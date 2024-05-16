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İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin ardından yaşanan süreçte ilk temaslar da başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Zeybek, ANKA Haber Ajansı'na "Olumlu bir görüşmeydi. Belediyelerin sorunlarıyla ilgili tüm konu başlıklarımızı Sayın Bakan'a bir dosya halinde ilettik. Kendisi de uzunca notlar aldı. Önümüzdeki günlerde bizim ilettiğimiz sorunların çözülmesi konusunda bir çalışma yapılabilecek. Buna ilişkin karşılıklı niyet bildirildi" açıklamasını yaptı.

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, beraberinde Cavit Arı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi Bakanlık'ta ziyaret etti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede belediyelerin başta mali sıkıntıları olmak üzere çeşitli konularda yaşadıkları sorunlar ele alındı.

BELEDİYELERİN BORÇLARI, SU SORUNU, İLLER BANKASI PAYINDAN KESİNTİ...

CHP heyeti, belediyelerin borçları, personel maaşlarını ödeyemez duruma gelen belediyeler ve bu belediyelerin yeni dönemde İller Bankası payından kesinti oranlarının arttırılmasıyla yaşanan sıkıntıları Bakan Özhaseki'ye iletti. Ayrıca içme suyuna erişim problemi yaşandığını, Devlet Su İşleri'nin baraj yapma, belediyelerin de suyu halka ulaştırma gibi birbiriyle bağlantılı konularda entegre çalışılması gerektiği vurgulandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, ANKA Haber Ajansı muhabirinin sorusu üzerine, "Olumlu bir görüşmeydi. Biz CHP belediye başkanlarından gelen talep ve istekleri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde oluşturduğumuz, geleceğe ilişkin olarak yasa, yönetmelikle ilgili değişiklik önerilerimizi Sayın Bakan'a bir dosya halinde ilettik" dedi.

"SAYIN BAKAN ÖZHASEKİ HER KONU BAŞLIĞINI UZUNCA NOT ALDI"

Bakan Özhaseki'nin ilettikleri her konu başlığını not aldığını anlatan Zeybek, şunları kaydetti:

"Her konuyu ayrıntılı bir şekilde ilettik. Kendisi de uzunca noktalar aldı. Bu konularla ilgili çalışma yapacaklarını ifade ettiler. Belediyelerde yaşanan sorunların pek çoğunu dile getirdik. Mali, idari, hukuki pek çok konuyla ilgili mevzuat açısından bize belediyelerimizden gelen büyükşehir ve il belediye başkanı tarafından gelen talep, istek ve çözüm önerilerini bir dosya halinde ilettik. Ayrıca bunun içeriklerini de uzunca anlattık. Olumlu bir görüşmeydi. Önümüzdeki günlerde bizim ilettiğimiz sorunların çözülmesi konusunda bir çalışma yapılabilecek. Gün ve saat belirtilmedi ama buna ilişkin karşılıklı niyet bildirildi. Daha alt uzmanlar seviyesinde tekrar görüşmeler gerçekleştirilecek."