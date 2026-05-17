CHP'nin Balıkesir Mitingi: Erken Seçim Çağrısı ve Adalet Vurgusu

17.05.2026 20:58  Güncelleme: 22:00
CHP’nin 109’uncu “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi, bugün Balıkesir’de düzenlendi. Mitingde, vatandaşlar adalet ve erken seçim çağrısı yaparken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuşmasında erken seçim çağrısını yineledi, “Biz milletin önüne sandığın gelmesini istiyoruz, milletin kararı vermesini istiyoruz. Hodri meydan” diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Haber: Tenzile AŞÇI/ Kamera: Özgür ŞENGÜL

CHP'nin 109'uncu "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, bugün Balıkesir'de düzenlendi. Karesi ilçesi Kuvayımilliye Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde binlerce vatandaş miting alanını doldurdu.

Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeminde, ekonomi ve erken seçim yer aldı. Saat 16.00'da başlayan miting öncesinde binlerce vatandaş alanı saatler öncesinden doldurmaya başladı.

Vatandaşların taşıdıkları ve geçim sıkıntılarını dile getirdikleri "Fakirliğin fevkindeyiz, fasfakiriz", "Yahu emekli aç aç" yazılı dövizler dikkat çekti.

Vatandaşlar ayrıca CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki gösteren "İstikbalimiz ihtiraslarınıza kurban edilemez", " Bir tweetle değil, güvenle yaşamak istiyoruz", "Gücümüz halk, yolumuz iktidar" yazılı dövizler taşıdı.

ZEYREK VE DURBAY İÇİN PANKART ASILDI

Miting alanına, vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın bir arada olduğu fotoğraflarının yer aldığı pankart asılarak, iki başkan anıldı.

AHMET AKIN'DAN AK PARTİ İDDİALARINA YANIT

Mitingde ilk konuşmayı yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, birleşme mesajı verirken AK Parti'ye geçeceği iddialarına tepki gösterdi. Akın, "Ben CHP'liyim. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. Ben devletime, milletime saygılıyım. Çünkü ben Kuvayımilliyeciyim" dedi.

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

Ahmet Akın'ın konuşmasının ardından Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu. Miting meydanını dolduran yurttaşlar "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları attı.

ÖZEL KONUŞMASINA ERKEN SEÇİM MESAJIYLA BAŞLADI

Açılış konuşmalarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasını gerçekleştirdi. CHP'li başkanlara yönelik soruşturmalar üzerinden iktidara tepki gösteren Özel, "2018 yılından beri bitmeyen, sosyal sonuçlar doğuran bir krizin içindeyiz. Çünkü bu kriz, bir sistem krizidir. Yeni düzenin adı AK Parti'nin kara düzenidir" sözleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini eleştirdi.

Ekonomik krize değinen ve yoksulluğa işaret eden Özel, seçim çağrısını yineleyerek, "Bu düzende yollara geçiş garantisi, hastaneye hasta garantisi vardır ama vatandaşa geçim garantisi yoktur. Artık yapılması gereken hep birlikte emeklinin, emekçinin, çiftçinin ve memurun bu kara düzenden kurtulmasıdır" ifadelerini kullandı.

Özel her mitinginde yaptığı gibi Balıkesir mitinginde de emekli maaşları ve asgari ücret üzerinden emeklilerin ve çalışanların geçim sorunlarına  değindi.

Özel, değişim için çağrıda bulunurken alandaki vatandaşlar "Erdoğan istifa" sloganları attı. Özel, konuşmasında maaşların düşüklüğünü Kurban Bayramı öncesinde kurban fiyatları üzerinden anlattı.

ALTINSOY'UN 'FAKİRLİK BELGESİNE' TEPKİ

Özel, Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un eşinin mahkeme harcı ödememek muhtarlıktan fakirlik belgesi almasını da eleştirerek, "Bu meydanda herkes fakir ama bir fakir daha var. AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, eşine fakirlik belgesi almış muhtardan harç ödemesin diye. Bir yanda, ömrünü bu ülke için harcayanlar bir tarafta milletvekili maaşı alıp harç parasını bile bu devletten esirgeyenler var. Bu iktidarın mutlaka değişmesi lazım. Geçim yoksa seçim var" diye konuştu.

"HİÇBİR İFTİRACIYA TESLİM OLMAYIZ"

Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ve CHP'li kadın siyasetçilerin de adının geçtiği ifadesine tepki gösteren Özel, şunları kaydetti:

"8 ayda bir yalan iddianame yazdılar, iftiraname yazdılar. İçinde iddia ettikleri hiçbir şeyi bulamadılar. Arkadaşlarımız masumdur, atılan iftiraların hesabı bir gün sorulacaktır. Biz haklı çıkacağız. Kumpasçılar, iftiracılar önünde sonunda ortaya çıkacak. İBB davasında her gün bir iftira çöküyor. İftiracılar her gün iddialarını geri alıyorlar. Murat Kapki, kendisi söyledi; 'Bana avukat geliyor, önüme kağıt koyuyor, ömrümde görmediğim şeylerin altına imza atmamı istiyor. Ekrem Başkan'ı, Özgür Başkan'ı karalamam için para teklif ediyorlar' dedi. Partimize yönelik bu haksız saldırılar son dönemde kurumsal saldırılara dönüştü. Sürekli birilerinin malına çöküp malını almak için 'itirafçı olmalısın' diyenler var. Eşlerimiz, dostlarımıza, yakınlarımıza saldırıyorlar. CHP'nin kadın milletvekillerinin namusuna dil uzatacak kadar aşağılık adamlar bunlar. CHP örgütüyle dimdik ayaktadır. Hiçbir iftiracıya, saldırgana teslim olmayız. Bu yolda bizimle yürüyenler yürür, yürümeyenler yolda dökülür" dedi."

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINI TEKRARLADI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığı tartışmalarına değinen Özel, "İftiraların, zulmün, baskın bizi yıldıramaz. Biz günü geldiğinde kaçıp gideceklerden değil, gerekirse vatan için öleceklerdeniz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a erken seçim çağrısında bulunan Özel, şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan millet krizden, açlıktan, yoksulluktan bıktı. Bu millet artık bir değişim istiyor. Sandıkla geldin, önemli başarılar elde ettin ama son seçimde kaybettin. Patron ne sensin ne ben. Patron millet. Gel patrona soralım. Sana inanıyorlarsa yetkiyi sana versinler ama inanmıyorlarsa bu milletin yakasından düş. Gel istersen genel seçimleri istersen hem genel hem yerel seçimleri hep birlikte erken seçim sandığına sokalım. Millet ne diyorsa o olsun. Biz milletin önüne sandığın gelmesini istiyoruz milletin kararı vermesini istiyoruz. Hodri meydan!"

Özel, mitingin ardından Balıkesir halkını selamladı.

Kaynak: ANKA

