CHP Milletvekili Kış: Ailelerin Gıda Harcaması 24 Bin Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Kış: Ailelerin Gıda Harcaması 24 Bin Lira

Geniş Video İzle

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye'de dört kişilik bir ailenin temel gıda ihtiyacını karşılamak için günlük 804 lira harcaması gerektiğini belirtti. Ekonomi politikalarını eleştiren Kış, insanların en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiğini ifade etti.

04.03.2025 19:51  Güncelleme: 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, " Türkiye'de dört kişilik bir ailenin mütevazi bir sofraya oturabilmesi için günlük harcaması 804 lira. Bir ay boyunca sofrasına sadece yemek koymanın bedeli 24 bin 146 lira. Yani milyonlarca insan bırakın sağlıklı yaşamı en temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma gelmiş durumda. Bu tabloyu yaratan yanlış ekonomi politikalarıyla AKP iktidarıdır. Enflasyon kontrol edilemiyor, çalışanların maaşı sefalet ücretine dönüşüyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti tarafından asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin verilen önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Önerinin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı şunları söyledi:

"Bugün itibariyle Türkiye'nin resmi enflasyonu 140 ülkenin yıllık enflasyonundan fazla. En düşük yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin ancak yüzde 6,3'ünü alabilirken, en yüksek yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1'ini yani neredeyse yarısını alıyor. Dar gelirlilerin gıda dışı harcama yapacak kuruşu kalmıyor. Dünya gıda enflasyonu listesinde Türkiye 4. sıraya yükseldi. TÜİK verilerine göre bile 2013'ten bu yana gıda fiyatları 35 katlık bir artış gösteriyor. İftar sofrası hesabı yaptık, hiç öyle Diyanet'in söylediği gibi avokadolu, cevizli değil. Hurmanın 4 adedi 20 lira en düşüğünden hesapladık, zeytin hiç yok, iki pide, 4 dilim güllaç, 600 gram sote, salata, çay ve kahve yok tek içecek su bu iftarda. Bu haliyele bir iftar 804 lira. Bir ayda 24 bin 140 lira ediyor, asgari ücretle kafa kafaya. Bebek katillerinin yüksek fikirlerine başvurmadığımız için mi pide 20 lira, 5 litre su 25 lira? Biz katillerin gönlünü yapmak için mi seçildik milletimizin karın tokluğunu tesis için mi?"

"Mevcut ekonomik daralma işçiye fatura ediliyor"

Yeni Yol Grubu Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, "Böyle bir dönemde asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Vergilere, harçlara yüzde 44 zam yapıldı. Yani ne hikmetse alacaklara gelince gerçekleşen enflasyon oranında, maaşlara zam vermeye gelince hedef enflasyondan zam verildi. Diyanet İşleri Ramazan ayı fitresini 180 lira olarak belirledi. Beş kişilik bir aile bir ayda 27 bin lira fitre ödemek durumunda ama bu ülkede açlık sınırı 23 bin 400, asgari ücret ise 22 bin lira." dedi.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ ise şunları söyledi:

"Bir enflasyon oranı ENAG, halkın günlük hayatında tecrübe ettiği ile uyuşuyor diğer enflasyon oranı olan TÜİK ise uyuşmuyor. Bu uyuşmazlık neden, TÜİK bunu açıklamak zorunda. TÜİK bugün siyasetin baskısıyla gerçek enflasyonu görünmez kılmaya çalışıyor. Enflasyon halkın soyulmasıdır. Ücret ve maaşlardaki düşüklük ile geçim sıkıntısı katlanarak artmıştır. Yüksek enflasyon karşısında fiyatların rasyonelliği de kayboldu. Fahiş fiyatlar ve fırsatçılık ortaya çıkmış durumda. Sermaye karlarını arttırıp enflasyona karşı kendisini koruyor. Gelir adaletsizliği de giderek artıyor. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 23 bin lira. Gıda ile birlikte temel ihtiyaçlar eklendiğinde bu 75 bin liraya çıkıyor. En düşük emekli aylığı açlık sınırının yarısı. Mevcut ekonomik daralma işçiye fatura ediliyor."

"Belediyelerimiz engellenmeye çalışılıyor"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış dca şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de dört kişilik bir ailenin mütevazi bir sofraya oturabilmesi için günlük harcaması 804 lira. Bir ay boyunca sofrasına sadece yemek koymanın bedeli 24 bin 146 lira. Yani milyonlarca insan bırakın sağlıklı yaşamı en temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma gelmiş durumda. Bu tabloyu yaratan yanlış ekonomi politikalarıyla AKP iktidarıdır. Enflasyon kontrol edilemiyor, çalışanların maaşı sefalet ücretine dönüşüyor. Bugün ülkemizde çalışanların yüzde 40'ı asgari ücretle geçinmek zorunda. Avrupa'da bu oran ise yüzde 4 ile 10 arasında değişirken Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret haline gelmiş durumda. Bu durumda halkın yanında belediyelerimiz var. Vatandaşımıza uygun fiyata yemek ve ekmek sunan emekliye, öğrenciye ve ihtiyaç sahibi herkese sosyal destek sağlayan Cumhuriyet Halk Partilier var. Buna rağmen belediyelerimiz engellenmeye çalışılıyor. "

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Milletvekili, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Kış: Ailelerin Gıda Harcaması 24 Bin Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
10:42 Ekrem İmamoğlu “sahte diploma“ soruşturmasında ifade verdi Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" soruşturmasında ifade verdi
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:31:12. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Kış: Ailelerin Gıda Harcaması 24 Bin Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.