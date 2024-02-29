CHP\'nin gazetecilere yönelik baskı önerisi reddedildi

CHP'nin TBMM Genel Kurulu'nda "gazetecilere yönelik baskı şiddet, tutuklama ve ceza uygulamalarının araştırılması" hakkında verdiği grup önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önerinin gerekçesini açıklayan CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, "Karşıtlarınıza benzediniz. 28 Şubat'ta sizin büyüklerinize ne yapıldıysa onlara nasıl davranıldıysa Erdem Gül'e, barış akademisyenlerine, Gezi Davası tutuklularına, Hatay Milletvekili Can Atalay'a, Selahattin Demirtaş'a aynısını yaptınız" dedi.
CHP, TBMM Genel Kurulu'nda, "gazetecilere yönelik baskı şiddet, tutuklama ve ceza uygulamalarının araştırılması" amacıyla Meclis araştırma önerisi verdi. Önergenin gerekçesini açıklayan CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp şunları söyledi:
"Partimizin İstanbul Adalar Belediye Başkanı gazeteci kimliği ile bilinen Erdem Gül yaptığı bir haber ile örgüte bilerek ve isteyerek yardım suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oysaki Erdem Gül hakkında aynı haber nedeniyle aynı mahkeme tarafından yayınlanan bu haber sır niteliğini kaybetmiştir. Bu nedenle devlet sırrının açıklanması söz konusu değildir. İki gündür yıldönümü nedeniyle konuşmalarımıza konu olan 28 Şubat'ı anımsatmak istiyorum. FETÖ terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle gazetecinin etik ilkerlerinden adım atmaksızın durdu... İnşa ettiğiniz hukuk düzeni Erdem Gül'ü terör örgütüne yardım suçundan mahkum etti. İnşa ettiğiniz hukuk düzeni, sadece suç olmaması gereken gazeteciliği de mahkum etmedi. Erdem Gül'ün sizin geçmişinize kattığı kıymeti de mahkum etti. Karşıtlarınıza benzediniz. 28 Şubat'ta sizin büyüklerinize ne yapıldıysa onlara nasıl davranıldıysa Erdem Gül'e, barış akademisyenlerine, Gezi Davası tutuklularına, Hatay Milletvekili Can Atalay'a, Selahattin Demirtaş'a aynısını yaptınız."
Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir ise Saadet Grubu adına, "Gazetecilere yönelik baskılar sadece mesleklerini yapmak isteyen bireyleri etkilemekle kalmaz aynı zamanda toplumun genelini de etkiler... Katledilen gazatecilerimizin failleri bulunmuyor. Bulunsa da gerekli cezaya çarptırılmıyor" dedi.
İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu ise, "Serbest piyasa ekonomisinin olmadığı, gazetelerin kağıdı dahi hükümet izniyle aldığı günlerde bile olmayan şekilde bugün sektörün tamamına yakını tek bir kişiye bağlıdır, Türkiye'de bugün sektörün ekseriyeti tek bir medya patronuna bağlıdır" ifadelerini kullandı.
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Erdem Gül'e verilen hapis cezasına ilişkin, "Tam 9 yıl önce beraat etmiş olduğu bir davadan şu meşhur MİT Tırları Davasın'ı haber olarak yayınlamadan ve açılan tali dava da düştükten sonra aradan 9 yıl geçiyor, istinaftan da geçilmiş. Tekrar bir Yargıtay kararıyla bozulma söz konusu oluyor ve geliyor. Dokuzuncu senesinde Erdem Gül'ü 5 yıl hapse mahkum ediyoruz. Ondan sonra da bu ülkede bağımsız yargıdan, bağımsız hakimlerden, hakimlerin vicdanı ile karar vermesinden söz edeceğiz... Bu dava, bu akşam görüşülmesine devam edilecek olan Yargı Paketi'yle ilgili" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › CHP'nin gazetecilere yönelik baskı önerisi reddedildi - Son Dakika
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