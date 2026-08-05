Çin-Türkiye İlişkileri 55. Yılında Stratejik İşbirliğini Güçlendiriyor

İSTANBUL, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'in, Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü dolayısıyla kaleme aldığı "Çin-Türkiye Stratejik İşbirliği Yolculuğunda Birlikte İlerleyelim" başlıklı makale salı günü Sabah gazetesinde yayımlandı.

Büyükelçi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

4 Ağustos, Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümüdür. Aradan geçen yarım asrı aşkın sürede Çin-Türkiye ilişkileri sıçramalı bir gelişim göstermiş, ikili işbirliği güçlü bir dinamizm kazanmış ve iki ülke el ele vererek ortak kalkınma ve refah yolunda ilerlemiştir.

İki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güven giderek daha da pekişiyor

Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerini daima tek Çin ilkesi temelinde geliştiren Çin ve Türkiye, birbirlerinin temel çıkarlarına ve başlıca hassasiyetlerine anlayış göstereceklerini ve bu konularda birbirlerine destek vereceklerini taahhüt etmiş, egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarının korunması konusunda birbirlerine destek vermiştir. Son yıllarda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak ilgisi ve stratejik rehberliği sayesinde Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişimi hız kazanmıştır. İki ülke liderleri geçen yıl Shanghai İşbirliği Örgütü Tianjin Zirvesi sırasında başarılı bir görüşme gerçekleştirmiştir. Ben de buna tanık olma şerefine nail oldum. Çin-Türkiye ilişkilerinin geleceğine yön veren bu görüşme, ilişkilere güçlü bir ivme kazandırmıştır. Önümüzdeki dönemde de diplomatik ilişkilerin kuruluşundaki ortak vizyondan sapmadan, iki liderin vardığı önemli mutabakatlar ışığında karşılıklı siyasi güvenimizi sürekli pekiştirecek, karşılıklı saygı, karşılıklı güven ve karşılıklı destek temelinde omuz omuza ilerlemeye devam edeceğiz.

İki ülke arasındaki pratik işbirliğinde de verimli sonuçlar elde ediliyor

Diplomatik ilişkilerin kurulmasından önce bir milyon doların altında bulunan ikili ticaret hacmi, geçen 55 yılda yaklaşık 50 milyar dolara ulaşmış, karşılıklı yatırımlar ise sıfırdan başlayarak 3,6 milyar doların üzerine çıkmıştır. Çin bugün Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından biri haline gelmiştir. Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Orta Koridor Planı arasındaki uyumun artırılmasına hız verilmiştir. Türkiye üzerinden geçen Çin-Avrupa yük trenleri de düzenli şekilde işlemektedir. Renminbi takas bankası Türkiye'de resmen faaliyete geçmiştir. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin ikinci etabı, Hunutlu Termik Santrali ve Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi gibi simgesel projeler başarıyla hayata geçirilmiştir. Türkiye'de üretilen kiraz, Antep fıstığı ve süt ürünleri gibi ürünler de Çin halkının sofralarında yerini almıştır. Daha yüksek düzeyde karşılıklı fayda ve ortak kazanç sağlamak amacıyla kalkınma stratejilerimizin entegrasyonunu daha da güçlendirecek, geleneksel alanlardaki işbirliğimizi bir üst seviyeye taşıyacak ve yenilenebilir enerji, 5G ile biyomedikal gibi alanlardaki işbirliği potansiyelini açığa çıkaracağız.

Beşeri ve kültürel etkileşimlerimiz de giderek yoğunlaşıyor

Birçok Türk arkadaşım bana "İlim Çin'de de olsa gidip alınız" sözünü duyarak büyüdüklerini anlatıyor. Öte yandan giderek daha fazla Çinli turist, "romantik Türkiye'yi" ziyaret etmeyi arzu ediyor. Bu yılın ilk beş ayında Türkiye'yi yaklaşık 200.000 Çinli turist ziyaret etti. Türkiye'de dört Konfüçyüs Enstitüsü bulunurken, Çin'de ise Yunus Emre Kültür Merkezi faaliyet göstermektedir. Her iki ülkede de giderek daha fazla okul, birbirlerinin dilini eğitim programlarına dahil ediyor. "Mutlu Bahar Bayramı", "Uyum İçin Çay" ve "Uluslararası Çince Günü" gibi etkinlikler büyük ilgi görüyor. Kızıl Köşkün Rüyası ve Yi Jing gibi klasik Çin eserlerinin Türkçe baskıları art arda yayımlanıyor. "Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" kitabının 5. cildinin tanıtım toplantısı geçen ay başarıyla düzenlendi. Eşitlik, birbirinden öğrenme, diyalog ve kapsayıcılık ilkelerine dayalı medeniyet anlayışı doğrultusunda kültürel etkileşimlerimizi geliştirecek, halklarımız arasındaki gönül bağını daha da güçlendireceğiz.

İki ülke arasındaki çok taraflı işbirliği sürekli olarak derinleşiyor

Yükselen büyük ülkeler ve Küresel Güney'in önemli üyeleri olarak Çin ve Türkiye, bağımsızlık ruhuna sahip iki devlettir. Her iki ülke de kararlılıkla çok taraflılığı savunmakta ve gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını korumaktadır. Türkiye'de hükümet, siyasi partiler, medya kuruluşları, iş dünyası ve toplumun farklı kesimlerinden dostlarımızla yaptığım görüşmelerde ortak bir kanaat ortaya konuluyor: Çin ile Türkiye, dünya barışının korunması ve küresel kalkınmanın ilerletilmesinde kilit öneme sahip iki ülkedir. Değişimlerin ve kargaşaların iç içe geçtiği günümüz dünyasında ikili işbirliğinin güçlendirilmesi yalnızca halklarımızın yararına değil, aynı zamanda tüm dünyanın ortak çıkarına da hizmet edecektir. Çin tarafı, Türkiye ile Birleşmiş Milletler, G20 ve Shanghai İşbirliği Örgütü başta olmak üzere çok taraflı platformlarda yakın koordinasyonu sürdürmeye, daha adil ve makul bir uluslararası düzen ile uluslararası kuralları birlikte korumaya ve küresel yönetişimin geliştirilmesini teşvik etmeye hazırdır. Türkiye'nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmasına destek vereceğiz. Türkiye de dahil olmak üzere tüm taraflarla birlikte iklim değişikliğiyle mücadele etmeye ve temiz, güzel ve sürdürülebilir bir dünyanın inşasına katkıda bulunmaya hazırız.

Çin, 15. Beş Yıllık Planı'nı adım adım hayata geçirirken, Türkiye de "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor. Yeni bir tarihi başlangıç noktasında, Türkiye ile birlikte iki ülke liderinin vardığı önemli mutabakatları kapsamlı biçimde hayata geçirmeye, Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına yeni katkılar yapmaya hazırız.