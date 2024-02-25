Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımının maçını izledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımının maçını izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımının maçını izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Valiliği ziyaretinde, A Milli Erkek Basketbol Takımının 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi. Erdoğan, AK Parti'nin mitinginin ardından Adana Valiliğini ziyaret ederek, Vali Yavuz Selim Köşger'den çalışmalar hakkında bilgi aldı ve A Milli Erkek Basketbol Takımının maçını takip etti.

25.02.2024 20:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Valiliğini ziyaretinde, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi.

Erdoğan, AK Parti'nin İstasyon Meydanı'ndaki mitinginin ardından Adana Valiliğini ziyaret etti.

Vali Yavuz Selim Köşger'den çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda ile oynadığı maçı da televizyondan izledi.

Kaynak: AA

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