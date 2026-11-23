Haber: İshak Kara

(VAN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Van'da Tarihi Peynirciler Çarşısı ve pazarı ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi. Artan kiralar, düşen satışlar, yüksek fiyatlar ve tamamlanmayan ulaşım yatırımlarından yakınan esnaf, ekonomik sıkıntıların giderek ağırlaştığını belirtti. Kaya, esnafın sorunlarını parlamentoda gündeme getireceklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya ve beraberindeki parti yöneticileri, Tarihi Van Peynirciler Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi. Ziyarette ekonomik sıkıntılar, düşen alım gücü, Şırnak yolu ve Van Çevre Yolu'nun tamamlanmaması gündeme geldi.

"PİYASADA PARA YOK"

Çarşıda 32 yıldır esnaflık yaptığını belirten Fevzi Metin, emekli aylığıyla geçinemediği için çalışmaya devam ettiğini söyledi. Piyasada para olmadığını, yüksek faizlerin ticareti olumsuz etkilediğini belirten Metin, Şırnak yolunun tamamlanmasının turizme katkı sağlayacağını ifade etti.

Metin, "24 bin lira maaş alıyorum. İşler kesat, durgundur. Piyasada para yok. Faizler yüksek, millet parasını faize yatırıyor. Kimse ticaretle uğraşmıyor. Köyler boşaldı. Şırnak yolu açılsa daha çok turist gelir. Siyasal iktidara ve hükümete çağrımız, biraz dürüst olsunlar. Kim olursa olsun, fon vurgunları yapanlara, makamını düşünenlere hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

"AÇLIK SINIRI 38 BİN LİRA"

Esnafın ekonomik sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaya, açlık sınırının 38 bin liraya ulaştığını belirterek emeklilerin geçinemediği için çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Kaya, "Açlık sınırı 38 bin lira. Siz 23 bin lira maaş alıyorsunuz. Emekli olup köşenize çekilecekken gelip burada çalışıyorsunuz" diye konuştu.

Partisinin "siyasi ahlak yasası"nın çıkarılması için mücadele ettiğini belirterek, "Yolsuz, arsız, ahlaksız kim varsa siyasetten arınsın diyoruz. Parlamentoya da bir çağrı yapıyoruz. İlk önce parlamento bu yasayı çıkartsın ki topluma örnek olsun" ifadelerini kullandı.

Esnafın sorunlarını parlamentoda gündeme getireceklerini söyleyen Kaya, emeklilerin yaşadığı sıkıntıların çözülmesinin de öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

"MÜŞTERİ FİYATLARI GÖRÜNCE ALIŞVERİŞTEN VAZGEÇİYOR"

Peynirciler Çarşısı esnafı da satışların düştüğünü, yüksek fiyatlar nedeniyle müşterilerin alışveriş yapmadan çarşıdan ayrıldığını anlattı. Esnaf, "Iraklılar daha çok alışveriş yapıyor. Biz Şırnak yolunun bitirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaya, pandemi döneminde Ankara'da ihtiyaç sahiplerinin veresiye defterlerini kapattıklarını hatırlatarak, dayanışmayla benzer sorunların aşılabileceğini söyledi.

"VAN ÇEVRE YOLU'NU BİZ TAMAMLAYACAĞIZ"

Pazar esnafını da ziyaret eden Kaya, Van'da gençlerin yaşadığı sorunlara, trafik kazalarına ve inşaatlarda meydana gelen işçi ölümlerine dikkat çekti. Esnaf ise Van'ın gelişmişlik bakımından geride kaldığını ve kente yeterince yatırım yapılmadığını dile getirdi.

Van'da üç gündür bulunduğunu belirten Kaya, esnafın ve gençlerin sorunlarını dinlediklerini ifade ederek Van Çevre Yolu'nun hala tamamlanmamış olmasını eleştirdi.

CHP'nin Van'da milletvekili bulunmadığını hatırlatan Kaya, "CHP'ye milletvekili vermediniz, biliyor musunuz? Bir milletvekili vermediniz. Bizim de sözümüz olsun. O çevre yolunu biz geleceğiz, bitireceğiz" dedi.

Pazar esnafı ise geçen yıla göre satışların yarı yarıya düştüğünü, buna karşın kira giderlerinin arttığını söyledi. Geçen yıl günlük 20 bin lira kazandıkları dönemlerde bu yıl kazançlarının 10 bin liraya kadar gerilediğini belirten bir esnaf, 30 bin lira olan kirasının gelecek yıl 35-40 bin liraya çıkmasından endişe ettiğini ifade etti.

Esnaf, köyden 700-750 liraya aldıkları peyniri yaklaşık 50 lira karla sattıklarını, bu kazancın da kira giderlerine gittiğini belirterek belediyeden destek istedi.