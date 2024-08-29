CHP'li Vekil Uzun, Ruhsatsız Silah Kullanımını Meclis Gündemine Taşıdı - Son Dakika
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CHP'li Vekil Uzun, Ruhsatsız Silah Kullanımını Meclis Gündemine Taşıdı

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, son dönemde artan cinayet, yaralama ve mekan basma olaylarını Meclis gündemine taşıdı. Uzun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya 'Ruhsatsız silah kullanımının arttığı ülkemizde bunu önlemeye dair yapılan çalışmalar nelerdir' diye sordu.

29.08.2024 10:47
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(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, son dönemde artan cinayet, yaralama ve mekan basma olaylarını Meclis gündemine taşıdı. Uzun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Ruhsatsız silah kullanımının arttığı ülkemizde bunu önlemeye dair yapılan çalışmalar nelerdir" diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, özellikle son dönemde artan cinayet, yaralama ve mekan basma olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Uzun, yaptığı değerlendirmede; "Son yıllarda, özellikle son bir yılda artan cinayet ve yaralama vakaları ülkemizde bir iç güvenlik sorunu haline dönüşmüş durumdadır. Ülkemizin neredeyse her yerinde insanlar birbirini acımasızca katletmektedir. Türkiye maalesef her gün; cinayet, silahlı saldırı ve mekan baskını haberleriyle sarsılmaktadır. Toplumu endişeye sevk eden bu olayların önüne geçmek üzere bakanlık hızla harekete geçmek durumundadır" dedi.

"Bireysel silahlanma artıyor"

Bireysel silahlanmanın arttığını ve Türkiye'de büyük bir ruhsatsız silah sorunu olduğunu dile getiren Uzun, "Maalesef bireysel silahlanma ülkemizde artmakta, sınırlarımızdaki güvenlik zafiyeti nedeniyle ruhsatsız silahlarda büyük bir artış olduğu iddia ediliyor. Açıklanan bazı rakamlara göre ruhsatsız silah sayısı 20 hatta 30 milyonun üzerinde. Ülkemizde can güvenliğimiz büyük tehdit altında. Bunun sonucunda her gün neredeyse birden fazla cinayet ve yaralama haberleri ile uyanıyoruz. Bir an önce harekete geçilmezse artık sokaklara çıkılamaz hale gelinecek. Bakanlık tüm yetkilerini kullanarak bu soruna çözüm üretmek zorunda" ifadelerini kullandı.

Cumhur Uzun'un Bakan Yerlikaya'ya yönelttiği sorular şöyle:

"- Özellikle son dönemde artan cinayet ve yaralama vakalarına dair Bakanlığınızca başlatılmış özel bir çalışma var mıdır?

Toplumu huzursuz eden ve endişe yaratan bu cinayet ve yaralama vakalarının önüne geçebilmek adına güvenlik önlemleri artırılmış mıdır?

Ruhsatsız silah kullanımının arttığı ülkemizde bunu önlemeye dair yapılan çalışmalar nelerdir?

Son 5 yılda (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) ve 01.01.2024/ 27.08.2024 tarihleri arasında güvenlik güçlerimizce yakalanan ruhsatsız silah sayısı kaçtır? Yıllara ve illere göre dağılım nedir?

Ülkemizde son 5 yılda ve 01.01.2024/ 27.08.2024 tarihleri arasında kaç kişi cinayete kurban gitmiştir? Cinsiyetlerine, yıllara ve illere göre dağılım nedir?

Son 5 yılda ve 01.01.2024/ 27.08.2024 tarihleri arasında ülkemizle ateşli silahla işlenen cinayetlerin kaçı ruhsatlı, kaçı ruhsatsız silahla işlenmiştir? Yıllara göre dağılım nedir?

Son 5 yılda ve 01.01.2024/ 27.08.2024 tarihleri arasında ülkemizde, yasa dışı yollardan silah satışı yapan kaç kişi yakalanmıştır? Yine aynı dönemde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla ülkemize sokulmak istenen ne kadar ateşli silah ve patlayıcı yakalanmıştır? Yıllara, silah türlerine ve geldiği ülkelere göre dağılım nedir?

Son 5 yılda ve 01.01.2024/ 27.08.2024 tarihleri arasında ülkemizde kaç ruhsatsız silah yakalanmıştır? Yıllara göre dağılım nedir?

Son 5 yılda ve 01.01.2024 tarihleri arasında işlenen cinayetlerden kaçının faili yakalanmış, kaçı halen yakalanamamıştır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Vekil Uzun, Ruhsatsız Silah Kullanımını Meclis Gündemine Taşıdı - Son Dakika

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