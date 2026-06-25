Erdoğan: 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde şehitleri andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan: 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde şehitleri andı

Erdoğan: 15 Temmuz\'un 10. yıl dönümünde şehitleri andı
25.06.2026 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümüne dikkat çekerek 51 şehidi andı. Ayrıca 13 bin 610 polis adayının mezuniyetini kutlayan Erdoğan, emniyet teşkilatındaki reformlar ve yeni atama sistemi hakkında bilgi verdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biliyorsunuz 20 gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Evet tam bin yıldır bu aziz milletin istiklal ve istikbali için can veren toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duran tüm şehitlerimizi kemal-i hürmetle yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, emniyet mensupları ve aileleri de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emniyet teşkilatına yönelik hayata geçirilen reformlara ve 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne dikkat çekti.

'TÜM MENSUPLARIMIZA ÜSTÜN MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM'

Mezuniyet heyecanı yaşayan polislerin yakınlarını tebrik ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezuniyet heyecanı yaşayan genç polislerimizin eş, dost ve yakınlarına 'gözünüz aydın' diyor, her birine selamlarımı, muhabbetlerimi yolluyorum. Gerek engin bilgileri, gerekse hayat ve meslek tecrübeleriyle polislerimizi her anlamda teçhiz eden tüm hocalarımıza, yöneticilerimize ve amirlerimize tebriklerimi, takdirlerimi iletiyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimiz ve 922 ilçemizin yanı sıra farklı ülkelerde görev yapan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına Rabbimden üstün muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

'51 ŞEHİDİMİZE BUGÜN BİR KEZ DAHA RAHMET NİYAZ EDİYORUM'

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine değinen Erdoğan, "Biliyorsunuz 20 gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Tam bin yıldır bu aziz milletin istiklal ve istikbali için can veren, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duran tüm şehitlerimizi kemal-i hürmetle yad ediyorum. Nazlı hilale sevdalı kahraman gazilerimizin her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'13 BİN 610 ÖĞRENCİMİZİN MEZUNİYET COŞKUSUNA ŞAHİTLİK EDİYORUZ'

11 farklı ülkeden gelerek eğitimini tamamlayan yabancı uyruklu mezunlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün polis akademisi bünyesindeki 30 farklı okulda eğitimleri sona eren 13 bin 610 öğrencimizin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Polis akademisi eğitim merkezinden 531, polis meslek yüksekokulundan 2 bin 432 ve polis meslek eğitim merkezinden 10 bin 604 kardeşimiz bugünden itibaren emniyet teşkilatımızın saflarına katılacak. Ülkemizin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek bu evlatlarımızı tek tek kutluyor, her birine şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum. Akademiyi dereceyle bitiren evlatlarımızı özellikle kutluyorum. Gambiya, Irak, Kamboçya, Kırgızistan, Kongo Cumhuriyeti, Maldivler, Moğolistan, Ruanda, Somali, Tacikistan ve Yemen olmak üzere 11 ülkeden gelerek burada eğitim gören 43 misafir öğrencimizi de aynı şekilde tebrik ediyorum. Polis akademimizin 1,5 asırlık köklü birikiminden istifade eden bu kardeşlerimiz kendi ülkelerinin emniyet birimlerinde inşallah en güzel şekilde görevlerini ifa edecekler. Birazdan diplomalarını alacak vatan evlatlarımız için burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim" dedi.

'SUÇUN VE SUÇLUNUN HER TÜRLÜSÜYLE EN ETKİN ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEKSİNİZ'

Genç polislere seslenerek görevlerinin önemini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler çok önemli bir misyonu deruhte ediyor. Şehit ve gazilerimizin kutlu emanetini taşıyorsunuz. Şundan eminim ki her biriniz meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak, kamu düzenini hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız. Sokaklarımızın caddelerimizin şehirlerimizin emniyet ve selametini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız. Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda okula gidip gelmesinin, anne ve babalarının evlatlarını gönül huzuruyla büyütebilmesinin teminatı sizler olacaksınız" diye konuştu.

'PUSULANIZ VİCDAN, GAYENİZ EMNİYET, HEDEFİNİZDE ADALET OLURSA YOLUNUZU ASLA ŞAŞIRMAZSINIZ'

Mesleğin zorluklarına karşı tavsiyelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke sathında asayişin tam anlamıyla temin edilebilmesi için kimi zaman kendinize ve ailenize ayıracağınız vakitten feragat etmek zorunda kalacaksınız. Uykusuz kalacaksınız, zorlu şartlarda çalışacaksınız, bazen en kriminal kişilerle ve yapılarla muhatap olacaksınız. Fakat ne olursa olsun şunu asla unutmayacaksınız 'pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet' olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız. Merhameti ahlakı hak ve hukuku gözetirseniz bu aziz milletin gönlünde müstesna bir yer tutarsınız. Her birinizin bu ilkeler ışığında ülkemize ve milletimize layıkıyla hizmet edeceğinden en ufak bir şüphe duymuyorum. Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, yolunuzu da bahtınızı da hep açık eylesin diyorum" dedi.

'REFORM VE DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRDİK'

Emniyet teşkilatına sağlanan imkanlara ve yeni atama sistemine vurgu yapan Erdoğan, "Devletimizin imkanı genişledikçe ortaya çıkan katma değerden de 86 milyonun tamamının faydalanmasını temin ediyoruz. Zor, hassas ve mesuliyeti fevkalade yüksek bir görevi icra eden emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Bu minvalde teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarlarımız döneminde pek çok adım attık. Özlük haklarından lojistik imkanlara, teknolojik altyapıdan insan kaynağına, geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. Yakın zamanda uygulamaya aldığımız görev puanına dayalı atama sistemi de bunlardan biridir. Emeği esas alan, şeffaflığı güçlendiren, aile bütünlüğünü gözeten bu sistemin personel rejiminde öngörülebilirliği artıracağına inanıyorum. Görev yapılan bölgeyi, fedakarlığı ve hizmet süresini dikkate alan bu uygulama teşkilatımızdaki adalet duygusunu da kuvvetlendirecektir. Yakın zamanda tayinleri açıklanan polis kardeşlerimi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

'DÜZENLEMENİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

Kanun değişikliğine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Son olarak dün Gazi Meclisimizde kabul edilip yasalaşan teklifle Emniyet Teşkilatı Kanununda bir takım değişiklikler yapıldı. Personel yapısından eğitim ve denetim faaliyetlerine pek çok alanda önemli yenilikler getiren düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle mezuniyet sevincine ve gurur günlerine iştirak ettiğimiz 13 bin 610 polisimizi bir kez daha ayrı ayrı kutluyorum. Gittiğiniz her yerde devletimizin vakarını, milletimizin değerlerini ve Türk Polisinin şerefli mirasını en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum."

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi, 15 Temmuz, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde şehitleri andı - Son Dakika

Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Eskişehir’de soluk borusuna mama kaçan 2,5 yaşındaki bebek kurtarılamadı Eskişehir'de soluk borusuna mama kaçan 2,5 yaşındaki bebek kurtarılamadı
Ölülerin kimliğiyle 27 milyon dolarlık vurgun yaptılar Ölülerin kimliğiyle 27 milyon dolarlık vurgun yaptılar
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Neymar 981 gün sonra geri döndü Brezilya 3 golle lider Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider
Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem
Venezuela’da 39 saniye arayla iki büyük deprem Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
Venezuela’da iki büyük depremin ardından OHAL ilan edildi Venezuela'da iki büyük depremin ardından OHAL ilan edildi
Venezuela’daki deprem anı kamerada Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi Venezuela'daki deprem anı kamerada! Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Kılıçdaroğlu’nun İstanbul programı iptal edildi Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı iptal edildi
Kerem Galatasaray’ın yıldızına “Lan gerizekalı“ dedi, ortalık karıştı Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı

21:35
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
21:32
Zelenski, Rusya’ya 40 gün sürecek saldırı planını onayladı
Zelenski, Rusya'ya 40 gün sürecek saldırı planını onayladı
20:52
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması “Evine dön“ sloganlarıyla kesildi
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması "Evine dön" sloganlarıyla kesildi
20:45
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
20:06
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
19:56
AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Nurettin Alan anlattı: İşte IBAN düzenlemesinin detayları
AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Nurettin Alan anlattı: İşte IBAN düzenlemesinin detayları
19:36
Kafe ve restoranlarda yeni dönem: Hepsi teker teker değişecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem: Hepsi teker teker değişecek
18:19
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi
17:44
150 yıllık marka tarihe karıştı Raflardan sessizce çekildi
150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi
17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
17:26
AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
17:25
Çifte depremle sarsılan Venezuela’da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
17:12
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi
İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
10:14
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 22:31:22. #7.12#
SON DAKİKA: Erdoğan: 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde şehitleri andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.