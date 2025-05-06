CHP'li Vekiller Marakeş'te Demokrasi Krizini Ele Aldı

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Melis Asya Bozalı ve Yurtdışı İlişkiler Komisyonu Başkanı Yiğit Şafak Karip, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 3. Uluslararası Genç Sosyalist ve Sosyal Demokrat Parlamenterler Forumu'na katıldı. CHP'li Derici forumda yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin ardından tutuklanması ve ardından yaşanan süreci aktardı.

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 3. Uluslararası Genç Sosyalist ve Sosyal Demokrat Parlamenterler Forumu'nda Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Melis Asya Bozalı ve Yurtdışı İlişkiler Komisyonu Başkanı Yiğit Şafak Karip temsil etti. Latin Amerika, Afrika ve Ortadoğu sosyal demokrat parlamenterlerin ve genç sosyal demokrat liderlerin yer aldığı forumda temaslarda bulunan ve panellerde yer alan CHP heyeti, katılımcılara Türkiye'de yaşanan son siyasi gelişmeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin ardından tutuklanması ve ardından yaşanan süreci aktardı. Öneş Derici'nin forumdaki konuşmasında şu cümleler öne çıktı:

"Bu tablo sadece Türkiye'yi değil, tüm bölgemizi tehdit eden bir demokrasi krizine işaret ediyor"

"Sayın Ekrem İmamoğlu, 15 milyon vatandaşın iradesiyle 2028 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayı olarak yola çıktı. Ancak adaylığının ilanından sadece dört gün sonra tutuklandı. Öncesinde ise üniversite diploması iptal edildi. Bu durum halkın iradesine doğrudan bir müdahaledir. Gençlerimiz anayasal haklarını kullandıkları için gözaltına alınıyor, öğrenciler adaletsizce tutuklanıyor. Bu tablo sadece Türkiye'yi değil, tüm bölgemizi tehdit eden bir demokrasi krizine işaret ediyor. Ülkemin ve partimin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu 'Yurtta sulh, cihanda sulh'tur'. Türkiye yalnızca Avrupa'da değil, Ortadoğu'da da demokrasiyi ve huzuru sağlayabilecek en önemli ülkelerden biridir. Türkiye'nin demokrasisi son dönemde tehlikededir, ancak demokratik bir ülke komşularına demokratik katkılar sağlayabilir."

Forumun sonunda yayımlanan ve oybirliği ile kabul edilen Marakeş Deklarasyonu'nda Türkiye'ye özel bir paragraf ayrıldı. Deklerasyonda, Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün saldırı altında olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"2024'ün sonlarından bu yana, muhalefet tarafından seçilmiş belediye başkanları, kamu görevlileri, gazeteciler ve daha pek çok muhalif sistematik siyasi baskıya maruz kalmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve önde gelen muhalefet cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının hukuksuz biçimde iptal edilmesini ve ardından tutuklanmasını kınıyoruz. Belediye başkanlarının, politikacıların, gazetecilerin ve barışçıl protestolara katılan öğrencilerin keyfi biçimde tutuklanması, Türk halkının iradesine ve yargı bağımsızlığına doğrudan bir saldırıdır.

"Tutukluların derhal serbest bırakılmasını temel özgürlüklerin tam anlamıyla yeniden tesis edilmesini talep ediyoruz"

Tutukluların derhal serbest bırakılmasını ve Türkiye'de hukukun üstünlüğü ile temel özgürlüklerin tam anlamıyla yeniden tesis edilmesini talep ediyoruz. Gençlerin, öğrencilerin ve sivil toplum aktörlerinin siyasi saiklerle hedef alınmasına son verilmelidir. Tüm ulusal ve uluslararası kurumları, demokratik hükümetleri ve temel haklara bağlı sivil toplum kuruluşlarını Türk halkıyla dayanışma içinde açık bir tavır almaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz."