CHP'li Yöneticiler Tutuklu Gençleri Ziyaret Etti

(İZMİR) - CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan ile Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto gösterileri nedeniyle tutuklanan gençleri cezaevinde ziyaret ettiler.

Gökçen, Bakan ve Yücel, İzmir'deki protestolar nedeniyle tutuklanan 17 genci Menemen Cezaevi'ndeki ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yaptılar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün bayram, fakat bazı ailelerin sofralarında ve evlerinde büyük bir eksik var. Onların çocukları, gencecik insanlar, yurttaşlarımız bayramı cezaevinde geçirmek zorunda bırakıldılar. Haksız yere tutuklandılar. Bugün Menemen Cezaevi'ndeki gençleri ziyaret ettik ve tek tek görüşmeler yaptık. Burada 17 kişi, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na aykırı hareket ettikleri' iddiasıyla tutuklanmış durumda. Onlarla hem gözaltı süreçlerini hem katıldıkları eylemleri, daha sonra tutuklanma sürecini ve cezaevi koşullarını konuştuk. Bu noktada özellikle İzmir Barosuna ve gönüllü avukatlara teşekkür etmek istiyoruz. Sadece İzmir'de değil, diğer illerde de özellikle İstanbul'da sayı çok yüksek. Avukatlar üstün çabayla, çoğu zaman sabahlara kadar görevlerini yerine getiriyor. Ancak Özellikle İstanbul'da, Çağlayan Adliyesi önünde avukatlara müdahale edilmesi ve görevlerini yapmalarının önüne engeller konuluyor olması savunma hakkı ve mesleğimizin geleceği açısından kaygı verici bir durumdur."

"Bu ihtiyaçların bir an önce giderilmesini bekliyoruz"

Tutuklu gençlerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında cezaevi yönetimiyle görüştüklerini kaydeden Gökçen, "Tek tek arkadaşlarla konuştuk. 18 yaşından başlayan gençler var. Birtakım ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili cezaevi yönetimiyle görüştük. Kantinin açılmamış olması gibi eksikliklerin giderilmesi konusunda... Özellikle dört güne uzayan bir gözaltı sürecinin ardından cezaevine geldiğinizde zaten haksız yere bulunduğunuz bir yerde temel ihtiyaçların bir an önce giderilmesi önemli oluyor. Bu konuda yardımcı olacaklarını söylediler. Bu ihtiyaçların bir an önce giderilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Polis müdahalesinin hukuk kurallarına uygun olup olmadığı incelenmeli"

Gençlerin gözaltına alınırken şiddet gördüğünü ifade eden Gökçen, tutukluluk hallerinin sona erdirilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Gözaltı süreciyle ilgili yaşananlar kaygı verici boyutlara ulaşmış durumda. Tek tek notlarını almak, raporlamak ve gerektiğinde suç duyurularında bulunmak üzere CHP Gölge Adalet Bakanlığı olarak ciddi bir çalışma içindeyiz. Kötü muamele olarak nitelendirilmesine rağmen ters kelepçe uygulamalarının yaygınlaştığı, gözaltında darp ve yaralanmaların sıkça görüldüğü ifade ediliyor. Birden fazla polisin bir kişi üzerine darbı söz konusu olduğunda devamında sağlık muayenelerinin doğru ve yasal bir şekilde yapılması çok daha büyük önem kazanıyor. Bu konuda bazı tanıklıklar dinledik. Bunların hepsini baro ile iletişim halinde takip edeceğiz. Polis müdahalesinin hukuk kurallarına uygun olup olmadığı incelenmeli ve bu süreç dikkatle takip edilmelidir. Hakimleri, tek bir soru bile sormadan, hakkında tutuklama kararı verdikleri kişinin yüzüne bir kere bile bakmadan, önceden hazırlanmış olan bir kararı, ifadeyi aldıktan hemen sonra olduğu gibi açıkladığı bir süreçte arka arkaya tutuklamalar gerçekleşti. Bu, yaygın bir sorun haline geldi.

"Bu muameleler sadece bizim değil, 86 milyonun takibindedi"

Baştan aşağıya hukuksuz bir tutuklama süreciyle karşı karşıyayız. Gençler seslerini çıkardıklarında, Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksız tutuklamalara karşı çıktıklarında karşılaştıkları bu muameleler sadece bizim değil, 86 milyonun takibindedir. Tutuklu gençlerin bir an önce serbest bırakılması beklenmektedir. Bizler de bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bayramın gerçekten bayram gibi yaşanabileceği bir ülke için haksızlıkların sona ermesi gerekiyor. Bu darbelerin artık püskürtülmesi, halkın sesine bir an önce kulak verilmesi gerek diyoruz."

Bakan: "Bir hukuksuzluk yapmadıklarının ve suç işlemediklerinin bilincindeler"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bakan ise Türkiye'nin neresinde tutuklanan genç varsa ulaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"CHP olarak tüm gençlerle temas halindeyiz. Cezaevi yönetimiyle iletişim kurarak onların ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu çocuklar, kendilerinin bir hukuksuzluk yapmadıklarının ve suç işlemediklerinin bilincindeler. Adaleti savundukları için çürümüş bir adalet sistemi tarafından buraya atıldılar. Onlar dirençli ve çıkacakları günü umutla bekliyorlar. Biz de bu sürecin sonuna kadar yanlarında olacağız. Tek tek her birinin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını not ettik ve ailelerine de bilgi vereceğiz. Avukatlarıyla da iletişim halindeyiz. Ne kadar genç varsa onlar bizim evladımızdır. 'Bayram bizim neyimize' diyoruz. Biz de bir bayram duygusu yaşamıyoruz. Onlar cezaevindeyken biz de dışarıda onların yanındayız, kalbimiz onlarla atıyor. Gençlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz."

"Kim kötü muamele gördüyse, ona bunu yapanlardan hesap sorulacak"

Gözaltı ve tutuklama sürecinde kötü muameleye maruz kalan gençler olduğunu ve gerekli hukuki sürecin başlatıldığını ifade eden Bakan, görüştükleri gençlerin sağlıklarının ve morallerinin iyi olduğunu bildirdi.

Bakan, "Ancak cezaevinde kantin sebebiyle çamaşır gibi temel ihtiyaçlara erişimde sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var ve bunu imece usulüyle çözmeye çalışıyorlar. Bir kardeşimize üç kelepçe vurulmuş ve parmaklarında hissizlik oluştuğunu öğrendik. Bu konuda hukuki süreci başlatacağız. Kim kötü muamele gördüyse, ona bunu yapanlardan hesap sorulacak. Bir diğer arkadaşımız gözaltına alınırken şiddete uğramış ve kolunda morluklar var. Onları gördük. Bununla ilgili de hukuki süreci İzmir Barosu ve partimizin hukukçularıyla birlikte takip edeceğiz. Kimsenin yaptığı yanına kalmayacak. Bu çocukların hukuki mücadeleleri sadece onların değil, hepimizin mücadelesi. Onlar kendileri için bir şey yapmadılar, ülkenin geleceği için mücadele ettiler. Biz de onlara sahip çıkacağız" diye konuştu.

Yücel: "Slogan atmak, yürüyüş yapmak ve protesto etmek suç değildir"

CHP Parti Sözcüsü Yücel ise İmamoğlu'nun haksız ve hukuksuz şekilde tutuklanmasına Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca kişinin tepki gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu tutuklamanın hukuki değil, siyasi olduğunu, asılsız bir takım iddialarla, düzmece delillerle, somut dayanağı bulunmayan gizli tanık ifadeleriyle yapıldığını hepimiz biliyoruz. İnsanlar buna tepki göstermek için meydanlara çıktı, yürüyüşler yaptı ve sloganlar attılar. İzmir'de de bu tepki eylemleri nedeniyle tutuklanan genç arkadaşlarımız oldu. Şunu açıkça ifade etmek gerekir: Slogan atmak, yürüyüş yapmak ve protesto etmek suç değildir, Anayasa'dan kaynaklanan bir haktır. Birçoğu üniversite öğrencisi olan, anayasal hakkını kullanan genç arkadaşımızın şu an cezaevinde bulunması hukuksuzdur. CHP, haksız yere tutuklanan ve gözaltına alınan, biber gazına, tazyikli sulara, polisin orantısız güç ve kuvvet kullanmasına karşı gereken her türlü hukuki ve siyasi desteği verecektir."

"AKP iktidarı, 23 yılda ülkeye büyük zararlar vermiştir"

Yaşananların AK Parti iktidarının politikalarının sonucu olduğunu kaydeden Yücel, "Bugün yaşadığımız bu kötülük, sadece bir kişinin koltuk derdine düşmesi nedeniyle bu ülkeye ve cezaevine atılan bu gençlere yaşatılmaktadır. AKP iktidarı, 23 yılda ülkeye büyük zararlar vermiştir. Ekonomik kriz, hayat pahalılığı, demokrasi sorunu, sığınmacı krizi ve FETÖ belası gibi birçok zarar vermiştir bu ülkeye. Ancak 19 Mart'ta yaşanan başarısız yargı darbesi bardağı taşıran son damla olmuştur. Artık AKP iktidarı meşruiyetini kaybetmiştir. Halkın direnme hakkı vardır ve halk bu haksızlıklara sessiz kalmayacaktır. Direnecektir. Artık cin şişeden çıkmıştır. Bunu ne Tayyip Erdoğan ne AKP engelleyebilecektir. CHP, bu mücadeleyi ve direnişi sürdürmeye, örgütlemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.