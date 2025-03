CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Sayın Erdoğan Kartalkaya'da Da, Madımak'ta da Yakanlardan, Biz de Yananlardan Tarafız"

Güncel

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Madımak katliamı sanıklarından bazılarının serbest bırakılmasına ilişkin olarak, "Sivas katilleri için 'iyi halden yararlanabilirler, terör örgütü üyesi değiller' kararı üzerine aslında insanlığa karşı bir suç olduğu için zaman aşımı olmayacağı halde bazı sanıkları zaman aşımından yararlandırtanlar bu sefer de AYM kararını araçsallaştırarak şubat ayı içinde 29 caniden 23'ünü serbest bıraktılar. Erdoğan zaman aşımı kararı için 'milletimize hayırlı olsun' demişti. Sayın Erdoğan Kartalkaya'da da, Madımak'ta da yakanlardan biz de yananlardan tarafız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Edip Akbayram'ın vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Edip Akbayram yalnızca şarkılarıyla hepimizin hayatında büyük iz bırakan bir sanatçı değil aynı zamanda yaşantısıyla da bizlere örnek olan bir mücadele insanıydı. Her daim işçinin, emekçinin, ezilenin hikayesini anlattı. Kendi tabiriyle 'ezilenlerin melodik sesiydi'. Cumhuriyetin sanatçısıydı, cesaretini halktan alıyordu. O yüzden herkesin 'hocaefendi' diye peşinden koştuğu zamanlarda FETÖ örgütünün ödülünü reddetme cesareti gösterdi. Her dönemin insanı olmadı, her dönem insanlıktan yana oldu. Bu salonda bulunan herkes ne zaman ayağımız takılsa ayağa kalkarken hep onun bir şarkısıyla ayağa kalktı. Zaman zaman seçimleri kaybettik bir sonraki seçimler için 'inanın çocuklar motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz' dedi. Edip Ağabey haklı çıktı. Ankara'da, İstanbul'da güzel günler görmedik mi? Edip Ağabey sana söz veriyoruz, güzel günler göreceğiz ve senin huzuruna bir kez de böyle geleceğiz" ifadesini kullandı. Özel, şunları kaydetti:

"TBMM 'İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe aldı' diyeceğim"

" Türkiye, geniş tanımlı kadın işsizliğinde yüzde 38'le tarihi zirvede. Kayıt dışı işlerde çalışan kadınların oranı ise yüzde 34. Bu tablo kadınların emeğinin sistematik olarak görmezden gelindiğinin, sömürüldüğünün en önemli kanıtı. Türkiye'de en önemli sorun kadına karşı şiddet. 2024 yılını 445 kadın cinayetiyle kapattık, 2025'in kısa iki ayında rakam 64'ü buldu bile. Kadınların maruz bırakıldığı şiddetin kaynağı sistemin ta kendisi. Bu ülkede ne oluyorsa bu kadınlara iyi gelmiyor. Bu konuları uzun uzun konuştuk. Meclis çatısı altında kadınlara sözümüzü bir kez daha hatırlatalım; 100 yıl önce olduğu gibi 100 yıl sonra da umut Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarındadır. İktidar olduğumuzda Meclis'e geldiğinizde gözünüzün içine bakarak bu günü hatırlatacağım ve 'size verilen sözün mutluluğu ile çıktım, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe aldı TBMM' diyeceğim.

"Unutmuyoruz, unutturmuyoruz, affetmiyoruz ve hesap soracağız"

Bu olumsuz gündemi yaratan biz değiliz ama gündemde olanları yalnız bırakacak değiliz. Pazar günü Kadın Kolları Genel Başkanımızın önerisiyle Kartalkaya'daydık. Karanfilleri bıraktık, duamızı yaptık ve Bolu'da hayatını kaybeden bir aileden 8 kişiyi mezara koymuş bir dedenin yanındaydık. Bu büyük acı 40'ıncı gününde, yüreğimizde bir mum kaldı. Biz o bir mumu Soma için söndürmüyoruz, Afyon için de, Çorlu tren kazası için de, Ermenek için de söndürmüyoruz. Madımak için de söndürmüyoruz. Nerede yüreğini o mum yakmaya devam edenler varsa, ahlaklı insanlar varsa onlara söz veriyoruz; unutmuyoruz, unutturmuyoruz, affetmiyoruz ve hesap soracağız. Bir yanda rapora korsan diyen sonra mahcup olan Adalet Bakanı koltuğunda otursun. Bir yanda '10 güne hakim karşısına çıkacaklar' deyip suspus olan İçişleri Bakanı otursun, bütün raporlar sorumluluğunu işaret ettiği halde 78 candan sorumlu Turizm Bakanı otursun. Onları atayan Recep Tayyip Erdoğan'a şunu söylüyorum; bu işin siyaseti, bakan koruması, yandaş kayırması olmaz. O canların hesabı sorulmadan o ateş sönmez. Bunu ya hissedeceksin ya hissedenlere saygı duyacaksın.

"Yüreğimiz Madımak için yanmaya devam ediyor"

Yüreğimiz Madımak için yanmaya devam ediyor. 35 canımızı yakarak öldürenlere yapılan muamele vicdanları kanatmaya devam ediyor. İçerideki sanıklardan bir tanesinin dört yıl önce AYM'ye yapmış olduğu bir başvuru kendisi açısından sonuç verdi. Bir anda bütün Madımak katilleri açısından sonuç verdi. AYM'nin Can Atalay, Osman Kavala için verdiği kararı uygulamayanlar, Sivas katilleri için 'iyi halden yararlanabilirler, terör örgütü üyesi değiller' kararı üzerine aslında insanlığa karşı bir suç olduğu için zaman aşımı olmayacağı halde bazı sanıkları zaman aşımından yararlandırtanlar bu sefer de AYM kararını araçsallaştırarak bu Şubat ayı içinde 29 caniden 23'ünü serbest bıraktılar. Erdoğan zaman aşımı kararı için 'milletimize hayırlı olsun' demişti. Sayın Erdoğan Kartalkaya'da da, Madımak'ta da yakanlardan biz de yananlardan tarafız. Bu büyük yürek yangınlarının emsal olmaz ama bir başkası da evdeki çocuğuna ekmek götüremeyen babanın yüreğindeki yangındır. Mutfaktaki yangın, cüzdandaki yangın anaların babaların yüreklerini yakmaktadır."

