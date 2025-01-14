CHP'nin Kayyum Atama Önergesi TBMM'de Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'nin Kayyum Atama Önergesi TBMM'de Reddedildi

Geniş Video İzle

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin kayyum atamalarına yönelik araştırma önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi. CHP'li vekiller, kayyum atamalarının hukuksuz olduğunu belirtirken, diğer parti temsilcileri de çifte standart ve hukuksuzluk eleştirilerinde bulundular.

14.01.2025 20:10  Güncelleme: 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin kayyum atamalarına yönelik araştırma önergesi, AKP- MHP oylarıyla reddedildi. CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, "Bizim hukukta bildiğimiz delilden sanığa gidilirken, sanıktan delile gidiliyor. Burada tamamen siyasi olarak sandıkta yenemediğiniz insanları önce suçlu ilan ediyorsunuz sonra da delil uydurmaya çalışıyorsunuz. Masumiyet karinesi gereğince kimse suçlu sayılmaz. Ortada henüz bir mahkeme yokken terörist muamelesi yapılmasını kabul etmiyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin kayyum atamalarına yönelik araştırma önergesinin gündemin önüne çekilerek bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi,  AKP- MHP oylarıyla reddedildi. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, beş partinin kayyumlara karşı hukuki bir düzenleme yapılmasını istediklerini ifade etti. Önerinin gerekçesini açıklayan CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu şunları söyledi:

"Hükümet kayyum atamalarından sonra çeşitli suç uydurmalarına devam etmekte ve Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolatı'ı da hukuksuz uygulamalara maruz bırakmıştır ve itibar suikastı uygulamıştır. Belediye başkanımızın ikameti belli, çağrıldığında her an gidecek iken akşam karanlığında evini basarak itibarsızlaştırmaya çalışmak asla hukukla izah edilemez. 46 insanımızı öldüren 236 insanımızı yaralayan militanlar 46 defa müebbet almış iken serbest bırakan yargının belediye başkanımıza tavrını kabul etmemiz mümkün değildir. Hukukun üstünlüğüne inanmak demokrasinin olmazsa olmazıdır. Biz belediye başkanının suç işleme özgürlüğü vardır demiyoruz. Sorun şudur; ortada bir suç iddiası varsa suçun işlenip işlenmediğine kim karar verecektir? Burada hükümet karar veriyor. Bizim hukukta bildiğimiz delilden sanığa gidilirken, sanıktan delile gidiliyor. Burada tamamen siyasi olarak sandıkta yenemediğiniz insanları önce suçlu ilan ediyorsunuz sonra da delil uydurmaya çalışıyorsunuz. Masumiyet karinesi gereğince kimse suçlu sayılmaz. Ortada henüz bir mahkeme yokken terörist muamelesi yapılmasını kabul etmiyoruz."

"Bu ayıplardan artık Türkiye'yi kurtaralım"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Bugün idarede ve yargıda çifte standart var. Elbette ki kayyum atamalarına karşıyız. Kayyum atanan yerlerdeki hırsızlığa, yolsuzluğa ve terör faaliyetlerine de karşıyız. Bunu belirlemesi gereken tarafsız bir yargıdır. Beş parti kayyum atamalarının doğru olmadığını, hukuki olmadığını ortaya koyuyor. Kanun teklifi verin ve bundan kurtulalım. Hukuksuzluğu inşa etmişsiniz, terörsüz Türkiye inşa edeceğiz diyorsunuz. AYM kararlarını uygulamıyorsunuz. Bu ayıplardan artık Türkiye'yi kurtaralım" dedi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı ise şu ifadelere yer verdi:

"Hangi belediyeye atanmış olursa olsun kayyuma karşıyız. Terör örgütüne hizmet ettiğine dair makul bir şüphe varsa soruşturulsun, yargılansın ve suça hükmedilirse de en ağır şekilde cezalandırılsın. Aynı şekilde iktidardan, muhalefetten ayrımı yapmadan hangi belediye başkanı yolsuzluk yapmışsa soruşturulsun ve yargılansın. Tek şartımız var bu süreçlerin kılavuzu hukuk olacak. Belediye meclisinin kendi içinden bir başkan seçmesi ve o belediyenin yönetilmeye devam etmesidir. Bize yakışan yolsuzlukla millet iradesini cezalandırmayı birbirinden ayırmaktır."

"Sizin suçlarınız sınırları bile aşıyor"

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak ise "Bir gasp ve işgal rejimi olan kayyum rejimini kalıcı bir yönetim tekniği haline getirmeye çalışıyorlar. Akdeniz Belediye eş başkanlarımız asılsız iddialarla tutuklandı. Belediyelerimize el konuldu. Eş başkanlarımızın alnı aktır. Eğer suçlu arıyorsanız dönüp yakın çevrenize bakabilirsiniz. Her gün bir kent suçu işleyen, boğazına kadar ranta batmış olanlar suçludur. Sizin suçlarınız sınırları bile aşıyor" ifadelerini kullandı.

CHP\'nin Kayyum Atama Önergesi TBMM\'de Reddedildi
Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Politika, Kayyum, Güncel, Hukuk, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Kayyum Atama Önergesi TBMM'de Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 05:10:14. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'nin Kayyum Atama Önergesi TBMM'de Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.