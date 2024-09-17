Cinsel Saldırı Davasında Hapis Ceza İtirazı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cinsel Saldırı Davasında Hapis Ceza İtirazı

Cinsel Saldırı Davasında Hapis Ceza İtirazı

Başhekim Abdullah Çiftçi, cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası aldı, ceza Yargıtayca bozuldu.

17.09.2024 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde özel bir hastanenin başhekimi Abdullah Çiftçi'nin (47), aynı hastanede görevli kadın doktor E.V.'ye 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı karar, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Tahliye edilen çiftçi, Yargıtay'ın, istinaf mahkemesinin kararını bozması üzerine yeniden yapılan yargılamada tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, Lüleburgaz'daki özel bir hastanede 30 Mayıs 2020 tarihinde meydana geldi. Hastanede görev yapan yabancı uyruklu kadın doktor E.V., iddiaya göre, başhekim Abdullah Çiftçi'nin cinsel saldırısına uğradı. Olayın ardından ailesinin yaşadığı Edirne'ye giden E.V., psikolojik destek alıp polis merkezine gitti. Çiftçi'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren E.V., şikayetçi oldu. E.V. ifadesinde, sevgilisinden ayrıldıktan sonra başhekimin kendisine rahatlaması için bir ilaç verdiğini ve aynı gün acil serviste çalıştığı sırada yanına gelerek, aynı ilaçtan ikinci kez verdiğini söyledi. Başhekim Abdullah Çiftçi'nin kendisini akşam içki içmek için odasına davet ettiğini anlatan E.V., ısrarları üzerine bir bardak şarap içtiğini, daha sonra da devam ettiğini belirtti. Kendisini kötü hissettiğini anlatan E.V.., başhekimin odanın kapısını ve ışıklarını kapatıp, kendisine sedye üzerinde cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. E.V., halsiz olduğu için direnemediğini ve bu yüzden yardım istemek için çığlık atamadığını söyledi. Şikayet üzerine gözaltına alınan Çiftçi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 19 Haziran 2020'de tutuklandı.

CEZADA İNDİRİM YAPILDI

Başhekim Abdullah Çiftçi, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla yargılandığı Kırklareli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Çiftçi, "Rızası dışında bir şey yapmadım" dedi ve tahliyesini talep etti. Doktor E.V.'nin avukatı da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, Başhekim Abdullah Çiftçi'yi, eylemi, kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak kadına karşı gerçekleştirmesi kanaatiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra sanık Çiftçi'nin geçmişi, verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkisini göz önüne alarak cezayı 15 yıla indirdi.

Abdullah Çiftçi'nin avukatlarının itirazı üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25'inci Ceza Dairesi'ne gitti. Ceza Dairesi, Kırklareli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozup, Çiftçi için beraat ve tahliye kararı verdi. Kararı, E.V.'nin avukatı Bedia Mutlu Mirzabey, Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay 9'uncu Dairesi, istinaf mahkemesinin kararını bozdu. Bozma kararında, "Özetle eksik inceleme ve değerlendirme ile karar verildiğine, tüm dosya kapsamı gözetilmeksizin karar verildiğine, mağdurenin tutarlı ve istikrarlı beyanlarının yok sayılarak hüküm kurulduğuna, kararın bozulması talebine ve dilekçesinde belirttiği diğer hususlara ilişkindir. Kararın usul ve esas açısından hatalı olduğuna, eksik incelemeyle hüküm kurulduğuna, gerekçenin hatalı olduğuna, tanık Rıdvan'ın beyanlarının değerlendirilmediğine, sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğuna, kararın sanık aleyhine bozulması talebine ve dilekçesinde belirttiği diğer hususlara ilişkindir. Olayın mağdure tarafından adli mercilere hemen bildirilip intikal ettiğine, sanığın mağdureye direncini kıracak mahiyette ilaç ve alkol vererek üzerine atılı suçu işlediğine, olay sonrası mağdureyi gören tanıkların da mağdurenin bitkin bir halde olduğunu söylediklerine, sanığın cinsel saldırı eyleminin rıza ile gerçekleştiğini delillendirmek için hastanede çalışan bir görevliye mağdurenin kendisine karşı oral seks yaptığını gördüğünü söylemesi şeklinde telkinde bulunduğunun da sabit olduğunun anlaşıldığına, sanık hakkında verilen İlk Derece Mahkemesi'nin mahkumiyete yönelik kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken aksi kanaatle beraat kararı verilmesinin usul ve kanuna aykırı olduğuna, kararın sanık aleyhine bozulması talebine ilişkindir" denildi.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25'inci Ceza Dairesi, Yargıtay'ın bozma kararına uydu. Dün yapılan duruşmaya Yalova'dan SEGBİS ile katılan Başhekim Abdullah Çiftçi, duruşmanın ardından polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Abdullah Çiftçi, Kırklareli, Yargıtay, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinsel Saldırı Davasında Hapis Ceza İtirazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 02:42:42. #1.12#
SON DAKİKA: Cinsel Saldırı Davasında Hapis Ceza İtirazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement