CHP Milletvekili Gürer: Et fiyatları düşmedi, sorunlar çözülmedi

Güncel

(TBMM)- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuoyunda et fiyatlarının düştüğü algısı yaratıldığını belirterek, "Bir hafta önceki fiyata göre kısmı düşme görüldüğünde et ucuzladı gibi izlenim yaratılıyor. Hali hazırda özellikle marketlerde et dar gelirlinin alabileceği fiyatlarda değil. Hayvancılık politikasında köklü bir değişime gitmeden, girdi maliyetlerini düşünmeden sorunların bitmesi olası değildir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Yanlış politikalar nedeniyle son 5 yılda hayvan varlığının 6 milyona yakın azaldığını kaydeden Gürer, bunun Kurban Bayramı dolayısıyla daha da artacağını belirtti. Gürer, "Bunu ortadan kaldırmak amacıyla siyasi iktidar 2023 yılında 818 bin baş hayvan ithalatı gerçekleştirildi. Bu yılın ilk 4 ayında da 127 bin 361 baş hayvan ithalatı gerçekleştirilerek 210 milyon dolar yurt dışına ödendi. Bu ithalat da çözüm olmadı" dedi.

"Yapılan açıklamada etler verilmedi deniyor ama bu ne kadar gerçekçi"

Yerli besiciye destek verilmemesi ve üretim maliyetlerinin artmasının bu alanı sorunlu kıldığını aktaran Gürer, Ukrayna'dan gelen ithal etlerin de hijyen kurallarına uygun olmadığını hatırlattı. Gürer, etlerin imhasının ise şirketin olası itirazı nedeniyle hemen yapılamayacağını ifade etti. Konuyla ilgili Et ve Süt Kurumu'nun soru önergesine verdiği yanıtı aktaran Gürer, "Kim bunları inceledi, hangi firmadan bu et getiriliyor, oradaki görevlinin ihmali ile ilgili hangi işlem yapıldı, birden çok veterinerin kontrolü ile ülkemize giren etlerde nasıl salmonella denilen bakteriye ratlandı? Bu konuları sorduğumuzda şeffaf bir yanıt verilmiyor. Yapılan açıklamada etler verilmedi deniyor ama bu ne kadar gerçekçi" diye konuştu.

Gürer, şöyle devam etti:

"Et ve Süt Kurumu şeffaf biçimde kamuoyuyla faaliyet raporunu, gelir giderini paylaşmasında yarar var"

"Et ve Süt Kurumu'nda son yıllarda ilginç olaylar yaşanıyor. Bu bağlamda TİGEM ile yaptığı bir protokol söz konusu. 50 bin düvenin ithalatını kapsayan protokol yapılıyor bu da kamuoyundan saklanarak gerçekleştiriliyor. Adrese teslim ithalat yapıldığı iddiaları var. Finansmanın nasıl sağlanacağı da kamuoyuna açıklanmamış durumda. Bu devlet sırrı değil. Bu konuda şeffaflığa ihtiyaç var. Et ve Süt Kurumu'nun şeffaf biçimde kamuoyuyla faaliyet raporunu, gelir giderini paylaşmasında yarar var. Et ve Süt Kurumu'nda son dönemlerde artan et fiyatları ile kuyrukların azalmış olması et sorununun ortadan kalktığını göstermiyor."

"Kamuoyunda şöyle bir izlenim yaratılıyor; et fiyatları düştü diye, keşke düşse" diyen Gürer, son dönemdeki et fiyatlarını listeleyerek şunları dile getirdi:

"Hayvancılık politikasında köklü bir değişime gitmeden, girdi maliyetlerini düşünmeden sorunların bitmesi olası değil"

"Bir hafta önceki fiyata göre kısmı düşme görüldüğünde et ucuzladı gibi izlenim yaratılıyor. Hali hazırda özellikle marketlerde et dar gelirlinin alabileceği fiyatlarda değil. Önümüzdeki haftanın Kurban Bayramı olması nedeniyle ette talepte düşme oluşacak onun için de fiyatlar göreceli olarak düşecek. Bunlar kimseyi yanıltmasın. Hayvancılık politikasında köklü bir değişime gitmeden, girdi maliyetlerini düşünmeden sorunların bitmesi olası değildir. İthal etle çözüm aranması yanlıştır. Hayvancılıkla ilgili destekler artırılmalıdır."