Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'da - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'da

Geniş Video İzle

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nın gerçekleştirileceği alana geldi.

19.12.2024 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'da

KAHİRE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nın gerçekleştirileceği alana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı. Erdoğan, karşılamanın ardından zirvenin yapılacağı alana geçti. Erdoğan, "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek" temasıyla gerçekleştirilen zirvede hitapta bulunacak ve Filistin ile Lübnan'daki duruma ilişkin düzenlenecek özel oturuma katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mısır ziyaretinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.

Zirvede yer alan ülkeler

D-8 üye ülkeleri İran, Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Mısır ve Nijerya'dan oluşuyor. Örgüt, 1997'de Liderler Zirvesi İstanbul Deklarasyonu ile kurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi\'ne katılmak üzere Mısır\'da
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Kahire, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:13:28. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.