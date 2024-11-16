CHP ve İYİ Parti\'den Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar

Güncel

10.00 - 13.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ülke Politikaları Vakfı İkinci Yüzyıl Forumları-4 Demokrasi Yoluna Dönüş Forumu'na ve CHP Emek Büroları "Emeğin Türkiyesi Buluşmaları, Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yakışır Ücret Çalıştayı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - 12.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İzmir'de Balçova Pazaryerini ve Kemeraltı çarşısı esnafını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.30 - İYİ Parti, Ankara'da "Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı" düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.30 - DİSK Basın-İş, basına yönelik artan baskılara karşı Tünel'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00- CHP'nin "Adalet Buluşmaları" toplantılarının ilki "Şiddetle Mücadele" başlığıyla Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçe, CHP milletvekilleri Cumhur Uzun, Süleyman Bülbül ve Bahadır Erdem'in katılımıyla İzmir'de yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

14.00- İzmir Kadın Platformu üyeleri, "Yangın değil, yoksulluk öldürdü" başlığıyla yapılacak açıklamayla Selçuk'ta hayatını kaybeden 5 çocuğu anacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.00 - CHP heyeti, kayyuma karşı Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek ve açıklama yapacak (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri kayyum politikasına karşı Esenyurt'ta Halk Buluşması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

20.00 - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'i ağırlayacak. (KAYSERİ)

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret edip, kentte çeşitli temaslarda bulunacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MARDİN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…