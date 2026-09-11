Çin 2030\'a kadar yeni enerjili araçlarda küresel otomotiv devleri arasına girmeyi hedefliyor

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin, akıllı bağlantılı yeni enerjili araç sektörünün tüm sanayi zincirinde sahip olduğu avantajları daha da güçlendirerek, 2030 yılına kadar dünyanın önde gelen küresel otomotiv devleri arasına girmeyi hedefliyor.

Cuma günü sektörün gelişimine yönelik açıklanan beş yıllık plana göre yeni enerjili araçlar, 2030 yılına kadar iç pazardaki yeni binek araç satışlarının yüzde 70'ini, yeni ticari araç satışlarının ise yüzde 40'ını oluşturacak.

Otonom sürüş sistemiyle donatılmış araçların 2030 yılına kadar geniş çapta kullanıma girmesi beklenirken, yüksek düzeyde otomatik sürüşün otoyollarda, kent içi çevre yollarında ve belirli kent içi yollarda yaygınlaşması öngörülüyor.

Kilit teknolojilerde daha fazla ilerleme çağrısının yapıldığı planda, 2030 yılına kadar binek araçların ortalama yakıt tüketiminin 100 kilometrede 3,3 litreye, tamamen elektrikli binek araçların ortalama elektrik tüketiminin ise 100 kilometrede yaklaşık 11,5 kilovat-saate düşürülmesi hedefleniyor.

Plan çerçevesinde, otomotiv sektörünün yapısına yönelik iyileştirme çalışmalarının devam etmesi, dijital ve akıllı kalkınmada daha yüksek bir seviyeye ulaşılması ve genel işgücü verimliliğinin 2025 seviyesine göre yüzde 15 artırılması bekleniyor.

Satış hacmi bakımından küresel çapta ilk 10 arasına giren bazı otomobil üreticilerine ve ilk 100'deki otomotiv parçası şirketlerine teşvik ortamı oluşturulacak.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin son verileri, yeni enerjili araçların ağustos ayında Çin otomobil pazarındaki üstün konumunu daha da sağlamlaştırdığını gösterdi. Ağustos ayında aylık bazda yeni araç satışlarının yüzde 60,6'sını oluşturan yeni enerjili araç satışları rekor kırdı.

Ağustos ayında üretilen yeni enerjili araç sayısı 1,65 milyonu, satılan yeni enerjili araç sayısı ise 1,64 milyon adedi aştı. Böylelikle her iki kalemde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'ye yakın artış kaydedildi.