Antalya'da düzenlenen COP31'de fosil yakıtlardan uzaklaşma ve elektrifikasyon hedeflerine ilişkin müzakerelerde uzlaşı arayışı sürerken, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği (AB), Avustralya ve Suudi Arabistan temsilcilerini aynı masada buluşturdu. Kurum, "İstiyoruz ki buradan güçlü bir karar çıksın ve bu karar iklim tarihini değiştirsin" dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nda (COP31), 13'üncü günde de müzakereler devam ediyor. Özellikle fosil yakıtlardan uzaklaşma ve Türkiye'nin 2035 yılına kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılmasını öngören '35'e 35' hedefi üzerinde yürütülen görüşmelerde, taraflar arasında uzlaşı sağlanmaya çalışılıyor. COP31 Başkanı Murat Kurum, müzakerelerde yaşanan tıkanıklıkların aşılması amacıyla diplomasi trafiğini sürdürüyor.

KRİTİK İSİMLER AYNI MASADA

Kurum, kapanış oturumu öncesinde COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, AB Dönem Başkanı İrlanda'nın İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Darragh O'Brien ve Avrupa Komisyonu İklim Komiseri Wopke Hoekstra'yı aynı masada buluşturdu. Kurum'un 7-21 Kasım tarihleri arasında 65 ikili ve heyetler arası görüşmeye katılarak müzakere sürecindeki anlaşmazlıkların çözümü için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

'SON ANA KADAR ÇABALAYACAĞIZ'

Görüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, bazı konularda uzlaşı sağlandığını, diğer başlıklarda ise görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Belli konuları çözdük. Belli konulara ilişkin de tarafları bir araya getiriyoruz. Bunların görüşlerini, fikirlerini açık bir şekilde konuşmalarını istiyoruz. Az önce de ilgili tarafları bir araya getirdik. Belli noktalarda buluşulabilir şekliyle aslında tarafları uzlaşıya davet ediyoruz. Son ana kadar bu uğraşı, bu gayreti göstereceğiz" dedi.

'İKLİM TARİHİNİ DEĞİŞTİRSİN'

COP31'in tarihi bir dönüm noktasında olduğunu vurgulayan Kurum, "COP tarihinin belki en önemli dönüm noktasındayız. Buradan çok iyi bir karar da çıkarabiliriz. Ben bu isteği, arzuyu görüyorum, bu gayreti görüyorum. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz. İstiyoruz, arzuluyoruz ki buradan gerçekten yeni bir karar çıksın, güçlü bir karar çıksın. Ve bu karar iklim tarihini değiştirsin. Olağan sürecin dışında uygulamaya dönük, uygulama odaklı bir karar olsun istiyoruz" diye konuştu.

'EMİSYONLAR YÜZDE 30 AZALIYOR'

Müzakerelerde elektrifikasyon, karbon yakalama, erken uyarı sistemleri ve metan emisyonlarının azaltılması konularında ilerleme sağlandığını anlatan Kurum, "Elektrifikasyon konusunu çok iyi ilerlettik. Karbon yakalamayla ilgili bir mutabakata vardık. Metan emisyonu azaltımı konusunu baya ilerlettik" dedi. Fosil yakıtlara ilişkin müzakerelerin COP28'de alınan kararlar doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Kurum, üzerinde mutabakata varılan konuların hayata geçirilmesi halinde emisyonların yüzde 30 azalacağını söyledi.

'196 ÜLKE BİRLİKTE KARAR ALMALI'

Kurum, ülkelerin ortak hareket etmesinin önemine dikkati çekerek, "Dayatmayla buradan karar çıkmıyor. Neticede 196 ülke birlikte hareket etmek, birlikte karar almak durumunda. Herkesi sorumlu olmaya davet ediyorum sizlerin aracılığıyla. Çünkü bu sorumluluk çocukları, gençleri, insan hayatını etkiliyor. Biz de son anına kadar bu uzlaşı çıksın diye açıkçası çabalayacağız, gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÜLKELERİ SORUMLULUĞA DAVET EDİYORUM'

İklim değişikliğinin yol açtığı can kayıpları, sel ve kuraklık felaketlerine işaret eden Kurum, "Bir taraftan biz Nepal'de insanları kaybediyoruz. Bir tarafta ülkeler sellerle, kuraklıkla boğuşuyor. Dolayısıyla bu bakış kimseye fayda sağlamıyor. O yüzden ben bütün ülkeleri bu manada hala şu saat itibarıyla sorumluluğa davet ediyorum. Burada kelimelere, ifadelere takılıp bu süreci baltalamanın kimseye bir faydası yok. İstiyoruz ki Türkiye'de farklı bir COP olsun. Onun mücadelesini veriyoruz" dedi.