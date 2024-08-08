Türkiye\'nin 58. havalimanı cumartesi günü açılıyor! 5 milyon kişiye hizmet verecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sadece yıl başından bu yana; Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Bakırköy Sahil Kirazlı Metrosu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu, Yusufeli Merkez Viyadüğü gibi dev ulaşım projelerinin hizmete açıldığını ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın başarıyla uzaya fırlatıldığını hatırlattı.

Uraloğlu açıklamasına şöyle devam etti; "Şimdi de ülkemizin 58'inci havalimanı olarak adını tarihe yazdıran bölgesel havalimanı niteliğindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı 10 Ağustos saat 15.00'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açacağız. 2002 yılında 34,5 milyon olan iç ve dış hat yolcu sayısı 2023 yılı sonunda 214 milyonu aştı ve Türk semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçti. Bu yıl temmuz sonu itibarıyla yani ilk 7 ay içerisinde; hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772'ye ulaştı. Yıl sonunda da 230 milyon üstünde yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı, açacağımız Çukurova Uluslararası Havalimanıyla birlikte 26'dan 58'e çıkarıyoruz" dedi.

"BÖLGENİN YÖRESEL KÜLTÜRÜNÜ YANSITAN MUHTEŞEM BİR ESER"

Uraloğlu, 2053 hedefleri kapsamında da yapımları devam eden Bayburt- Gümüşhane ve Yozgat havalimanları ile yapımını planlanan Karaman Havalimanı'yla aktif havalimanı sayısını 61'e çıkaracaklarının belirterek, "Türk bayrağının yeni taşıyıcısı, dünyaya açılan yeni kapımız Çukurova Uluslararası Havalimanımız; ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova'nın eşsiz lezzetteki narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile süslü mimarisiyle tarım ve teknolojiyi bir araya getirerek; Çukurova bölgesinin yöresel kültürünü de yansıtan ve bölgeye yakışan muhteşem bir eser oldu" açıklamasında bulundu.

"5 MİLYONUN ÜSTÜNDEKİ VATANDAŞIMIZA HİZMET EDECEK"

Bakan Uraloğlu, Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın; yılda 8 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre gövde genişliğine sahip en geniş gövdeli uçakların da iniş yapabileceği ana pisti ile bölgenin tüm hava yolu ihtiyacını karşılayacağını vurgulayarak, "Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek, Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacaktır. Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına da katkı sağlayacaktır" dedi.