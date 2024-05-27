CHP Milletvekili Sarı: Çiftçimiz Borç Batağına Sürüklendi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Sarı: Çiftçimiz Borç Batağına Sürüklendi

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CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, hükümetin tarım ve hayvancılık politikalarını eleştirerek, çiftçilerin borç batağına sürüklendiğini ve tarım politikasının sürdürülemez hale geldiğini belirtti. Sarı, çiftçilere verilen kredinin faiz oranının yüzde 9,75'ten yüzde 56'ya çıkarılmasının gıda enflasyonunu artırdığını ve çiftçilerin üretim yapamaz hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, çiftçilere verilen desteklerin zamanında ve eksiksiz bir şekilde verilmesi gerektiğini vurguladı.

27.05.2024 12:47
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(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Çiftçimiz borcunu ödeyemezken şimdi bir de faiz artışıyla beraber daha da batağa sürüklediler. Daha da sürdürülemez bir tarım politikasının içine ittirdiler. Kendi israfını, bedelini çiftçiye ödeten Saray, gıda enflasyonunu bu aldığı kararla körüklüyor" ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Sarı, yaptığı açıklamada, hükümetin tarım ve hayvancılık politikalarını eleştirdi. Çiftçinin nefes alamaz duruma getirildiğini beirten Sarı, "Çiftçimiz geçen yıldan sadece 7 buçuk milyar dolar, bugünkü kurla baktığımızda 250 milyar lira alacaklı durumda. Ama çiftçimiz bu destekleri alamadığı için her geçen gün bankalara daha fazla borçlandı, daha fazla zor duruma düştü. Şu anda bankalara borcu 652 milyar TL'yi buldu" dedi.

Serkan Sarı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Balıkesir'de sokağa çıktığımda Türkiye'yi doyuran ilde çiftçimiz isyan ediyor. Sokakta ne zaman karşılaşsak yaşadıkları sıkıntıları dile getiriyor. Geleceğe dair umutlarını yitirdiklerini vurguluyorlar. 'Bizi desteklemeyen AKP iktidarı yüzünden artık geçinemiyoruz, artık ekemiyoruz' diye isyan ediyor, haykırıyorlar. Oysa bu işin bir kanunu var. Ne diyor Tarım Kanunu'nun 21. maddesi; 'milli gelirinin yüzde 1'ini çiftçiye destek olarak vereceksin.' Peki AKP iktidarı bunu uyguluyor mu? Tabii ki uygulamıyor. İktidara geldiği günden beri bu destekleri kısarak, azaltarak çiftçimizi daha da zor duruma soktu. Türkiye'nin milli geliri bir trilyon doları aştı. Bu durumda çiftçimizin alması gereken destekleme 10 milyar doların üzerinde. Peki bu 10 milyar doları destek olarak çiftçimize verdi mi? Tabii ki vermedi. Çiftçimize destek olmak istemiyor ki, çiftçimizin kalkınmasını istemiyor ki, dünyayla rekabet eden bir tarım politikası ortaya koymak istemiyor ki. Çiftçimize sadece 2 buçuk milyar dolarlık destek yaptı. Çiftçimiz geçen yıldan sadece 7 buçuk milyar dolar, bugünkü kurla baktığımızda, 250 milyar lira alacaklı durumda. Ama çiftçimiz bu destekleri alamadığı için her geçen gün bankalara daha fazla borçlandı, daha fazla zor duruma düştü. Şu anda bankalara borcu 652 milyar TL'yi buldu."

"Çiftçi üretemezse vatandaş tüketemez"

Sarı, çiftçi kredi oranlarının yüzde 9,75'ten yüzde 56'ya çıkarılmasının gıda enflasyonunu tetikleyeceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir de utanmadan, sıkılmadan çiftçilere verilen kredinin yüzde 9,75 olan faizini yüzde 56'ya çıkardılar. Çiftçimiz borcunu ödeyemezken şimdi bir de faiz artışıyla beraber daha da batağa sürüklediler. Daha da sürdürülemez bir tarım politikasının içine ittirdiler. Kendi israfını, bedelini çiftçiye ödeten Saray, gıda enflasyonunu bu aldığı kararla körüklüyor. Her geçen gün gıdaya enflasyonu artıyor. Tarlası ipotekli, kendisi hacizli çiftçimiz üretim için kullandığı mazotu, tohumu, ilacı, gübreyi yüzde yüzden fazla artışlar yüzünden artık alamaz, ekemez duruma geldi. Türk çiftçisini topraktan, üretimden kopardınız. Çiftçi üretemezse vatandaş tüket tüketemez. Çiftçi üretemezse milletimizin karnını doyamaz. Nitekim bu aldıkları kararlar doğrultusunda gıda enflasyonu yüzde 70'leri buldu."

"Çiftçimizin hakkı olan destekleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde vermelisiniz"

Türkiye'nin, Avrupa Birliği ülkeleri ve OECD ülkeleri arasında birinci, dünyada dördüncü duruma geldiğini aktaran Sarı, "AKP iktidarı artık çiftçiyi yok etme politikasına son vermeli. Bugün baktığımızda dünyadaki durum birinci Zimbabve, ikinci Lübnan, üçüncü Arjantin dördüncü gıda enflasyonunda Türkiye olmuş durumda. Bu anlayışınız devam ederse birinci olacağız. Gıda enflasyonunda şuradaki grafiğe baktığımızda son 4 yıl içerisinde gıda enflasyonundaki artış açık bir şekilde gözler önüne seriliyor. Yüzde 10 civarında olan 2020 yılındaki enflasyon şu anda yüzde 70'lerin üzerine çıkmış durumda. Bu gidişle çiftçimiz batacak, üretimden kopacak vatandaşımızla sokakta aç kalacak. Tarım politikanızdaki yapmış olduğunuz bu hataların bedelini milletimiz ödeyecek. Yeter artık çiftçimizin hakkı olan destekleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde vermelisiniz." ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Sarı: Çiftçimiz Borç Batağına Sürüklendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Sarı: Çiftçimiz Borç Batağına Sürüklendi - Son Dakika

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