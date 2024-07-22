CHP Milletvekili Haydarpaşa Garı'nın kullanıma açılması için soru önergesi verdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Haydarpaşa Garı'nın kullanıma açılması için soru önergesi verdi

CHP Milletvekili Haydarpaşa Garı\'nın kullanıma açılması için soru önergesi verdi

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Haydarpaşa Tren İstasyonu'nun restorasyon çalışmaları ve kullanıma açılmasıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na soru önergesi verdi. Açıkel, tren seferlerinin başlangıcı, yapılan mekansal düzenlemeler, bütçe harcamaları, kentsel hafızaya zarar veren ekleme olup olmadığı gibi konuları sordu. Ayrıca, olası afetlere karşı alınan tedbirler ve YHT seferlerinin Halkalı İstasyonu'na devam edip etmeyeceği gibi konuları da sordu.

22.07.2024 11:49
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, 2010 yılında yaşanan yangından beri restorasyon çalışmaları devam eden Haydarpaşa Tren İstasyonu'na ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na " Haydarpaşa Garı, YHT seferleri ve anahat trenleri için kullanıma açılacak mıdır? Tren seferlerinin başlangıcı için bir tarih planlanmakta mıdır? Faaliyete kapanmadan öncekinden farklı olarak yeni mekansal düzenlemeler ve eklemeler yapılmış mıdır? Kentsel hafızaya zarar veren, binanın statik yük hesabını değiştiren ve kamusal kullanımı sınırlayan herhangi bir ekleme mevcut mudur" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Haydarpaşa Tren İstasyonu'yla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

"Beklentimiz yeniden kullanıma açılmasıdır"

2010 yılının Kasım ayında çıkan büyük yangın sonrasında zarar gören ve sonrasında Marmaray Projesi'nin inşası sürecinde faaliyetine ara verilen tarihi Haydarpaşa Garı'nda, 2016 yılından beri süren restorasyon çalışmalarının büyük oranda bittiği ve bunun kamuoyuna yansıdığını belirten Açıkel, şunları kaydetti:

"Gar binası restorasyon sürecinde çeşitli şekillerde gündeme gelmiş, tarihi binanın otel, restoran, fuar merkezi vb. şekillerde aslına uygun olmayan bir amaç ile kullanıma açılacağı iddiaları kamuoyunda geniş yer bulmuş ve tepki çekmiştir. Bu konudaki bilgi kirliliği 2024 yılı itibariyle halen mevcudiyetini korumaktadır. İstanbul'da Söğütlüçeşme İstasyonu, Haydarpaşa Garı'nın kullanıma kapalı olduğu dönemde bir geçiş dönemi Garı olarak kullanılmış, ancak hem mekansal hem çevresel sorunlardan dolayı bu istasyon gerçek bir Gar fonksiyonu görmemiştir. Bu istasyon hem yolcular hem de istasyon çevresindeki vatandaşlarımız için çeşitli sorunlar yaratmaktadır. Kamuoyunun beklentisi, tarihine yakışır bir şekilde Haydarpaşa Garı'nın yeniden kullanıma açılması ve YHT ve anahat tren seferlerinin buradan yapılmasıdır."

"Deprem ve yangın gibi olası afetlere karşı hangi çalışmalar yapılmıştır?"

Açıkel, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"Haydarpaşa Garı, YHT Seferleri ve Anahat trenleri için kullanıma açılacak mıdır? Tren seferlerinin başlangıcı için bir tarih planlanmakta mıdır?

Yürütülen restorasyon çalışmaları için bakanlığınız ve bakanlığınıza bağlı kurumların bünyesinde harcanan bütçe toplamı ne kadardır?

Restorasyon bütçesinin alt kırılımı ve harcama kalemleri nedir?

Haydarpaşa Tarihi Gar Binasında, faaliyete kapanmadan öncekinden farklı olarak yeni mekansal düzenlemeler ve eklemeler yapılmış mıdır? Kentsel hafızaya zarar veren, binanın statik yük hesabını değiştiren ve kamusal kullanımı sınırlayan herhangi bir ekleme mevcut mudur? Gar binasında 'konaklama alanı'  yer alacak mıdır?

Restorasyon çalışmaları ile birlikte, AFAD tarafından hazırlanan İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planında dikkat çekilen risklere karşı yeni tedbirler alınmış mıdır? Deprem ve yangın gibi olası afetlere karşı hangi çalışmalar yapılmıştır?

Haydarpaşa Garı YHT seferleri için hizmete açıldığında, Avrupa Yakası ilçelerine seyahat eden yolcularımızın kullandığı Halkalı İstasyonu'na, YHT Seferleri devam edecek midir? Marmaray Tüneli'ni kullanarak Avrupa yakasına geçen YHT seferlerinde bir artış planlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Haydarpaşa Garı'nın kullanıma açılması için soru önergesi verdi - Son Dakika

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