CHP Pendik\'te Miting Düzenledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Pendik'te düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pendik'te gerçekleştirilen, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'ne katıldı. Mitinge, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da katıldı. Burada konuşan Özgür Özel, "Bugün İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısındayız. Pendik'in yiğit insanlarıyla, Anadolu yakasının yiğit insanlarıyla birlikteyiz. Martın başında soğuk bir havada, büyük bir meydanda omuz omuza, yan yana, yürek yüreğeyiz" dedi.

'ON BİNLERİZ AMA BİR YANIMIZ YİNE EKSİK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sizlere bakınca ben görüyorum ki hiçbir zaman karanlık kazanamaz. Güneş doğar, aydınlık kazanır. Zulmedenler değil, zulme direnenler kazanır. Korkaklar değil, cesurlar kazanır. Kötüler değil, iyiler kazanır. Size bakınca görüyorum ki biz kazanacağız. Bu gece yine bu soğukta on binleriz ama elbette bir yanımız yine eksik. Birinci bölgede Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'e, Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı'ya, belediye meclisi üyelerimize, bürokratlarımıza, emekçi arkadaşlarımıza bir selam yolluyoruz buradan onlara. Aslanlara selam olsun. Pendik'te 35 yıldır maalesef seçimleri kazanamadık. Ama Pendik'e küsmedik, kusuru kendimizde aradık. Doğru adayı aradık, eksik yanlarımızı aradık ve çabaladık. Bu seçimlerde Pendik'i yine kazanamadık ama çok büyük bir başarı yakaladık. Yüzde 43 oy aldık, küçük bir farkla Pendik'i kaybettik" diye konuştu.

'EV KADINLARININ DA SİGORTASI OLACAK'

Özgür Özel, "Buradan emekliye, emekçiye, esnafa, çiftçiye; herkese, öğrenci ve öğretmene bir sözümüz var. Bir de evde olan, çocuğuna, engellisine bakan; istihdama, hayata katmadığımız ev kadınları ve ev hanımları var. Yıllarca sanki azıcık verilen sosyal destekler bir lütufmuş gibi gösterildi. Oysa Türkiye'de en görülmeyen emek, evde verilen emek. Eğer biz bir mahalle kreşi ile kadını sosyal hayata ya da çalışma hayatına katamıyorsak, onun sigortasının ödenmesini, gelecekte emekli olmasının önünü açamıyorsak, bu Atatürk'ün kurduğu ve kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet olamaz. Bu gece buradan son önemli vaadimiz olarak, yapacağımız iş olarak bir kez daha ifade ediyoruz ki iktidarımızda eğer kadın iş istiyorsa ya işe yerleşecek, işe yerleşmiyor ve evde emek çekiyorsa onun mutlaka sigortası olacak, emeklilik hakkı olacak. Ev kadınlarına söz veriyoruz. Bunların hiçbirisi ülkenin ekonomisinin kaldırmayacağı yükler değil. Önümüzdeki aylarda biz 'Hangi vaadi, hangi kaynakla yapacağız, nerelerden tasarruf edip, nerelere aktaracağız? Vergiyi tabana değil tavana yayıp, refahı nasıl tabana yayacağız? Adaletli bir vergi sistemini nasıl kuracağız? Yeşil, mor dönüşümle hem kadınların yüzünü güldürüp, önünü açıp hem de nasıl bir kalkınma hamlesi başlatacağız?', bunların her birini önümüzdeki süreçte güçlü ve liyakatlı kadrolarımızla tüm Anadolu'ya anlatacağız. Türkiye tarihinin değil, dünya siyasi tarihinin en güçlü, en uzun, en kalabalık seçim kampanyasına hazırlanıyoruz. Onu millete tanıtıyoruz. Sizinle birlikte başaracağız. Hep birlikte tarihe geçeceğiz. Burada Pendiksporlular, Pendikspor taraftarı kaşkol yollamış. Pendikspor'u seviyor musunuz? Ümit ediyorum Pendikspor da iyiye gidecek, Pendik de iyiye gidecek. İstanbul da Türkiye de iyiye gidecek" dedi.

'KARADENİZ'İN YİĞİT EVLADININ ALNI AÇIK, BAŞI DİK ÇIKTI'

Özel, "Artık yalandan bezdik. Aynı kişiye '18 yaşında sahtecilik yaptın. O okuldan bu okula yüzlerce öğrenci ile birlikte sahtecilikle geçtin' diyenler, diplomasını iptal edenler; aynı kişiye aynı anda hem 'casus' diyenler, hem 'Seçimde hile yaptın' diyenler, hem 'Hırsızlık ve yolsuzluk yaptın' diyenler, hem olmadık uçaklarda 'Terbiyesizlik yaptın' diyenler tüm bu yalanlarının altında kaldılar. Söyledikleri uçak AK Partili'nin çıktı, Ekrem İmamoğlu'na hiç kiralanmadığı ortaya çıktı. Ekrem'in dedikleri arabalar MHP'nin milletvekilinin çıktı. 'Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden dolar çıktı' dediler, kasadan mühür çıktı. Dolar görüntüleri, TRT'nin stok videoları çıktı. 'Yer altından, parke altından milyonlarca Euro çıktı' dediler, tamamı yalan çıktı. 'Videosu var' dediler, iftira çıktı. 'Çantalarda para var' dediler, jammer çıktı. Ekrem Başkan'a 'hırsız' dediler. Karadeniz'in yiğit evladı alnı açık, başı dik çıktı" ifadelerini kullandı.

'HUZURA VE BARIŞA OMUZ OMUZA YÜRÜYORUZ'

Özel, "Bunun için kimse enseyi karartmasın. Bu düzen değişecek. Artık düşmanlıklar, husumetler bitecek. Bugün MHP'nin yaptığını savunamayan ülkücüler de AK Parti'ye katlanamayan muhafazakarlar da bugünkü süreçte Kürtler de Türkler de Aleviler de Sünniler de birlik ve beraberlik halindedir. Bunun adı Türkiye İttifakı'dır. Renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Bir partiye ait değildir, kimseyi dışlamaz. Sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar, sosyalist demokratlar, liberal demokratlar yeter ki otokrata karşı birleşsin. Türkiye'deki bütün demokratlar selam olsun hepsine. Sandığa sahip çıkanlara, sandığı kaptırmayanlara, otokrasi peşinde koşan otokratlara, tek adamlara karşı kardeşliği savunanlara selam olsun. Artık düşmanlıklar, ayrılıklar bir tarafta kalmıştır. Huzura ve barışa omuz omuza, el ele yürüyoruz" diye konuştu.