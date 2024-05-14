CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 18 Mayıs'ta miting çağrısı yaptı - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 18 Mayıs'ta miting çağrısı yaptı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 18 Mayıs\'ta miting çağrısı yaptı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin 18 Mayıs Cumartesi günü Saraçhane’de yapacağı miting için çağrı yaptı. Çelik, “CHP, atanmayan öğretmenlerle, mülakat mağdurlarıyla, yeni eğitim müfredatından endişe duyan, laik eğitim isteyen ve çağdaş cumhuriyet için çağdaş eğitim talep eden bütün yurttaşlarımızla 18 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’da Saraçhane’de miting yapacaktır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla yapılacak miting için CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın hazırlıkları büyük bir titizlikle devam etmektedir. Bütün yurttaşlarımızı, eğitimdeki bu kötü gidişata hep birlikte dur demek için 18 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’de yapacağımız mitingimize davet ediyoruz" dedi.

14.05.2024 19:13
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(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin 18 Mayıs Cumartesi günü Saraçhane'de yapacağı miting için çağrı yaptı. Çelik, "CHP, atanmayan öğretmenlerle, mülakat mağdurlarıyla, yeni eğitim müfredatından endişe duyan, laik eğitim isteyen ve çağdaş cumhuriyet için çağdaş eğitim talep eden bütün yurttaşlarımızla 18 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'da Saraçhane'de miting yapacaktır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla yapılacak miting için CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın hazırlıkları büyük bir titizlikle devam etmektedir. Bütün yurttaşlarımızı, eğitimdeki bu kötü gidişata hep birlikte dur demek için 18 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'de yapacağımız mitingimize davet ediyoruz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'ndan mitinge çağrı" başlığı ile yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"EĞİTİM SİSTEMİ SİYASİ İKTİDARIN YAP BOZ OYUN TAHTASINA DÖNÜŞTÜ"

"Eğitim sistemi, bugün siyasi iktidarın bir yap-boz oyun tahtasına dönüştü.  Yıllar içinde 9 milli eğitim bakanı değişti. İstisnasız her yeni gelen bakan, eğitim sisteminin değişmesinin şart olduğunu söyledi ve 4'ü büyük olmak üzere 18 kez müfredat değişti. Eğitim giderek niteliksizleşmekte, uluslararası testlerde okuma, matematik ve fen gibi becerilerde ülkemiz sonlarda yer almaktadır.

Eğitime Merkezi Yönetim bütçesinden ayrılan pay 2003'te yüzde 14,53 iken 2024'te ise yüzde 9,15 noktasına düştü. Okullarda güvenlik, temizlik vb. gibi konularda bütün maliyetleri veliler karşılamak zorunda kalırken, köy okulları, yatılı okullar kapatıldı. Siyasi iktidarın eğitimdeki bu uygulamaları nedeniyle gençler, geleceğini yurt dışında aramak, aileler, fahiş fiyatların kıskacında çocuklarını özel okullara göndermek zorunda kalmaktadır.

"1 MİLYON ATANAMAYAN ÖĞRETMEN BULUNMAKTADIR"

Öğretmenler yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkum edildi. Bugün Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 155 bin öğretmen, yaklaşık 1 milyon atanmayan öğretmen bulunmaktadır. Atanmadıkları için ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik yapan eğitim emekçileri, emek sömürüsüne maruz kalmaktadır.  Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır' sözleriyle baş tacı ilan ettiği öğretmenler, siyasi iktidarın yıllar içindeki uygulamaları nedeniyle itibarsızlaştırıldı, şiddetin birer hedefi oldu. Okullarda yaşanan ve son olarak bir müdürün hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan şiddet olayı, eğitim emekçilerinin hayatlarının güvende olmadığını göstermektedir.

"MÜLAKAT MUAMMASI NEDENİYLE BİNLERCE ÖĞRETMEN ELENİYOR"

Siyasi iktidarın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce söz verdiği ancak bizzat Milli Eğitim Bakanı'nın devam edeceğini duyurduğu 'mülakat' muamması nedeniyle bugün binlerce öğretmen adayı haksız yere elenmektedir. Bu sorunun çözülmesi bir yana kamudaki söz konusu uygulama nedeniyle liyakat giderek yok olmakta, binlerce genç aday mağdur edilmektedir.

Eğitim, temel bir insan hakkıdır ve her çocuğun nitelikli eğitime ulaşması, devletin en temel sorumluluklarından biridir. Çağdaş, laik ve bilimsel eğitim Cumhuriyet'in olmazsa olmazıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni müfredat ise Cumhuriyet'in bu olmazsa olmazlarını hedef almakta, iktidarın itaatkar ve kanaatkar nesiller yetiştirme projesine hizmet etmektedir.

"39 İLÇEDEN ARAÇLAR KALKACAKTIR"

Siyasi iktidar eliyle eğitim sisteminde yaşanan bu çöküşe karşı; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), atanmayan öğretmenlerle, mülakat mağdurlarıyla, yeni eğitim müfredatından endişe duyan, laik eğitim isteyen ve çağdaş cumhuriyet için çağdaş eğitim talep eden bütün yurttaşlarımızla 18 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'da Saraçhane'de miting yapacaktır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla yapılacak miting için CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın hazırlıkları büyük bir titizlikle devam etmektedir.  Bu kapsamda mitinge katılmak isteyen yurttaşlar için 39 ilçeden araçlar kaldırılacaktır. Miting için günün anlam ve önemine vurgu yapan döviz ve pankartlar hazırlatılacak, hazırlatılan döviz ve pankartlar alanda dağıtılacaktır.

"CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL KONUŞMA YAPACAK"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in başında yer aldığı miting hazırlıkları kapsamında 39 ilçe başkanı, ilçelerinde bulunan eğitim sendikaları, dernek ve sivil toplum örgütleriyle görüşmeleri sürdürmekte, kurum ve kuruluşları mitinge davet etmektedir.  Mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, atanmayan öğretmenler, mülakat mağdurları, şiddet gören eğitim emekçileri birer konuşma yapacak. Yeni eğitim müfredatı, laik, çağdaş ve bilimsel eğitim konuları da mitingin ana konularından biri olacak. Bütün yurttaşlarımızı, eğitimdeki bu kötü gidişata hep birlikte dur demek için 18 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'da yapacağımız mitingimize davet ediyoruz"

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 18 Mayıs'ta miting çağrısı yaptı - Son Dakika

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