CHP\'nin Kayyum Atama Önergesi TBMM\'de Reddedildi

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin kayyum atamalarına yönelik araştırma önergesi, AKP- MHP oylarıyla reddedildi. CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, "Bizim hukukta bildiğimiz delilden sanığa gidilirken, sanıktan delile gidiliyor. Burada tamamen siyasi olarak sandıkta yenemediğiniz insanları önce suçlu ilan ediyorsunuz sonra da delil uydurmaya çalışıyorsunuz. Masumiyet karinesi gereğince kimse suçlu sayılmaz. Ortada henüz bir mahkeme yokken terörist muamelesi yapılmasını kabul etmiyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin kayyum atamalarına yönelik araştırma önergesinin gündemin önüne çekilerek bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP- MHP oylarıyla reddedildi. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, beş partinin kayyumlara karşı hukuki bir düzenleme yapılmasını istediklerini ifade etti. Önerinin gerekçesini açıklayan CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu şunları söyledi:

"Hükümet kayyum atamalarından sonra çeşitli suç uydurmalarına devam etmekte ve Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolatı'ı da hukuksuz uygulamalara maruz bırakmıştır ve itibar suikastı uygulamıştır. Belediye başkanımızın ikameti belli, çağrıldığında her an gidecek iken akşam karanlığında evini basarak itibarsızlaştırmaya çalışmak asla hukukla izah edilemez. 46 insanımızı öldüren 236 insanımızı yaralayan militanlar 46 defa müebbet almış iken serbest bırakan yargının belediye başkanımıza tavrını kabul etmemiz mümkün değildir. Hukukun üstünlüğüne inanmak demokrasinin olmazsa olmazıdır. Biz belediye başkanının suç işleme özgürlüğü vardır demiyoruz. Sorun şudur; ortada bir suç iddiası varsa suçun işlenip işlenmediğine kim karar verecektir? Burada hükümet karar veriyor. Bizim hukukta bildiğimiz delilden sanığa gidilirken, sanıktan delile gidiliyor. Burada tamamen siyasi olarak sandıkta yenemediğiniz insanları önce suçlu ilan ediyorsunuz sonra da delil uydurmaya çalışıyorsunuz. Masumiyet karinesi gereğince kimse suçlu sayılmaz. Ortada henüz bir mahkeme yokken terörist muamelesi yapılmasını kabul etmiyoruz."

"Bu ayıplardan artık Türkiye'yi kurtaralım"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Bugün idarede ve yargıda çifte standart var. Elbette ki kayyum atamalarına karşıyız. Kayyum atanan yerlerdeki hırsızlığa, yolsuzluğa ve terör faaliyetlerine de karşıyız. Bunu belirlemesi gereken tarafsız bir yargıdır. Beş parti kayyum atamalarının doğru olmadığını, hukuki olmadığını ortaya koyuyor. Kanun teklifi verin ve bundan kurtulalım. Hukuksuzluğu inşa etmişsiniz, terörsüz Türkiye inşa edeceğiz diyorsunuz. AYM kararlarını uygulamıyorsunuz. Bu ayıplardan artık Türkiye'yi kurtaralım" dedi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı ise şu ifadelere yer verdi:

"Hangi belediyeye atanmış olursa olsun kayyuma karşıyız. Terör örgütüne hizmet ettiğine dair makul bir şüphe varsa soruşturulsun, yargılansın ve suça hükmedilirse de en ağır şekilde cezalandırılsın. Aynı şekilde iktidardan, muhalefetten ayrımı yapmadan hangi belediye başkanı yolsuzluk yapmışsa soruşturulsun ve yargılansın. Tek şartımız var bu süreçlerin kılavuzu hukuk olacak. Belediye meclisinin kendi içinden bir başkan seçmesi ve o belediyenin yönetilmeye devam etmesidir. Bize yakışan yolsuzlukla millet iradesini cezalandırmayı birbirinden ayırmaktır."

"Sizin suçlarınız sınırları bile aşıyor"

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak ise "Bir gasp ve işgal rejimi olan kayyum rejimini kalıcı bir yönetim tekniği haline getirmeye çalışıyorlar. Akdeniz Belediye eş başkanlarımız asılsız iddialarla tutuklandı. Belediyelerimize el konuldu. Eş başkanlarımızın alnı aktır. Eğer suçlu arıyorsanız dönüp yakın çevrenize bakabilirsiniz. Her gün bir kent suçu işleyen, boğazına kadar ranta batmış olanlar suçludur. Sizin suçlarınız sınırları bile aşıyor" ifadelerini kullandı.