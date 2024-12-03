CHP MYK Toplantısı: 2025 Bütçesi ve Asgari Ücret Gündem - Son Dakika
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CHP MYK Toplantısı: 2025 Bütçesi ve Asgari Ücret Gündem

CHP MYK Toplantısı: 2025 Bütçesi ve Asgari Ücret Gündem

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısında 2025 bütçesi ve asgari ücret görüşmeleri ele alındı. 4 Aralık’ta yapılacak kapalı toplantıda CHP Grubu, asgari ücret talebini güçlendirecek. Ayrıca, Suriye'deki durum ve ekonomi çalışmaları da gündemdeydi.

03.12.2024 07:21  Güncelleme: 07:23
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HABER: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK toplantısının gündeminde komisyon aşaması tamamlanan 2025 bütçesi ve gelecek hafta görüşmeleri başlayacak olan asgari ücret vardı. CHP TBMM Grubu, 4 Aralık Çarşamba günü kapalı toplantıda bir araya gelecek.

Dün yaklaşık 4,5 saat süren CHP MYK toplantısının gündem maddeleri arasında belediye başkanları toplantısı, dış politika, asgari ücret, bütçe görüşmeleri ve ekonomi masasının çalışmaları vardı.

CHP Grubu, çarşamba günü kapalı toplantı yapacak

Komisyon aşaması tamamlanan ve 9 Aralık Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'na gelecek 2025 bütçesi, CHP MYK'nın gündem maddelerinden biriydi. CHP Grubu bütçenin Genel Kurul'a gelmesinden önce çarşamba günü parti genel merkezinde kapalı grup toplantısı yapacak. CHP Genel Başkanı Özel, 2025 bütçesinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinin açılışında grubu adına söz alacak.

"CHP'nin asgari ücret talebi toplumda karşılık buluyor"

10 Aralık'ta başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri öncesinde, CHP'nin 30 bin liralık asgari ücret talebi de MYK toplantısında değerlendirildi. Özel'in bugün gerçekleştirilecek grup toplantısında partisinin asgari ücret talebini daha güçlü bir şekilde değineceği belirtildi. Özel, alım gücünün düşüşünü temel ihtiyaçlar ve mutfak hesabı üzerinden örnekleyecek. Edinilen bilgiye göre MYK'da anket sonuçları da konuşuldu. Bu kapsamda, CHP'nin "Asgari ücret talebimiz 30, altına yokuz" söyleminin toplumda olumlu karşılık bulduğu üzerine duruldu. Anketlerde ayrıca CHP'nin birinci parti olma durumunun sürdürdüğü de değerlendirildi.

Suriye'deki son durum ele alındı

Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, MYK toplantısında Suriye'de yaşanan çatışmalara ve son duruma ilişkin sunum yaptı.

Ekonomi masasının bu haftaki turu konusunda sunum yapıldı

CHP'nin Gölge Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 20 Kasım'da Gaziantep'ten başlattığı, Trakya ve Karadeniz bölgelerinde devam eden ekonomi turu da toplantıda ele alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, ekonomi masasının bu haftaki çalışmaları hakkında sunum yaptı. Özel'in grup toplantısında ekonomi masasının çalışmalarına da değineceği öğrenildi.

Kayyuma karşı kanun teklifi MHP ile görüşülecek

31 Mart yerel seçimlerinden bu yana sekiz belediyeye atanan kayyumlar da toplantıda gündeme geldi. Buna göre, 10 siyasi partinin ortak imzasıyla kayyuma karşı hazırlanan kanun teklifi konusunda, CHP Grup Başkanvekillerinin ve TBMM Anayasa Komisyonu üyelerinin, MHP'den randevu talep etmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP MYK Toplantısı: 2025 Bütçesi ve Asgari Ücret Gündem - Son Dakika

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