Çukurca Devlet Hastanesi\'nde Doktor Atamaları Sağlık Hizmetlerini Artırdı

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HAKKARİ'nin Irak sınırındaki ilçesi Çukurca 'da devlet hastanesine yapılan doktor atamaları ile hasta sevkleri önemli oranda azaldı. Geçen yıla kadar 4 uzman ve 4 pratisyen hekimin çalıştığı hastanede, bu yıl 12 uzman ve 14 pratisyen hekim görev yapıyor. Çukurca Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Simge Tosun, "Yıllar önce hastalarımız tedavi için farklı illere giderken şimdi tam tersi. Başka illerden ve komşu ülke Irak'tan bize hasta geliyor" dedi.

Terörden temizlenen 15 bin nüfuslu Çukurca ilçesinde sağlık faaliyetlerini artırmak için çalışmalar sürerken, 2014 yılında hizmet vermeye başlayan 20 yataklı Çukurca Devlet Hastanesi'ne yeni atamalar yapıldı. Geçen yıla kadar 4 uzman ve 4 pratisyen hekimin çalıştığı hastanede, bu yıl 12 uzman ve 14 pratisyen hekim görev yapıyor. Son teknoloji tıbbi cihazlar sayesinde ilçe tarihinde ilk olarak değerlendirilen birçok ameliyatın yapıldığı hastanede faaliyete alınan 'doğumhane', 'yoğun bakım' ve 'ameliyathane' ünitelerinde özellikle acil ve kritik durumdaki hastalar tedavi ediliyor. Hastanede şu ana kadar 50'ye yakın ameliyat başarılı şekilde gerçekleştirilirken, hastalar sağlık hizmeti almak için il dışına gitme çilesinden de kurtulmuş oldu.

'SONUÇLAR AYNI GÜN İÇERİSİNDE ÇIKIYOR'

Çukurca Devlet Hastanesi Başhekimi Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Dr. Simge Tosun, Çukurca ve bağlı köylerin yanı sıra komşu ülke Irak'tan da hastaların tedavi için geldiğini belirterek, "Hastanemiz 2014 yılından beri hizmet veriyor. 2 ay önce de ameliyathane, yoğun bakım ve doğumhane açıldı. Bu ünitelerin açılmasıyla birlikte hizmet sayımızda da artış oldu. 2 aylık süreçte 50'ye yakın ameliyat gerçekleştirildi. Hastanemizde toplamda 26 hekim görev yapmaktadır. Yıllar önce hastalarımız tedavi için farklı illere giderken şimdi tam tersi. Başka illerden ve komşu ülke Irak'tan bize hasta geliyor. Hatta takipli hastalarımız var. Hastanemizde tomografi ve ultrason sonuçları aynı gün içerisinde çıkıyor" dedi.

'ESKİYE GÖRE ÇOK İYİ'

Hastanede tedavi gören Naif Akgül, hastaların tedavi için yıllarca Hakkari ve Van'a gittiğini belirterek, "Hastanemiz eskiye göre çok daha iyi. Yıllar önce doktor sıkıntısı yaşanıyordu. Buradaki hastalar ilçeye 70 kilometre uzaklıktaki Hakkari merkez ya da Van'a sevk ediliyordu. Şu an bu sıkıntı yaşanmıyor. Hatta yolda düşük yapan hasta kadınlar oluyordu. Bize bu imkanı sağlayan yetkililere ve hastanede görev yapan doktorlara çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.