Çin'den Japonya'nın NATO İlişkisine Tepki

02.06.2026 13:26
Çin, Japonya'nın NATO ile işbirliğini derinleştirmesinin endişe verici olduğunu açıkladı.

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'nın NATO ile işbirliğini derinleştirme hamlesinin son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Japonya, Öz Savunma Kuvvetleri'nden dört personelin ilk defa NATO'nun Almanya'daki Ukrayna Güvenlik Yardımı ve Eğitim Merkezi'nde görev alacağını duyurmuştu.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında Japonya'nın söz konusu duyurusu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Lin, Japonya'nın yeniden militarizasyon yolunda var gücüyle ilerlediğini, bölge dışından bir askeri kurumla sık sık etkileşimde bulunduğunu, Öz Savunma Kuvvetleri'nin faaliyet alanını genişlettiğini ve muharebeye hazır bir operasyonel sistem inşa ettiğini belirtti.

Lin, "Bu, Japonya'nın, anayasası, ulusal ve uluslararası yasalar ve 'münhasıran savunma odaklı olma' ilkesinin getirdiği kısıtlamalardan kurtulmaya çalıştığı ve 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzene meydan okuduğu anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı. Japonya'nın kendisini "barış yanlısı bir ülke" olarak gösterdiğini kaydeden Lin, eylemlerininse bunun tam tersi bir yönde olduğunu söyledi.

Japon neo-militarizminin kötü sonuçlara yol açabilecek yükselişinin bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini vurgulayan Lin, uluslararası topluma son derece teyakkuzda bulunmayı sürdürme ve kararlı karşı önlemler alma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

