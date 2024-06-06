CHP Milletvekili Gürer: Et fiyatları düşmedi, sorunlar çözülmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Gürer: Et fiyatları düşmedi, sorunlar çözülmedi

Geniş Video İzle

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, et fiyatlarının düştüğü algısının yanıltıcı olduğunu belirterek, hayvancılık politikasında köklü bir değişime gidilmeden ve girdi maliyetleri düşünülmeden sorunların çözülemeyeceğini söyledi. Gürer, yerli besicilere destek verilmemesi ve ithal etlerin hijyen kurallarına uygun olmamasının da sorunları artırdığını vurguladı. Ayrıca, Et ve Süt Kurumu'nun şeffaf bir şekilde faaliyet raporunu paylaşması gerektiğini belirtti.

06.06.2024 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM)- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuoyunda et fiyatlarının düştüğü algısı yaratıldığını belirterek, "Bir hafta önceki fiyata göre kısmı düşme görüldüğünde et ucuzladı gibi izlenim yaratılıyor. Hali hazırda özellikle marketlerde et dar gelirlinin alabileceği fiyatlarda değil. Hayvancılık politikasında köklü bir değişime gitmeden, girdi maliyetlerini düşünmeden sorunların bitmesi olası değildir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Yanlış politikalar nedeniyle son 5 yılda hayvan varlığının 6 milyona yakın azaldığını kaydeden Gürer, bunun Kurban Bayramı dolayısıyla daha da artacağını belirtti. Gürer, "Bunu ortadan kaldırmak amacıyla siyasi iktidar 2023 yılında 818 bin baş hayvan ithalatı gerçekleştirildi. Bu yılın ilk 4 ayında da 127 bin 361 baş hayvan ithalatı gerçekleştirilerek 210 milyon dolar yurt dışına ödendi. Bu ithalat da çözüm olmadı" dedi.

"Yapılan açıklamada etler verilmedi deniyor ama bu ne kadar gerçekçi"

Yerli besiciye destek verilmemesi ve üretim maliyetlerinin artmasının bu alanı sorunlu kıldığını aktaran Gürer, Ukrayna'dan gelen ithal etlerin de hijyen kurallarına uygun olmadığını hatırlattı. Gürer, etlerin imhasının ise şirketin olası itirazı nedeniyle hemen yapılamayacağını ifade etti. Konuyla ilgili Et ve Süt Kurumu'nun soru önergesine verdiği yanıtı aktaran Gürer, "Kim bunları inceledi, hangi firmadan bu et getiriliyor, oradaki görevlinin ihmali ile ilgili hangi işlem yapıldı, birden çok veterinerin kontrolü ile ülkemize giren etlerde nasıl salmonella denilen bakteriye ratlandı? Bu konuları sorduğumuzda şeffaf bir yanıt verilmiyor. Yapılan açıklamada etler verilmedi deniyor ama bu ne kadar gerçekçi" diye konuştu.

Gürer, şöyle devam etti:

"Et ve Süt Kurumu şeffaf biçimde kamuoyuyla faaliyet raporunu, gelir giderini paylaşmasında yarar var"

"Et ve Süt Kurumu'nda son yıllarda ilginç olaylar yaşanıyor. Bu bağlamda TİGEM ile yaptığı bir protokol söz konusu. 50 bin düvenin ithalatını kapsayan protokol yapılıyor bu da kamuoyundan saklanarak gerçekleştiriliyor. Adrese teslim ithalat yapıldığı iddiaları var. Finansmanın nasıl sağlanacağı da kamuoyuna açıklanmamış durumda. Bu devlet sırrı değil. Bu konuda şeffaflığa ihtiyaç var. Et ve Süt Kurumu'nun şeffaf biçimde kamuoyuyla faaliyet raporunu, gelir giderini paylaşmasında yarar var. Et ve Süt Kurumu'nda son dönemlerde artan et fiyatları ile kuyrukların azalmış olması et sorununun ortadan kalktığını göstermiyor."

"Kamuoyunda şöyle bir izlenim yaratılıyor; et fiyatları düştü diye, keşke düşse" diyen Gürer, son dönemdeki et fiyatlarını listeleyerek şunları dile getirdi:

"Hayvancılık politikasında köklü bir değişime gitmeden, girdi maliyetlerini düşünmeden sorunların bitmesi olası değil"

"Bir hafta önceki fiyata göre kısmı düşme görüldüğünde et ucuzladı gibi izlenim yaratılıyor. Hali hazırda özellikle marketlerde et dar gelirlinin alabileceği fiyatlarda değil. Önümüzdeki haftanın Kurban Bayramı olması nedeniyle ette talepte düşme oluşacak onun için de fiyatlar göreceli olarak düşecek. Bunlar kimseyi yanıltmasın. Hayvancılık politikasında köklü bir değişime gitmeden, girdi maliyetlerini düşünmeden sorunların bitmesi olası değildir. İthal etle çözüm aranması yanlıştır. Hayvancılıkla ilgili destekler artırılmalıdır."

Kaynak: ANKA

Et ve Süt Kurumu, Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Niğde, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gürer: Et fiyatları düşmedi, sorunlar çözülmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran’da yapılacak Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran'da yapılacak
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
11:40 Filistin’i devlet olarak tanıyan İspanya’dan tarihi bir karar daha Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya'dan tarihi bir karar daha! Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu
11:33 Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 13:22:06. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Gürer: Et fiyatları düşmedi, sorunlar çözülmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement