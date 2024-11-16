CHP ve İYİ Parti'den Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar - Son Dakika
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CHP ve İYİ Parti'den Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar

CHP ve İYİ Parti\'den Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar

Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, farklı forumlara katılacak. Ayrıca, İzmir'de çeşitli ziyaretler ve çalıştaylar gerçekleştirilecek. İYİ Parti, Ankara'da şiddetle mücadele çalıştayı düzenleyecek. DİSK Basın-İş basına yönelik baskılara karşı açıklama yaparken, İzmir'de 'Yangın değil, yoksulluk öldürdü' başlığıyla anma etkinliği düzenlenecek. A Milli Futbol Takımı ise akşam Galler ile karşılaşacak.

16.11.2024 09:04  Güncelleme: 09:05
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10.00 - 13.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ülke Politikaları Vakfı İkinci Yüzyıl Forumları-4 Demokrasi Yoluna Dönüş Forumu'na ve CHP Emek Büroları "Emeğin Türkiyesi Buluşmaları, Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yakışır Ücret Çalıştayı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - 12.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İzmir'de Balçova Pazaryerini ve Kemeraltı çarşısı esnafını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.30 - İYİ Parti, Ankara'da "Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı" düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.30 - DİSK Basın-İş, basına yönelik artan baskılara karşı Tünel'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00- CHP'nin "Adalet Buluşmaları" toplantılarının ilki "Şiddetle Mücadele" başlığıyla Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçe, CHP milletvekilleri Cumhur Uzun, Süleyman Bülbül ve Bahadır Erdem'in katılımıyla İzmir'de yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

14.00- İzmir Kadın Platformu üyeleri, "Yangın değil, yoksulluk öldürdü" başlığıyla yapılacak açıklamayla Selçuk'ta hayatını kaybeden 5 çocuğu anacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.00 - CHP heyeti, kayyuma karşı Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek ve açıklama yapacak (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri kayyum politikasına karşı Esenyurt'ta Halk Buluşması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

20.00 - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'i ağırlayacak. (KAYSERİ)

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret edip, kentte çeşitli temaslarda bulunacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MARDİN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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