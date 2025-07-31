Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Gazze çıkışı: Avrupa\'dan yükselen insani tepkileri kıymetli buluyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ülkelerinin Filistin Devleti'ni tanıma kararlarını ilişkin "Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz, İsrail'in vahşetine kimse sessiz kalamaz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİLER

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik görüşmenin ardından İki lider, kameraların karşısına geçerek önemli mesajlar verdiler.

ERDOĞAN'DAN AVRUPA ÜLKELERİNİN FİLİSTİN KARARINA İLK YORUM

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa ülkelerinin Filistin Devleti'ni tanıma kararlarını ilişkin "Son günlerde Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz. Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik adımları memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'e verilecek en net cevaplardan biri 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüme destek olmaktır. İsrail'in vahşetine kimse sessiz kalamaz" sözlerini sarf etti.

"MACRON'U ARAYARAK TEBRİK ETTİM"

Erdoğan ayrıca "Geçtiğimiz günlerde Sayın Macron'u telefon ile arayarak aldığı cesur karardan dolayı kendisine tebriklerimi ilettim. Gazzeli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını daha fazla hissettireceğiz. Burada şunu da ifade etmek isterim biz hükümet olarak Gazze konusunda siyasi polemik peşinde değiliz.

Biz Gazzeli yavruların yaralarına şifa olmanın derdindeyiz. Ülkemizdeki tüm siyasi aktörlerden de konuya aynı hassasiyetle yaklaşmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

FRANSA, İNGİLTERE VE PORTEKİZ'DEN FİLİSTİN KARARI

Fransa, Kanada, İngiltere ve Malta'nın ardından Portekiz de Filistin'i tanıma konusunda ilk adımı attı. Portekiz hükümeti, Filistin Devleti'nin tanınması konusunu resmi olacak görüşeceklerini duyurdu.

15 ÜLKEDEN ORTAK BİLDİRİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Andorra, Avustralya, Kanada, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, San Marino, Slovenya ve İspanya dışişleri bakanları, İsrail-Filistin meselesine ilişkin "New York Çağrısı" isimli ortak bir açıklama yaparak "İki devletli çözüm yönünde atılması gereken temel bir adım olarak, Filistin Devleti'ni halihazırda tanımış olan ya da tanımaya yönelik iradesini veya olumlu değerlendirmesini beyan etmiş bulunan ülkeler, bu yönde henüz adım atmamış olan tüm devletleri, söz konusu çağrıya katılmaya davet etmektedir" demişti.