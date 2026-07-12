COP31 İçin Kaleiçi\'nde Otel Doluluğu Yüzde 100

ANTALYA'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan ve 80 ile 120 bin arasında ziyaretçi beklenen COP31 öncesi en yoğun rezervasyon akışı, Kaleiçi'nde yaşanıyor. Bazı butik oteller ve pansiyonlarda doluluk yüzde 100'e ulaştı. Turizmci Alp Özel, "Şu anda o dönemle ilgili herkes dolu, kapalı gişeyiz diyebilirim" dedi.

Dünyanın en önemli organizasyonlarından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında her yıl düzenlenen Taraflar Konferansı (Conference of the Parties) 31'inci toplantısı (COP31), 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. COP31 için Antalya'da 100'ün üzerinde devlet ve hükümet başkanı, 400'ün üzerinde bakan, çok sayıda milletvekili, devlet görevlileri, uluslararası sivil toplum örgütleri temsilcileri, gazeteciler gibi 196 ülkeden 80 ile 120 bin arasında ziyaretçi ve toplamda 2 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik bekleniyor.

EN YOĞUN TALEP KALEİÇİ'NE

Turizmde Antalya için sezonun kapanma dönemine denk gelen bu tarihlerde COP31 dolayısıyla otellerde yoğunluk yaşanacak. COP31 sürecinde 5 yıldızlı lüks otellerin bulunduğu Belek ve Kundu bölgelerinde devlet başkanları, bakanlar, devlet görevlileri düzeyinde üst düzey konaklamalar gerçekleşecek. Etkinliğe daha çok münferit katılacak olanların konaklayacağı adreslerin başında ise Antalya'nın tarihi ve turistik merkezi konumundaki Kaleiçi geliyor.

'HEPİMİZ SATTIK ODALARIMIZI'

COP31 döneminde Kaleiçi'nde otellerin neredeyse tamamen dolu olduğunu açıklayan Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Birliği (ANTOB) Başkanı Alp Özel, "O dönemle ilgili herkes dolu, kapalı gişeyiz diyebilirim. Hepimiz sattık odalarımızı. Kaleiçi'nde yaklaşık 2 bin yatak kapasitesi var. Aynı şekilde Kaleiçi etrafındaki Balbey, Tahılpazarı, Elmalı Mahallesi, Lara, Barınaklar, Güzeloba bölgesindeki turistik oteller de dolu. Konyaaltı bölgesi biraz zayıf gidiyor ama oraya da talebin artacağını düşünüyorum. Başta Kaleiçi olmak üzere COP31 için gelecekler için münferit ve şehir merkezinden COP31 alanına tramvayla ulaşım imkanı da çok önemli" dedi.

'MUTLULUK VERİCİ BİR GELİŞME'

Bütün küçük ve orta ölçekli otellerde ciddi doluluk yaşanacağını belirten Alp Özel, "Kasım ayı için çok umutluyuz. Şehir merkezinde, Lara bölgesinde, Kaleiçi'nde, Konyaaltı'nda rezervasyon akışı devam ediyor. Mutluluk verici bir gelişme bizler için. Sezon geç başladı, sıkıntılı başladı. Kasım ayındaki bu trafikle beraber en azından sezonumuzun uzayacağını tahmin ve ümit ediyoruz. Olumlu bir kasım ayı geçeceğini şimdiden görüyoruz. İnşallah hayırlısı olur. COP31 dönemi için örneğin benim işlettiğim otellerde doluluk yüzde 80'e ulaştı. Talepler devam ediyor ve misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

KALEİÇİ'NDE COP31 İÇİN 3 PROJE

COP31 sürecinde Antalya'nın tarihi merkezi Kaleiçi'nde sürdürülebilir 3 önemli proje üzerinde çalıştıklarını açıklayan Özel, "Teması, sıfır atık çevreci yaklaşımlar. Misafirlerimiz için kasım ayı boyunca Kaleiçi'ni kültür ve sanat, Türk gastronomisi, Türk el sanatları gibi içinde workshoplar, sergiler ve birçok etkinlik barındıran bir yere dönüştürmek istiyoruz. İkincisi, plastik kullanımının azaltılması, geri dönüşüm uygulamaları, enerji tasarrufu, enerji verimliliği yüksek elektrikli cihazların kullanımı, su yönetimi ve çevreci uygulamaları hayata geçiren işletmeler için 'COP31 Green Business Sertifika Sistemi' uygulayacağız. Üçüncüsü, Kaleiçi dışında 'Lojistik Aktarma Merkezi' kurulacak ve ürünler bu merkeze ulaştıktan sonra elektrikli dağıtım araçları aracılığıyla işletmelere sevk edilecek. Böylece ağır tonajlı araçların tarihi sokaklara girişleri azaltılarak yol deformasyonunun, trafik yoğunluğunun ve gürültü kirliliğinin önüne geçilecek" dedi.

BAZI TESİSLER YÜZDE 100'E ULAŞTI

Kaleiçi'nde otel işleten Mehmet Utkan Çobancoğlu, hem kendi hem de komşu işletmeler açısından kasım ayının ilk haftasından itibaren rezervasyonların ciddi düzeyde olduğunu belirterek, "Şu an birçok tesiste doluluk oranı yüzde 60-70'lerde. Özellikle bireysel programını kurmayı tercih eden insanlar, İsveç, Norveç, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri gibi yerlerden gazeteci ve görevli insanlar rezervasyonlarını yaptı. Bazı tesisler yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Özellikle erken rezervasyon kampanyası yapan tesisler otellerini doldurmuş durumda" diye konuştu.

FİYATLAR YAZ SEZONUNA GÖRE

Kaleiçi'nde pansiyon işleten Sedat Sabah ise COP31 süreci için büyük ilgi olduğunu belirterek, "Rezervasyonlar hemen hemen dolmuş vaziyette. 15 gün güzel sezon geçireceğiz. Birleşmiş Milletler'in düzenlediği bir organizasyon olduğu için her ülkeden geliyor rezervasyon. Aynı şekilde diğer işletmeler de rezervasyon alıyor. Hepimiz doluya yakınız şu anda. Fiyatlar normalde bizde kasım ayında bir miktar düşer ama şu anda aynı fiyattan devam ediyoruz. Özellikle o gün için fiyatları yükseltmedik. Şu anda normal sezon fiyatımızla gidiyor. Kasım ayında fiyatlar yüzde 10-20 geriler ama şu anda sezon fiyatında tutuyoruz" dedi.

LARA'DAN DA ULAŞIM KOLAY

Lara'da otel işletmecisi Cahit Dağtekin de COP31 dönemi için otelinde doluluk oranının yüzde 70'lere ulaştığını belirterek, "Rezervasyonlar halen devam etmektedir. Hem şehir içindeyiz hem ulaşım noktalarına yakınlığımızdan dolayı avantajımız mevcut. Bizim hemen tam karşımızda ana cadde otobüsler kalkmaktadır. Oradan da rahatlıkla Expo bölgesine ulaşım sağlanabilir. Ayrıca örneğin yakınlarımızda Düden Şelalesi var. Burada gezilip görülebilecek restoranlar, kafeler, birtakım tarihi mekanlar mevcut. Bunlar da tabii bu bölgelerin tercih edilmesinde bir detay, önem arz eden bir durum" diye konuştu.