CHP üyeleri Galata Köprüsü'nde Filistin için toplandı - Son Dakika
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CHP üyeleri Galata Köprüsü'nde Filistin için toplandı

CHP üyeleri Galata Köprüsü\'nde Filistin için toplandı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Trump'ın Gazze hakkındaki açıklamaları sonrasında Filistin halkına destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği basın açıklamasında, "Bugün sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır.

09.02.2025 16:48  Güncelleme: 16:53
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Trump'ın Gazze hakkındaki açıklamaları sonrasında Filistin halkına destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği basın açıklamasında, "Bugün sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır. Filistin halkının haklarını savunmak, haktan ve hukuktan yana olan herkesin görevidir. Tarih, bu zulüm karşısında sessiz kalanları yargılayacaktır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri, bugün Galata Köprüsü'nün Eminönü ayağında Filistin'e destek olmak amacıyla toplandı. Üzerinde 'Nehirden denize, özgür Filistin', 'Bu yürüyüş zulme direniş' ve 'Susmak ortak olmaktır' gibi sloganların yazılı olduğu pankartları taşıyan partililere, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın da eşlik etti. Grup adına basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, " Son yıllarda Gazze'de yaşananlar bir savaş değil, bir soykırımdır. İsrail, dünyanın gözünün önünde çocuk demeden, kadın demeden katliamlar yaptı. Son bir buçuk yılda Gazze'de 50 bine yakın insan katledildi. 2 milyondan fazla insan yerinden edildi. Gazze yerle bir edildi. Hastaneler, okullar, yollar, hatta çadırlar hedef alındı, bombalandı. Şehirlerin altyapısı yok edildi. İnsanların yuvaları, yaşam alanları moloz yığınlarına çevrildi. Üstelik bunların hepsi tüm dünyanın gözünün önünde gerçekleşti. Bu insanlık suçuna karşı dünya ne yazık ki sessiz kaldı. İsrail, tüm uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak soykırım ve katliamlar gerçekleştirdi. Bu katliamlar insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti" dedi.

'TRUMP, FİLİSTİNLİLERİN ÜLKESİNE EL KOYMA PLANLARI YAPIYOR'

Çelik konuşmasının devamında, "O toprakları Filistinliler ekti. O toprakları Filistinliler biçti. O topraklar, Filistinlilere dedelerinden, atalarından emanet. Onlarca yıl ambargo altında yaşam savaşı verdi Filistinliler. Topraklarını savundular. Şimdi Filistinlilerin tarihi mücadelesini yerle bir etmek istiyorlar. Siyasi iktidarın bu konudaki suskunluğu ülkemiz açısından vahim bir tablodur. Evet, tekrar soruyoruz. Filistin davasını yıllarca kendi siyasetinin bir aracı olarak kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan neden suskundur? 'One minute' diye ortalığı inleten Sayın Cumhurbaşkanının aklına Filistin davası sadece seçim zamanları mı gelmektedir? Bu soruları iktidara yöneltirken biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu insanlık dışı planın karşısında mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Filistin halkı emperyalist güçler tarafından sürgün edilmek isteniyor. ABD Başkanı Trump, Filistin halkını Gazze'den Mısır'a ve Ürdün'e zorla gönderme ve Filistinlilerin ülkesine el koyma planları yapıyor. Bu planlarını kamuoyuna açıklıyor. Bunun adı açıkça bir tehcirdir. Bunun adı sürgündür. Bu soykırım politikasıdır. Filistinlileri vatanlarından kopartmak, ülkelerini gasp etmek isteyen bu emperyalist işgalci anlayışı kınıyoruz. Biz, bu emperyalist saldırganlığa karşı göğsünü siper etmişlerin evlatlarıyız. Biz, mazlum milletlerin ilham aldığı emperyalizm mücadelesini gerçekleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşlarıyız. Bizim tarihimizde Filistin kamplarında savaşmaya giden Deniz Gezmiş ve arkadaşları var. Bizim tarihimizde Filistin davasının gerçek savunucusu Bülent Ecevit ve Yaser Arafat'ın dostluğu var. Filistin davası bizim davamızdır. Filistin, tüm insanlığın ortak davasıdır. Uluslararası hukuk çerçevesinde Filistin'in bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele eden herkesle dayanışma içerisinde olacağız. Bugün sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır. Filistin halkının haklarını savunmak, haktan ve hukuktan yana olan herkesin görevidir. Tarih, bu zulüm karşısında sessiz kalanları yargılayacaktır. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Filistin halkının özgürlük mücadelesinin yanındayız. Filistin halkı yalnız değildir. Asla yalnız kalmayacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CHP üyeleri Galata Köprüsü'nde Filistin için toplandı - Son Dakika

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