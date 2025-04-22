Çocuk Hakları için Çalıştay - Son Dakika
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Çocuk Hakları için Çalıştay

Çocuk Hakları için Çalıştay

Bakan Göktaş, çocukların katılımı olmadan haklarının korunamayacağını vurguladı.

22.04.2025 14:09
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz biliyoruz ki, çocukların katılımı olmadan çocuk hakları tam anlamıyla korunamaz. Bu inançla çocuklarımızı her konuda güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde düzenlenen 'Çocuk Katılımının Güçlendirilmesi Çalıştayı', bugün İstanbul'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştay, çocukların kendi haklarını savunmaları, fikirlerini ifade etmeleri ve toplumda daha etkin bir rol üstlenmeleri için platform sunmayı hedefliyor. Etkinlik kapsamında çocuk hakları savunuculuğu, gönüllülük, akran desteği ve çocuk dostu şehirler gibi başlıklar ele alınırken, çocukların görüş ve önerilerinin politika yapım süreçlerine entegre edilmesi amaçlanıyor.

'BU ÇALIŞTAY ÖNEMLİ BİR ADIM'

Bakan Göktaş, "Bugün çok özel bir amaç için bir aradayız. Çocuklarımızın sesine kulak vermek, fikirlerine değer vermek ve onları dinlemek için. Çünkü biliyoruz ki; siz çocuklarımız hem bugünümüzsünüz hem yarınımızsınız ve sizler en değerli hazinemizsiniz. Bu anlamda 'Çocuk Katılımının Güçlendirilmesi Çalıştayı' sizlerin karar alma süreçlerine aktif olmanız noktasında önemli bir adımdır. Yarın 23 Nisan. Sizin bayramınız. Bu vesileyle de sizlerin, ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. Göktaş, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi, '23 Nisan'ın, siz çocuklarımıza armağan edilmesi, milletimizin geleceğinin sizlerin avuçlarına bırakılması demektir.' Bu inançla, sizlerin daha güçlü, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi bizler için çok çok önemli ve çok kıymetli. Haklarınızı korumak ve hayallerinizi desteklemek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

'SİZLERİN FİKİRLERİ BİZLERİN POLİTİKALARINA DA YÖN VERECEK'

Çocuk hakları komitelerinin çocukların enerjisiyle büyüdüğünü ifade eden Göktaş, "Çocuk Hakları Komiteleri sizler gibi genç arkadaşlarımızın enerjisiyle büyüdü. Bugün ise sizlerin fikirleriyle yeniden şekillenecek. Sunacağınız katkılarla daha güçlü, daha kapsayıcı bir yapıya dönüşecek. Burada ortaya koyacağınız öneriler, çocuk politikalarımızın da gelişmesine katkı sağlayacak. Yani sizlerin fikirleri bizlerin politikalarına da aynı zamanda yön verecek. Ayrıca, çocukların daha etkin şekilde temsil edilmesine de zemin hazırlayacak. Çünkü biz biliyoruz ki, çocukların katılımı olmadan çocuk hakları tam anlamıyla korunamaz. Bu inançla çocuklarımızı her konuda güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLAR BUGÜNÜMÜZÜN DE ORTAKLARIDIR'

Çocukların toplumun bugünkü ortağı olduğunu vurgulayan Göktaş, "Çocuklar geleceğimizdir deriz. Ancak unutmamalıyız ki, onlar bugünün de ortaklarıdır. Her bir karara çocukların gözünden bakmak, ülkemizin geleceği için şarttır. Bu nedenle çocuk hakları komitelerini güçlendirmek hepimizin öncelikli bir görevidir. Bu çalıştayda görev alan çocuklar sadece kendi haklarını savunmakla kalmıyor. Aynı zamanda toplumun daha adil ve kapsayıcı bir yer haline gelmesi için bir sorumluluk üstleniyor. Bu anlamda Bakanlık olarak vizyonumuz, her çocuğun kendini değerli hissettiği ve haklarına tam erişebildiği bir Türkiye inşa etmektir" dedi.

'ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDE EN ETKİLİ YAPI AİLEDİR'

Çocukların gelişiminde ailenin önemine de değinen Göktaş, "Hiç şüphesiz çocukların gelişiminde en etkili yapı sağlıklı ve güçlü ailelerdir. Bu yüzden çocukların haklarını korurken, aileyi güçlendirmek ve desteklemek öncelikli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılını Aile Yılı ilan ettik" ifadelerini kullandı.

'BU ÇALIŞTAY TÜM DÜNYADA ÇOCUKLARIN MARUZ KALDIĞI HAK İHLALLERİNE KARŞI ÇAĞRIDIR'

Bakan Göktaş, çalıştayın aynı zamanda dünya genelinde yaşanan çocuk hakları ihlallerine dikkat çekme amacı taşıdığını belirterek, "Ne yazık ki, 18 aydır, binlerce çocuk hayatını kaybetti. İsrail'in zulüm ve saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazzeli çocuklar, bırakın bayramı, en temel hakları olan yaşama, eğitim ve güven içinde büyüme hakkından mahrum bırakılıyor. Bugün sadece Gazze'de değil, dünyanın pek çok yerinde çocuklar, yaşanan çatışma ve şiddetin en savunmasız ve en masum mağdurlarıdır. Bugünkü çalıştay, aynı zamanda, bütün dünyadaki çocukların maruz kaldığı hak ihlallerine karşı ortak vicdanı harekete geçirme çağrısıdır" diye konuştu. Bakan Göktaş, "Sizin yaşlarınızda sivil toplum kuruluşlarında aktif görev almış biriyim. Topluma faydalı olmanın, bir amaç uğruna çalışmanın ve birlikte üretmenin ne denli önemli olduğunu biliyorum. Bugün sahip olduğum bakış açısında, o yıllarda yaşadığım tecrübeler çok önemli bir yer alıyor. Sizlerin de aynı heyecanla, sorumluluk bilinciyle ve kararlılıkla yol alacağınıza inanıyorum. Siz ne kadar güçlü ve özgüvenli olursanız; biz de o kadar umut dolu, o kadar güçlü bir toplum oluruz. Bizler de sizlerin yol arkadaşları olarak her daim sizleri desteklemeyi, yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Şimdi söz sizde. Hayallerinizi paylaşın, fikirlerinizi paylaşın ve geleceğe birlikte adım atalım, geleceği birlikte inşa edelim. Sizlerle birlikte daha güzel yarınlarımız olsun" dedi.

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Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk Hakları için Çalıştay - Son Dakika

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