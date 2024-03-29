CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel\'den Seçmenlere Sandık Çağrısı

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, seçmenlere sandık çağrısı yaparak, "Bu pazar kullanacağımız oylar çok kıymetli, çok önemli. Karanlık düşünceleriyle içimizi karartan örümcek kafaları, tarikatları, onlara hizmet edenleri rahatsız edeceğiz. Bu pazar günü tek işimiz var o da oy kullanmak, geleceğimize ve irademize sahip çıkmak" dedi.
CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde vatandaşların oy kullanmalarını istedi. Seçimlerin Türkiye'nin kaderini etkileyecek çok önemli sonuçları doğuracağını söyleyen Yücel, yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de demokratik bir seçim atmosferinde herkesin iradesine sahip çıkması için sandığa gitmesi gerektiğini vurguladı.
İzmir'de genç ve dinamik bir kadroyla güzel bir seçim çalışma sürecini geçirdiklerini belirten Yücel, "Başta Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Cemil Tugay ve 30 ilçedeki değerli adaylarımız Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini ve kendilerini çok iyi anlattılar. Bu Pazar kullanacağımız oylar çok kıymetli, çok önemli. Çünkü umudumuzu, bayram sevincimizi, dedelerin, ninelerin torunlarını kucaklayacakları zamanları bile çalan bu harami düzenden kurtulmanın ilk adımını atacağız. Karanlık düşünceleriyle içimizi karartan örümcek kafaları, tarikatları, onlara hizmet edenleri rahatsız edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Yücel şunları söyledi:
Tüm Türkiye'ye CHP belediyeciliğiyle baharın coşkusunu, enerjisini, tazeliğini getireceğiz. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de Cemil Tugay ve diğer illerimizdeki adaylarımız projeleriyle, dürüstlükleriyle, bu zamana kadar yaptıkları başarılı hizmetlerle nefes aldırdı, bu pazar günü bu nefesi çoğaltacak, tüm Türkiye'ye yayacağız. İzmir'in çiçek açan dağlarında, İstanbul'un yedi tepesinde, Ankara'nın bahar kokan bozkırında daha çok nefes alacağız. Umut insanı ayakta tutar, biz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinde, onun açtığı aydınlık yolda 100 yaşındaki Cumhuriyetimizi önce yerelde sonra da genelde Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği ve iktidarı ile taçlandıracağız. Bu manevi güç o kadar kuvvetli ki her seçimde bizim en önemli motivasyonumuz oluyor. Yine heyecanlıyız ve inancımız tam. Sizlerin oyları, desteği ile bu güzel baharın enerjisiyle birleştirecek ve başaracağız. İşimiz Türkiye, gücümüz belediye dedik, bu pazar günü tek işimiz var o da oy kullanmak, geleceğimize ve irademize sahip çıkmak."
Son Dakika › Güncel › CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den Seçmenlere Sandık Çağrısı - Son Dakika
Osmaniye'de tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında, 340 çiftçiye 34 ton soya tohumu dağıtıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş, soyanın toprağın dinlenmesini sağladığını ve hayvan yemi olarak kullanılabildiğini belirtti. Vali Erdinç Yılmaz ise Osmaniye'nin soya üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, çiftçilere desteklerin devam edeceğini söyledi.
Trabzon'un Hayrat ilçesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerden Dinçer Uzunosmanoğlu'nun cenazesi Bahçecik Belde Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Olayda hayatını kaybeden diğer işçilerin cenazeleri ise dün defnedilmişti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tamamlanan köy evlerinin depremzede hak sahiplerine teslimi sürüyor. Kırsal Naimler ve Mestihüyük mahallerinde inşaatı tamamlanan 11 köy evi oturuma hazır hale getirildi. Kaymakam İsmail Alsancak, Nurdağı Belediye Başkan Vekili Yakup Bahar, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek ve AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, bir araya geldiği hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.
Erzurum'da bahar mevsimi yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Meteoroloji raporlarına göre önümüzdeki hafta sıcaklıklar eksi derecelerden 25 dereceye kadar çıkacak. Erzurum çevresinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmur görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi de yaşanacak. Vatandaşlar ve yetkililer çığ tehlikesine karşı dikkatli olmalı.
Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karara Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazda, sanık hakkında verilen kararın bozulması ve sanığın tutuklanmasına yönelik karar verilmesi talep edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonucunda çocuk metrelerce sürüklendi ancak hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Hatay'ın Defne ilçesinde, Fevzi M'ye ait bir evin bahçesinde yapılan elektrik altyapısı çalışması sırasında lahit bulundu. Durum jandarmaya bildirildi ve lahit, Hatay Müze Müdürlüğüne incelenmek üzere götürüldü.
Elazığ'da bir kişi, bagaja sığmayan buzdolabını otomobilin arka koltuğunda ve kapı açık halde taşıdı. Trafik güvenliği tehlikeye atıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Eşref Bitlis Parkı ve çevresinde vatandaşlara rahatsızlık veren 33 kişiye 'Çevreye rahatsızlık vermekten' 32 bin 241 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 26 araca da toplam 78 bin 894 TL trafik cezası kesildi. Toplamda 111 bin 135 TL para cezası uygulandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, silahlı ve kar maskeli soyguncular tarafından etkisiz hale getirilen kuyumcu gasp edildi. Soygunu gören bir esnaf, komşusunun ellerinin ve ayaklarının plastik kelepçeyle bağlandığını söyledi. Soygunun ardından kaçan soyguncular ve onlara yardım eden bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur kuyumcunun sağlık durumu iyi olduğu ve çalınan eşyalarının teslim edildiği belirtildi.
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a yönelik sözlerini talihsiz ve nezaket sınırlarını zorlayan bir açıklama olarak değerlendirdi. Erkol, CHP'de tahakküm ve kölelik ilişkisi olmadığını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?