğla'da Aydın Ayaydın. Televizyonda konuşuyor. Eğer ampulden dolayı çekiniyorsanız, gözlerinizi kapatın bana oy verin diyor. Diğeri de bizim Hamza Dağ onun da tüm İzmir'de pankartlarını görüyorum. Ampul yok, AKP'nin amblemi yok. Bir de benim adaylarımın afişlerine bakıyorum. Bir cumhuriyet kadını var hemen yanında da altı ok var. Aslan parçaları madem o partiden utanıyorsun neden aday oluyorsun. Hamza Dağ neden o ampul yok? İzmir'e gönderdikleri adaya bakın yıllarca milletvekilliği yapmış genel başkan yardımcılığı yapmış, İzmir'e gelen yatırımları, izmir CHP'de diye engellemiş birisi. Daha geçen gün Menemen'de bir müftü çıkıyor Kubilay'ın katillerinin mezarına çocuklarımızı götürüyor. Hamza Dağ o müftünün yakasına yapışacaktın. Sen danışmanlarını FETO'nun arka bahçesi yapmış bir adamsın. Sana biz İzmir'i teslim etmeyiz. 31 Mart'ta daha saat 6 olmadan İzmir'in dağlarında çiçekler açacak"

Başarır konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Selçuk önemli şeyler yaptılar. Çalmadılar, bir tek yolsuzluk soruşturması yok. Her ay 3 müfettiş gelir belediyenin kapsını sabah açar akşam kapatır. Ama başta Melih Gökçek olmak üzere Ankara'yı ve Türkiye'yi parsel parsel satanlara soruşturma yok. Bakın yeni bir moda çıktı. 3-4 dönem belediye başkanlığı yapıyorlar. Değişim yapalım diyoruz hayır bağımsız olacağız diyorlar. Bundan 3 hafta önce sosyal medyada bir paylaşım gördüm gözlerim doldu.. Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, adayımla pazarı geziyorum dedi ya bu adamı örnek alın.

"130 MİLLETVEKİLİ VE GENEL BAŞKANIMIZLA SİZE SÖZ VERİYORUZ O ERKEN SEÇİMİ SİZE GETİRECEĞİZ"

İzmir'e buradan bazı mesajlarım var biliyorum 2023 seçimlerinde çok üzüldünüz. Cumhuriyetin 100. yılında kazanmak istiyorduk biliyorum. Ama size söz veriyorum İzmir'in dertlerini, sorunlarını biliyorum. Söz veriyoruz ilk 3 yılda İzmirlinin isteklerinin hepsi yerine gelecek ve 31 Mart'ta hepimiz sandığa gideceğiz. 130 milletvekili ve genel başkanımızla size söz veriyoruz o erken seçimi ve bu sandığı size getireceğiz.

Filiz ve Cemil başkan bugün bize umut verdiniz, sandık kapandığında Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Filiz Sengel de Efes Selçuk Belediye Başkanı olacak. Ne yapacaklar bize oy veren, vermeyen tüm çocuklara, ailelere sahip çıkacağız insan ayırmayacağız. Biz 85 milyonluk büyük bir aileyiz."