Cinsel İlişki Teklifini Reddeden Genç Kız Cinayetine Davada İlk Duruşma

Güncel

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisi Rümeysa Meriç Özcan'ı (18) boynundan iple bağladığı kamyonetle uçurumdan yuvarlayıp, kaza gibi göstererek öldüren Tunay Aydın (22), davanın ilk duruşmasında savunma yapmadı. Duruşma sonrası Rümeysa Meriç Özcan'ın annesi Kevser Erden, "Ben öpmeye kıyamazken canice katledildi. İnşallah en ağır cezayı alır. Ben de o ipi boynunda görürüm. Kızımı toprağa verdim ama ben de arkasından girdim. Yaşayan bir ölüyüm" dedi.

Halıdere Mahallesi Eskiköy Caddesi'nde 18 Mayıs gecesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kamyonetin uçurumdan yuvarlandığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Trafik polisleri, yuvarlanan 34 VM 9246 plakalı kamyonetin yanında Rümeysa Meriç Özcan'ın hareketsiz yattığını gördü. Yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan'ın boynunda ip tespit edilince Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphesiyle çalışma başlattı. Yapılan otopside, Özcan'ın vücudunda darp izleri ve boynunda bulunan ipin neden olduğu kesiklere rastlandı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, Rümeysa Meriç Özcan'ın olay günü Tunay Aydın, C.Ş. (20), Eşref K. (20), Y.A.A. (20) ve K.N.K. (17) isimli arkadaşlarıyla buluştuğunu tespit etti. Adresleri tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Tunay Aydın ile Rümeysa Meriç Özcan'ın sevgili oldukları ve gün boyunca birlikte dolaştıkları, diğer şüphelilerden akşam saatlerinde ayrılarak olay yerine doğru gittikleri tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler genç kızın sevgilisi olan Aydın'a yoğunlaştı. İlk ifadesinde olayın kaza olduğunu söyleyen Tunay Aydın, olay yerindeki incelemenin ardından alınan ifadesinde, cinsel ilişki teklifini reddettiği gerekçesiyle sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın sevk edildiği Gölcük Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüpheliler C.Ş., Eşref K. Y.A.A. ve K.N.K. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Cinayetle ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Tunay Aydın'ın hem kadına karşı hem de cinsel saldırı suçunu işleyememekten dolayı duyduğu infialle 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundansa 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcı ayrıca şüpheliler K.N.K. ve Y.A.A hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan, Eşref K. ve C.Ç. hakkında 'Başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verdi.

TUTUKLU SANIK SAVUNMA YAPMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Olayla ilgili davanın ilk duruşması Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık sanık Aydın, Rümeysa Meriç Özcan'ın annesi Kevser Erden ve taraf avukatları katıldı. Sanık Tunay Aydın, bu celse savunma yapmak istemediğini söyledi.

Duruşmada dinlenen Kevser Erden ise "Olay öncesinde kızımla sanık arasında herhangi bir tartışma veya kavgaya şahit olmadım. Aralarında bir gönül ilişkisi olup olmadığına da şahit olmadım. Ölüm olayıyla ilgili doğrudan bilgi ve görgü sahibi değilim. Şikayetim ve davaya katılma talebim vardır" dedi.

Duruşma, dosyadaki eksiklikler nedeniyle ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

ANNE: YAŞAYAN BİR ÖLÜYÜM

Duruşmanın ardından gazetecilere adalet istediğini söyleyen anne Kevser Erden, "Sanıkla karşı karşıya geldim; ona söylemek istediğim çok şey vardı ama söyleyemedim. Kızımın boynuna doladığın ipi inşallah tez zamanda senin boynunda görürüm. En ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. Tek çocuğumdu. Ben öpmeye kıyamazken canice katledildi. Bunu yapanlar en ağır cezayı alsınlar. Kaza süsü verilmişti sonradan cinayet olduğu anlaşıldı. Konuşamıyorum dilim damağım birbirine dolanıyor, katille karşı karşıya geldim; bir şey yapamadığım için kendimi zor tutuyorum. İnşallah en ağır cezayı alır, ben de o ipi boynunda görürüm. Kızımı toprağa verdim ama ben de arkasından girdim. Yaşayan bir ölüyüm" dedi.

AVUKAT: CİNAYET DELİLLERİ ORTADA

Ailenin avukatı Tarık Sağlam, "Olay anında polisi arayıp, kaza olduğunu ihbarında bulunuyor. Kaza süsü vermek amacıyla senaryo uyduruyor, bu senaryoyu uygularken aracın planladığı yere değil de uçuruma uçması neticesinde aşağıya inemiyor. Sonrasında kafasında kurmuş olduğu senaryoyu da uygulayamıyor. Netice itibarıyla cinayet delilleri ortada, bu şekilde de cezalandırılacağını düşünüyoruz" diye konuştu.