Çin'den Japonya'ya Nükleer Uyarı - Son Dakika
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Çin'den Japonya'ya Nükleer Uyarı

Çin\'den Japonya\'ya Nükleer Uyarı
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Çin, Japon militarizminin tehlikesine ve nükleer silahların yayılmasına dikkat çekti.

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, nükleer silahların yol açtığı yıkım ve trajedilerin bir daha asla tekrarlanmaması gerektiğini belirterek, Japon militarizminin saldırganlık ve yayılmacılığından çıkarılan derslerin sonsuza dek uyarı niteliğinde olması gerektiğini söyledi.

Lin, perşembe günü Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atılmasının 81. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Japon tarafının uluslararası toplumun endişeleriyle yüzleşmesi ve uluslararası hukuk kapsamındaki nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin yükümlülüklerini ciddiyetle yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya attığı ilk atom bombası, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesini hızlandırmıştı. Aradan geçen 81 yılın ardından, Japonya'daki sağcı güçlerin, militarizmi yeniden canlandırma çalışmalarına hız verdiğine dikkat çeken Lin, Japon yetkililerin ülkeyi yeniden bir savaş makinesine dönüştürmeye çalıştığını, nükleer silahlara sahip olmamaya ilişkin üç ilkeyi gözden geçirmek istediğini, ABD ile nükleer paylaşım arayışında olduğunu ve hatta nükleer silah edinmeyi hedeflediğini vurguladı.

Atom bombalarının atıldığı tarihsel koşulların her zamankinden daha fazla hatırlanması gerektiğini belirten Lin, Japonya'daki sağcı güçlerin uzun süredir tarihsel gerçekleri çarpıttığını, ülkeye atom bombası atılmasını sempati toplamaya yönelik siyasi istismar aracı olarak kullandığını ve savaşın sorumluluğundan kaçmak için komşu ülkelerde on milyonlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına yol açan Japon işgalini kasıtlı olarak önemsiz göstermeye çalıştığını söyledi.

Lin, "Japon yetkililerin askeri yığınağını artırması, ABD'den daha fazla nükleer koruma talep etmesi ve nükleer silahlara sahip olmamaya ilişkin üç ilkeden uzaklaşmaya çalışması ise daha da ironik bir durum" dedi. Lin, Japonya Başbakanlık Ofisi'nden üst düzey bir yetkilinin, yeniden silahlanma hedefini gizleme gereği dahi duymadan Japonya'nın bağımsız şekilde nükleer silah edinmesini savunduğunu da belirtti.

Lin, bunun dünyadaki tüm barış yanlısı insanlar için bir provokasyon olduğunu ve tarihsel adalete duyulan saygısızlığı ortaya koyduğunu ifade etti.

"Bu yıl, Tokyo Duruşmaları'nın başlamasının 80. yılıdönümü. Tarihin jürisi henüz kararını vermedi ve Japonya'nın buna saygı göstermesi gerekiyor" diyen Lin, Japonya'nın tarihin mahkemesi önünde bir kez daha hesap vermek durumunda kalmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den Japonya'ya Nükleer Uyarı - Son Dakika

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