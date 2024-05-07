CHP Milletvekili Fethi Açıkel: 20 Bin Öğretmen Ataması Yetersiz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Fethi Açıkel: 20 Bin Öğretmen Ataması Yetersiz

CHP Milletvekili Fethi Açıkel: 20 Bin Öğretmen Ataması Yetersiz

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, 20 bin öğretmen atamasının yetersiz olduğunu belirterek, daha önce 68 bin öğretmen ihtiyacı olduğunu söyleyen hükümetin bu atamayı müjde olarak sunmasını aymazlık ve samimiyetsizlik olarak nitelendirdi. Açıkel, eğitim sistemindeki sorunlara dikkat çekerek, öğretmen alımlarında mülakat uygulamalarının kaldırılması gerektiğini vurguladı.

07.05.2024 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, 20 bin öğretmen atamasının yetersiz olduğunu vurguladı, "Daha 6-7 ay öncesine kadar '68 bin öğretmen ihtiyacımız var' deyip bugün 20 bin öğretmen atamasını müjde olarak sunmak aymazlık ve samimiyetsizliktir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin verdiği 'öğretmen alımlarında mülakat uygulamalarının kaldırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi'ne ilişkin Grup önerisiyle ilgili söz aldı. Açıkel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"CUMHURİYETİMİZİN ÖĞRETMENLERİ HAKLARINI ALACAK"

"Yıllardır tüm uyarılarımıza rağmen düzensiz göç sorununu, okullarda şiddet ve yaralama olaylarını, gençlerin madde bağımlılığı sorunlarını adeta hasır altı eden ve bu sorunlar karşısında kafasını kuma gömen bakanlık yetkililerini anayasal sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye davet ediyorum. 22 yıllık iktidarları boyunca cumhuriyet birikimini, Atatürk Cumhuriyetini bir parantez olarak gören bir bakanlık ve bir zihniyet ile karşı karşıyayız. Bu aymazlık 1 milyona yakın atanmayan öğretmen sorununa neden olmuştur. Daha 6-7 ay öncesine kadar '68 bin öğretmen ihtiyacımız var' deyip bugün 20 bin öğretmen atamasını müjde olarak sunmak aymazlık ve samimiyetsizliktir. 'Doğru düzgün mülakat yapacağız' diyerek siyasi kıvraklık sergileyen, eğitimin tüm paydaşlarını dışlayarak sözde maarif müfredatı hazırlayıp bunu Türkiye'ye dayatan yine bu anlayıştır. Bu anlayış yanlış yoda gitmekte ısrar etmektedir. Eğitim fakültelerinde verilen eğitimi beğenmeyip Eğitim Akademisi adı altında yeni bir garabeti öğretmen adaylarımızın önüne bu anlayış koymaktadır. Başta PDR öğretmenlerimiz olmak üzere verilen hiçbir söz tutulmamaktadır. Türk sanayisi ve Kobi'lerimiz için elzem olan teknik ve mesleki öğretmenlerimiz için yeterli kontenjan ayrılmamaktadır. Gençlerimiz işsiz ve mesleksiz bırakılmaktadır. KPSS 2023 sınav sonucunu aldığı halde atanmayan öğretmenlerimizin hayalleri ile oynayan yine bu bakanlıktır. Türkiye'ye ve eğitim sistemine bir kez daha ihanetin bakanlığı; Eğitim Bakanlığı olmuştur. Bir kez daha söylüyoruz; bu hükümet yüzünden umudu yurtdışında arayan ne tek bir gencimiz ne de cumhuriyetimizin genç öğretmenleri sahipsiz değildir. Cumhuriyetimizin öğretmenleri haklarını ve kadrolarını alacaktır."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Fethi Açıkel, İstanbul, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Fethi Açıkel: 20 Bin Öğretmen Ataması Yetersiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 İstanbul’da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti İstanbul'da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti
19:10 TBMM’de “1400 sene“ tartışması CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi
18:51 Netanyahu İsrail’in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı
18:38 KDV oranları artırılacak mı Bakanlıktan açıklama var KDV oranları artırılacak mı? Bakanlıktan açıklama var
17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
20:30 Brezilya’da sel felaketi: Gremio’nun stadyumu sular altında kaldı Brezilya'da sel felaketi: Gremio'nun stadyumu sular altında kaldı
19:41 Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:23 Türkiye’den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli Türkiye'den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli
18:20 Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek
17:47 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 20:39:57. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Fethi Açıkel: 20 Bin Öğretmen Ataması Yetersiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement