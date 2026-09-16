Çinli şirket Katar\'daki 4 milyar dolarlık Bul Hanine projesinde üretime başladı

TİANJİN, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin iştiraki olan Açık Deniz Petrol Mühendisliği Şirketi, Katar'da inşa edilecek büyük bir petrol ve doğalgaz projesine ait tesislerin üretimine başladı.

Yaklaşık 4 milyar ABD doları tutarında sözleşme değerine sahip Bul Hanine mühendislik, tedarik, montaj ve inşa projesinin ana yüklenicisi olan Açık Deniz Petrol Mühendisliği Şirketi, salı günü yaptığı açıklamada tesise ait malzemelerin ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinin kıyı kenti Qingdao'daki tesisinde üretildiğini bildirdi.

Şirkete göre proje, bugüne kadar Çinli bir işletmenin üstlendiği en büyük, en kapsamlı ve teknik açıdan en karmaşık uluslararası açık deniz petrol ve doğalgaz mühendislik, tedarik, montaj ve inşa projesi olma özelliği taşıyor.

Şirket, Çin'in üst düzey açık deniz mühendisliği sektörünün küresel rekabet gücünün daha da yükseldiğini ortaya koyan projenin, hem yüksek nitelikli Kuşak ve Yol işbirliğine hem de uluslararası petrol ve doğalgaz işbirliğine katkıda bulunmasının beklendiğini belirtti.

QatarEnergy tarafından finanse edilip geliştirilen proje, Basra Körfezi'nin Katar sularındaki Bul Hanine petrol sahasında yer alıyor. Proje, 60'tan fazla açık deniz petrol ve doğalgaz tesisi ve 40 deniz altı boru hattı ve kablosu kurulmasının yanı sıra mevcut platformların tadilatını ve eski tesislerin devre dışı bırakılmasını kapsıyor.

130.000 tondan fazla çelik gerektirecek girişim, tasarım, tedarik, inşa, nakliye, açık deniz montajı ve nihai devreye alma olmak üzere tüm proje zincirini kapsıyor.

Açık Deniz Petrol Mühendisliği Şirketi'nin Katar Bul Hanine mühendislik, tedarik, montaj ve inşa projesi şantiye şefi Liu Peng, Çin'in eksiksiz açık deniz mühendisliği sanayi zincirinden ve dijital dönüşüm ve gelişim alanlarındaki başarılarından yararlanacaklarını ifade etti. Liu, uluslararası petrol ve doğalgaz işbirliğine örnek bir proje inşa etmek üzere üç boyutlu dijital modelleme ve tam süreç mühendisliği simülasyon teknolojilerini kapsamlı şekilde uygulayacaklarını da kaydetti.

Son yıllarda uluslararası üst düzey açık deniz enerji mühendisliği pazarındaki varlığını genişleten şirket, 2021-2025 yıllarında Suudi Arabistan, Katar, Uganda ve Tayland gibi ülkelerde 170'in üzerinde proje üstlendi.