COP31 iklim zirvesi Antalya\'da yarın başlıyor, Türkiye başkanlık edecek

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), yarın devlet başkanları, üst düzey yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla başlayacak.

İlki 1995 yılında Berlin'de düzenlenen zirvede, sözleşmeye taraf ülkeler her yıl iklim değişikliğiyle mücadeledeki ilerlemeleri değerlendiriyor, ortak çözüm yolları geliştiriyor ve küresel iklim politikalarına yön verecek kararlar alıyor. Bu yılki zirveye ise Türkiye başkanlık edecek.

Küresel iklim zirvesi COP31, 9 Kasım'da başlayıp 20 Kasım'da sona erecek.

Sürdürülebilir kalkınma ve iklim politikalarına ilişkin önemli kararların ele alınacağı konferansa, dünyanın dört bir yanından devlet başkanları ve bakanların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katılacak.

Diyalog, uzlaşı ve aksiyon olmak üzere üç temel unsur üzerine kurulan "Geleceğin COP'u-Uygulama COP'u" yaklaşımıyla düzenlenecek COP31 için Antalya'da 1,1 milyon metrekarelik alan hazırlandı.

Ülkeler arasında güven ve işbirliğinin güçlendirilmesi, ortak sorumluluk anlayışının geliştirilmesi ve iklim taahhütlerinin somut, ölçülebilir uygulamalara dönüştürülmesi hedeflenen konferans kapsamındaki etkinlikler, Mavi Bölge ve Yeşil Bölge olmak üzere iki ayrı alanda gerçekleştirilecek.

Mavi Bölge üst düzey toplantılara hazırlandı

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki resmi müzakereler, üst düzey toplantılar ve diplomatik görüşmeler Mavi Bölge'de gerçekleştirilecek. Kontrollü erişime açık olacak konferans alanına girişler, BM akreditasyon kurallarına göre yapılacak.

Mavi Bölge'de resmi görüşmelerin yanı sıra çeşitli yan etkinlikler de düzenlenecek. Açıklanan programa göre, iklim değişikliğine uyum, temiz enerji, sıfır atık, sürdürülebilir şehirler, iklim finansmanı, teknoloji, sağlık ve yeşil dönüşüm gibi öncelikli konularda paneller gerçekleştirilecek.

527 bin 414 metrekarelik alana kurulan Mavi Bölge'de genel kurul salonları, delegasyon ofisleri, pavilyonlar, basın ve medya merkezi ile restoranlar bulunuyor.

Bölgede ayrıca 10 bin metrekarelik alana sahip, beş yapraklı "Zaman Tüneli" yapısı Sıfır Atık Müzesi olarak hizmet verecek.

Yeşil Bölge tematik merkezlere ev sahipliği yapacak

Konferansın toplumsal katılım yönünü oluşturacak Yeşil Bölge'de ise tematik merkezler belirlendi. Bu merkezler kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum ve gençlerin iklim çözümlerini, teknolojileri ve iyi uygulamaları paylaşacağı sergi, konser, panel, çalıştay ve etkileşim alanları olarak planlandı.

582 bin 244 metrekarelik alandaki Yeşil Bölge'de başta Türkiye Pavilyonu olmak üzere Bilim Merkezi, Yeşil Sanayileşme, Dirençli Şehirler, Enerji ve Ulaşım, Kültür ve Medeniyet, COPArt ve Start-up Zone yapıları bulunuyor.

Dünyaya yayılan Sıfır Atık Hareketi kapsamında da COP31 Etkinlik Alanı'nda Sıfır Atık Hub'ı, Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi, 7 Bölge 7 Ev Sıfır Atık Mutfağı, Sıfır Atık Müzesi ve Sıfır Atık Geçici Depolama ve Kompost Merkezi birlikte yer alıyor.

Ayrıca Yörük kültürünün yansıtıldığı "Antalya Evi", sıfır atık ile inşa edilen kaplumbağa pavilyonu yer alıyor.

Her oda ve toplantı salonuna özel isimler verildi

COP31 alanındaki salon isimleri Anadolu coğrafyasının güzelliklerini, Türk-İslam medeniyetinin izlerini taşıyor.

Mavi Bölge'de en büyük genel kurul salonuna "Anadolu" ismi verildi. Devlet ve hükümet temsilcilerinin ağırlanacağı, müzakerelerin yürütüleceği salon 1794 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek.

828 kişilik bir diğer genel kurul salonuna da "Akdeniz Genel Kurul Salonu" denildi. Mavi Bölge'de bir "Antalya Salonu" da bulunacak.

İki basın toplantısı salonundan birine dünyaca tanınan mutasavvıf ve İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek "Mevlana Basın Toplantısı Salonu" ismi verildi. Diğer basın toplantısı salonuna ise Türk şair ve mutasavvıf Yunus Emre'nin adı konuldu.

Mavi Bölge'de "Selimiye", "Evliya Çelebi", "Ayder", "Göbeklitepe", "Topkapı", "Kaçkar", "Zeugma", "Kapadokya", "Boğaziçi", "Patara", "Sümela", "Sezai Karakoç", "Piri Reis", "Harput", "Mimar Sinan", "Ağrı Dağı", "Van Gölü", "Troya", "Fethiye", "Pamukkale", "Efes", "Gelibolu", "Ahlat", "Uludağ", "Çatalhöyük" ve "Aspendos" isimleriyle toplantı odaları oluşturuldu. Yan etkinlik alanlarına da "Uzungöl", "Likya", "Assos", "Perge", "Ahi Evran", "Aşık Veysel" ve "Hattuşa" isimleri verildi.

Mavi Bölge, "Tropikal Kelebek Bahçesi" ile ziyaretçilere doğa, ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik açısından etkileşimli bir deneyim sunacak.

Yeşil Bölge'de 5 bin kişilik en büyük salona "Gazze Salonu" ismi verildi. Bölgede diğer salon ve toplantı odalarında da "İbn-i Sina", "Prof. Dr. Aziz Sancar", "Farabi", "Mehmet Akif Ersoy", "Hacı Bektaş Veli", "Cacabey", "Ahmet Yesevi", "Prof. Dr. Afet İnan", "Fatma Aliye", "Biruni", "Osman Hamdi Bey" isimleri yer aldı.

Yeşil Bölge'deki "Anadolu Bahçesi", Hititlerden Friglere, Lidyalılardan Likyalılara, Roma ve Bizans'tan Selçuklu ve Osmanlı'ya uzanan medeniyet birikimini, doğayla uyum, misafirperverlik ve sürdürülebilir yaşam ekseninde ziyaretçilere aktaracak.

"7 Bölge 7 Mutfak" yaklaşımıyla Anadolu'nun köklü gastronomi mirası, yerel lezzetleri ve sürdürülebilir mutfak kültürü COP31'de dünya ile buluşturulacak.

Akdeniz Mutfağı, Gaziantep Mutfağı, Kayseri Mutfağı, Sıfır Atık Mutfağı, Türk Dünyası Mutfağı, Konya Mutfağı ve Karadeniz Mutfağı ziyaretçilere sunulacak.

Ulaşımda 630 "çevre dostu" otobüs hizmet verecek

COP31 İklim Zirvesi süresince Yeşil Bölge'de Valilik koordinasyonunda Kriz Merkezi oluşturuldu. Merkezde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, ASAT, Aksu Belediyesi, AKEDAŞ ve ENERYA'nın temsilcileri bulunacak.

COP31 kapsamında katılımcıların sağlık hizmetlerine hızlı ve etkin erişimini sağlamak amacıyla Mavi Bölge'de 3, Yeşil Bölge'de 2 olmak üzere toplam 5 revir ile 7 aktif ve 2 yedek ambulansın görev yapması planlandı. Ayrıca Mavi Bölge'de 9, Yeşil Bölge'de 11 olmak üzere toplam 20 mobil UMKE ekibiyle acil sağlık müdahale kapasitesi güçlendirildi.

Güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 27 bin 957 personel görev yapacak.

Ulaşım planında 25 belediyeden temin edilen 630 "çevre dostu" düşük emisyonlu otobüs kullanılacak.