Haber: Hilal ACAR

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde, üreticiden 10 liraya alınan bir ürünün markette 50-60 liraya satılmasının önüne geçilmesi için yeni bir hal yasası düzenlemesine ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Akay, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ve bağlı ortaklıklarının, döner sermaye işletmelerinin veya sandıklarının, dernek ve vakıflarının fonlarda değerlendirilen parası var mı?" diye sordu.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, tarım sektörüne yönelik desteklerin yetersiz olduğunu belirterek, kamu bankalarına aktarılan kaynakların bir bölümünün çiftçi ve esnafa kullandırılması gerektiğini ifade etti. Akay, 2027 bütçe teklifi de dahil olmak üzere kamu bankalarına üç yılda toplam 748 milyar lira aktarılacağını, bu tutarın 2027 yılı için 315 milyar lira olarak öngörüldüğünü, geçen yıl ise 248 milyar lira olduğunu kaydetti.

Akay, "Özellikle Ziraat Bankası'nın çiftçiye gerekli desteği sağlaması gerekiyor, sübvansiyonlu kredileri aktarması gerekiyor. Aktarıyor mu diye bakıyoruz, maalesef geçmiş yıllarda da biz bunu tenkit ettik, gördük. Ziraat Bankası çiftçiye bu kredileri aktarırken gerekli tetkiki ve araştırmayı yapmadan eş, dost, akrabaya, kendi kardeşlerine kurdurulan şirketlere, enerji şirketlerine de yatırım teşvikleriyle beraber destekli vaziyette aktarıyor. Birtakım fon yolsuzluğu da gündemde olduğu için serbest fonları da bu yönetim kadrosundaki kişiler ve kendine yakın olan kişiler kuruyor. Buradan da fahiş gelirler elde ediliyor. Hatta düşük sübvansiyonlu kullandırdıkları kredileri de bu fonlarda değerlendirttiriyorlar.

Bir de oradan ekstra kazanç, gelir elde ediyorlar. Ama çiftçi ne yapıyor? 1,5 trilyonluğu aşmış bir banka borcuyla, finansal borcuyla faiz yükü altında ezilirken, üretime devam etmeye çalışırken perişan vaziyette kendisine düşük sübvansiyonlu kredi gelir mi acaba diye bekliyor. Bırak gelmesini, bir de genel merkezden gelen, genel müdürlükten gelen emirlerle tüketici kredilerine yani yüksek faizli kredilere yönlendiriliyor. Bu konunun mutlaka bir düzene sokulması gerekir. İstediğine istediği şekilde düşük faizli kredi verirken çiftçinin yüksek faizli tüketici kredilerine yönlendirilmesi kabul edilemez."

Akay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 22 ilde 41 yaş sebze ve meyve dağıtım firmasıyla ilgili gerçekleştirilen operasyona ilişkin, soruşturma dosyasında girdi maliyetlerinin şişirilmesi, sahte belge kullanılması ve vefat etmiş kişilere ödeme yapılmış gibi gösterilmesi gibi iddiaların yer aldığını belirterek, sürecin tarım sektörü üzerindeki etkilerininde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Fahiş fiyat ve fiyat manipülasyonu iddialarının incelenmesi gerektiğini vurgulayan Akay, üreticiden 10 liraya alınan bir ürünün markette 50-60 liraya satılmasının önüne geçilmesi için üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkının azaltılması ve yeni bir "Hal Yasası" düzenlemesi yapılması gerektiğini dile getirdi.

Akay, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ve bağlı ortaklıklarının, döner sermaye işletmelerinin veya sandıklarının, dernek ve vakıflarının fonlarda değerlendirilen parası var mı?" diye sordu.

OCAKLI: "AVRUPA BİRİNCİSİ DEDİĞİNİZ ÇİFTÇİ NİÇİN BANKALARA BU KADAR BORÇLU?"

YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Ben Karadeniz'den geliyorum. Bizim 3D dediğimiz bir özelliğimiz var. Dağ, dere ve deniz. İçine bunun ormanlar girer, araziler, özel mülkiyetler vesaire ve orada bir yüzyıllardır süren bir yaşam alanımız var. Bu 3D'mizi ne yazık ki denetlemiyor ve değerlendirmiyorsunuz Değersizleştiriyorsunuz Sayın Bakanım" şeklinde konuştu.

Ocaklı, Tarım Kanunu'nun 21. maddesi kapsamında çiftçilere ayrılması gereken tarımsal destek tutarının 1 trilyon 112 milyar lira olduğunu, bütçede ise 200 milyar liranın üzerinde kaynak ayrıldığını belirtti. Aradaki 877 milyar liralık farkın çiftçilere ödenmesi gereken destek tutarından eksik bırakıldığını ifade eden Ocaklı, "Siz burada bir anayasa ihlali yapmış oluyorsunuz" ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sunumunda 2026 yılında tarımsal destek miktarının 30 milyar liralık ek kaynakla artırıldığını söylediğine işaret eden Ocaklı, "Biz sizin fazla verdiğiniz ek kaynağı sormuyoruz ki ayrıca bunu niye çiftçiye vermediniz?" dedi.

Ocaklı, Türkiye'nin 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılasıyla övünüldüğünü ancak bu rakamın cari dolar kuru üzerinden hesaplandığını ve fiyat artışları ile döviz kuru değişimlerinden etkilendiğini savundu.

TÜİK verilerine de değinen Ocaklı, 2025 yılında tarım, orman ve balıkçılık sektörünün reel olarak yüzde 8,5 küçüldüğünü belirterek, açıklanan tarımsal hasıla rakamları ile üretimdeki değişim arasındaki farka dikkati çekti.

Öte yandan Ocaklı, Eylül 2026 itibarıyla tarım, avcılık ve ormancılık sektöründeki banka kredilerinin 1,5 trilyon lirayı aştığını, takipteki kredilerin oranının ise yüzde 2'ye yaklaştığını kaydederek, "Avrupa birincisi dediğiniz çiftçi niçin bankalara bu kadar yüksek miktarda borçlu ve hacizle karşı karşıya? Madem tarımda bu kadar başarılıyız, 500 bin üretici neden tarım dışına çıkmaya karar aldı? Madem bu kadar üretiyoruz, tarım ve gıda dış ticaretinde neden fazla daralıyor?" sorularını sordu.

TAŞ: "KRİZ DURUMUNDA GIDAYA KESİNTİSİZ ERİŞİMİNİ SAĞLAYACAK EYLEM PLANIMIZ VAR MI?"

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş "Olası yeni bir pandemi, bölgesel savaş veya küresel tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması durumunda Türkiye'nin gıda güvenliği açısından hazırlığı nedir? Bununla ilgili sizden net bilgi duymak istiyoruz. Ülkemizin stratejik tarımsal ürün diye bir tanımlaması var mı? Bu ürünlerdeki, eğer varsa, stoklarımız nedir? Bu stratejik ürünün içine hangi ürünleri alıyorsunuz? Bu stoklar kaç aylık ihtiyacımızı karşılayabilecek düzeydedir? Böyle bir kriz durumunda vatandaşımızın gıdaya kesintisiz ve uygun fiyatla erişimini sağlayacak bir eylem planımız var mıdır?" sorularını sordu.

Taş, tarım bütçesinde yaklaşık yüzde 40'lık artış öngörüldüğünü ancak bu artışın çiftçilerin üretim kapasitesine, alım gücüne ve refahına ne ölçüde yansıdığının önemli olduğunu belirtti. Bütçede ki artışın üreticilerin ekonomik koşullarına da yansıması gerektiğini ifade eden Taş, 2025 yılında tarım sektörünün yüzde 8,5 küçüldüğünü ve tarımsal istihdamın bir yılda 267 bin kişi azaldığını söyledi.

2002-2024 yılları arasında kişi başına düşen ekilebilir tarım arazisi miktarının yaklaşık yüzde 34 gerilediğini kaydeden Taş, bu verilerin uygulanan tarım politikalarının sonuçlarının sorgulanmasını gerektirdiğini dile getirdi.

Taş, Çukurova'da narenciye üreticilerinin geçen yıl zirai don ve dolu nedeniyle zarar gördüğünü, bu yıl ise yüksek rekolteye rağmen ürünlerini satamadıkları için gelir kaybı yaşadıklarını belirtti. Artan üretim maliyetlerine dikkati çeken Taş, narenciye üreticileri için ihracat desteği, depolama kapasitesi ve özel destek paketi oluşturulmasını istedi.