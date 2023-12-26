CHP Milletvekili Okan Konuralp, öğrencilerin üniversiteden ayrılma nedenlerini sordu

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Öğrencilerin üniversiteden ayrılmasının nedenleri nelerdir? Öğrencilerin üniversiteden ayrılmasının gerekçelerine ilişkin bir araştırma var mı? Büyükşehirdeki üniversitelerin tercih edilmesindeki düşüşün nedenlerinin belirlenmesine ilişkin bir çalışmanız var mıdır" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Okan Konuralp, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun (YÖKAK) 2023 Aralık'ta yayınlanan Gösterge Değerleri Raporu'nu kaynak gösteren Konuralp, önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"2021 VE 2022'DE 728 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTEDEN AYRILMIŞTIR"

"2021 ve 2022'de 728 bini aşkın öğrenci üniversiteden ayrılmıştır. Türkiye genelinde üniversiteden ayrılan öğrenci sayılarına ilişkin istatistiklere bakıldığında Ege Üniversitesi (12 bin 121 öğrenciyle) birinci, Bursa Uludağ Üniversitesi (11 bin 556 öğrenciyle) ikinci, Kocaeli Üniversitesi (10 bin 902 öğrenciyle) üçüncüdür. Resmi istatistiklere bakıldığında en çok öğrenci ayrılan üniversitelerin büyükşehirlerdeki üniversiteler olduğu göze çarpmaktadır. Ankara'daki devlet üniversiteleri arasında üniversiteden ayrılan öğrenci sayılarına göre; Ankara Üniversitesi (10 bin 175 öğrenciyle) birinci, Gazi Üniversitesi (5 bin 710 öğrenciyle) ikinci, Hacı Bayram Veli Üniversitesi (5 bin 335 öğrenciyle) üçüncü olmuştur. Onları Hacettepe Üniversitesi (2 bin 473 öğrenciyle) takip etmiştir. İstatistiklerde ilk 10'daki üniversitelerden ayrılan öğrenci sayılarında bir önceki yıla göre olan 2-3 kat fark göze çarpmaktadır."

"ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEDEN AYRILMASININ NEDENLERİ NELERDİR"

Konuralp'in, Bakan Tekin'e soruları ise şöyle:

"Öğrencilerin üniversiteden ayrılmasının nedenleri nelerdir? Öğrencilerin üniversiteden ayrılmasının gerekçelerine ilişkin bir araştırma var mı? Varsa sonuçlarını paylaşır mısınız? Yoksa araştırılması için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Ankara'da; Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi gibi büyük ve köklü üniversiteden ayrılan öğrenci sayılarındaki artışının sebepleri nelerdir? ÖSYM verilerine göre, 2022 YKS'de üniversitelerin toplam kontenjanı 168 bin 984 iken tercihlerine Büyükşehirlerdeki üniversitelerin birini yazan öğrenci sayısı 3 milyon 123 bindi. 2023 yılındaysa kontenjan sayısı 179 bin 999'a yükselmesine rağmen tercih eden öğrenci sayısı 2 milyon 325 bine düştü. Kamuoyunda bu düşüşün ekonomik olduğu düşünülmektedir. Büyükşehirdeki üniversitelerin tercih edilmesindeki düşüşün nedenlerinin belirlenmesine ilişkin bir çalışmanız var mıdır? Varsa sonuçlarını açıklar mısınız?"