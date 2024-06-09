Cumhurbaşkanı Erdoğan, tütün ve elektronik sigara ile mücadeleyi vurguladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elektronik sigarayla da bizim ülkemize değişik kanallarla girmenin mücadelesini çok veriyorlar. Kaçak yollardan da maalesef sızmalar oluyor ama bizim şu anda gümrükler bu konuda iyi bir mücadele veriyor. Bize farklı yollardan gelenler oluyor. Biz şu ana kadar buna müsaade etmedik." dedi.

"Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı" kapsamında Türkiye ile dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen gençler ve sporcularla Vahdettin Köşkü'nde buluşan Erdoğan, programda konukların tütün ve tütün ürünleriyle ilgili değerlendirmelerini dinledi.

Programda söz alan Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Nijeryalı genç, iyimser bir tahminle bir sigara izmaritinin 100 litre suyu kirlettiğini dile getirdi.

Tütün ürünleri üretimi için çiftçilik ve imalatla 22 milyar ton su tüketildiğini belirten öğrenci, bunun Orta Afrika'da ve kendi ülkesinin kıyısındaki Çad Gölü'nün su hacmine eşit olduğunu ifade etti. Nijeryalı öğrenci, sigara şirketlerinin Afrika'da sınırlı kaynakları kirleterek geleceği tehdit ettiğini, ülkesi ve Afrika kıtasının parlak bir geleceği olması için tütünsüz bir dünya hayalini kurduğunu anlattı.

Bunun üzerine Erdoğan, "Aynı şekilde ben de bu özleminizin bir an önce tecellisi için her türlü görevi yapmaya hazırım ama aynı zamanda da duacıyım." dedi.

İspanyol bir genç de sigara endüstrisinin neden olduğu çevre kirliliğiyle mücadele anlamında ülkesinde kabul edilen bir kanunla ilgili bilgi verdi.

Her yıl milyonlarca sigara izmaritinin atıldığını, bunun çok önemli bir toksik plastik atık kaynağı oluşturduğunu ve bu filtrelerin bozulmasının yıllar sürdüğünü anlatan genç, bu konunun aciliyetinin farkına varan İspanya'nın, tütün şirketlerinin sigara izmaritlerinin temizlenmesi için aktif sorumluluk almalarını zorunlu kılan sıkı çevre düzenlemeleri getirdiğini kaydetti.

İspanyol genç, buna bu izmaritlerin toplanmasının, atık olarak uygun şekilde işlenebilecekleri tesislere taşınmasının da dahil edildiğini belirterek, bu mevzuatın sadece proaktif çevre yönetimini örneklemekle kalmadığını aynı zamanda diğer üreticileri, ürünlerinin kullanım ömrü sonundaki etkilerinden sorumlu tutmaya teşvik ettiğini söyledi.

Erdoğan, İspanyol gencin sözlerinin ardından, "Çok teşekkür ediyorum. İspanya'da Sayın (Başbakan Pedro) Sanchez'den de bu kanun metnini isteyeceğim." ifadesini kullandı.

"Sigarasız bir Afrika ve dünya için çok çalışacağıma söz veriyorum"

Daha sonra söz alan eczacılık öğrencisi Nijeryalı bir genç kız da ülkesinde sigara endüstrisinin ne yazık ki büyük yatırımları olduğunu, gıda kıtlığı yaşayan bir ülkede tütün tarımı için büyük miktarda arazi kullanıldığını, bunun da üretimini azalttığı gıdanın maliyetini artırdığını anlattı.

Ülkesinde tütün üretilen alanlarda çocuk işçiliğinin yaygın olduğuna dikkati çeken genç, "Bu çocuklar nikotinden zehirlenerek, ciddi hastalıklara yakalanıyor. Bu, çocuk ve insan hakları ihlali ve büyük bir sömürüdür. Sigarasız bir Afrika ve dünya için ben de çok çalışacağıma söz veriyorum." diye konuştu.

Devlet desteğiyle tütün tarlalarını çilek tarlasına dönüştürdüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından Nijeryalı genç kıza teşekkür etti.

Batman'ın Sason ilçesinden gelen ve yanında kendi yetiştirdikleri çileklerden getiren Emrullah Işık da ailesinin 2007'ye kadar tütün tarımıyla uğraştığını ancak daha sonra devlet desteğiyle çilek üretimine başladığını anlattı.

Şu anda ilçelerinde yaklaşık 400 çiftçinin geçim kaynağının çilek tarımı olduğuna işaret eden Işık, "Daha önce sadece tütün üretilirken, şu an taze çileğin yanında çilek kurusu, çilek reçeli, çilek pestili de yapmaktayız. Ürettiğimiz ürünlerle ilçemizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktayız. Bu durumda hem halk sağlığını hem de çevremizi koruduğumuza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Emrullah Işık, vermiş oldukları destekten dolayı tüm çiftçiler adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Erdoğan'ın "Fakat bu çilek az değil mi? Bunun devamı var mı? Buradaki bütün arkadaşlara dağıtacak mıyız?" sorusunu yönelttiği Işık, "Var Cumhurbaşkanım. Program bittikten sonra bütün arkadaşlara ikram edeceğiz." yanıtını verdi.

Daha sonra çileğin nereden geldiğiyle ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok da güzel. Çok iri, maşallah." dedi. Erdoğan'ın, bu çileğin ihracı olup olmadığını sorması üzerine Işık, çileği ihraç ettiklerini, elindeki dosyada bütün bilgilerin mevcut olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Işık'a program sonrası bunları konuşacaklarını ifade etti.

Gambiyalı gençten Erdoğan'a tütünle mücadeledeki liderliği için teşekkür

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Gambiyalı bir genç ise tütün ve tütün ürünleri kullanımının dünyada tek başına en önemli ölüm nedeni olduğunu aktararak, sigara endüstrilerinin, kaynakları zaten sınırlı olan Afrika ülkelerindeki çocukları hedef almalarının hiçbir ahlak anlayışlarının olmadığını gösterdiğine dair değerlendirmede bulundu.

Sigaradan kaynaklanan hastalıkların, bu ülkelerin ekonomilerine ve sağlık sistemlerine ilave yükler getirdiğine dikkati çeken Gambiyalı genç, bir doktor olarak ülkesine döndüğünde sigarayla mücadelesine devam edeceğini vurguladı.

Gambiyalı öğrenci, "Tütünsüz bir dünya ve tütünsüz bir Afrika temennisiyle bu konudaki liderliğiniz için teşekkürlerimi sunarım." diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gence tebriklerini iletti.

"Bu korkunç krize kesinlikle bir çözüm bulabiliriz"

Daha sonra söz alan Japonyalı 16 yaşındaki Adil isimli genç de sigaranın en önemli halk sağlığı tehditlerinden biri olduğunu, her yıl dünyada milyonlarca insanın bu nedenle hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Vahim sonuçları olmasına rağmen genellikle göz ardı edilen bir hususu vurgulamak istediğini, bunun da gençlerin sigara içmesi meselesi olduğunu aktaran genç, tütün kullanımının, özellikle de elektronik sigaranın kullanımının yaygınlığının gençler arasında endişe verici derecede yüksek olduğunu ifade etti.

Bir pandemi gibi akran baskısı, kazançlı pazarlama, elektronik sigaranın sigaradan daha güvenli olduğu yönündeki bu tehlikeli yanlış algı ve kanı nedeniyle daha fazla ergenin bağımlılığın kurbanı olduğuna işaret eden genç, bunun tütün endüstrisinin ergenleri baştan çıkarmaya yönelik açık girişimlerinden kaynaklandığını söyledi.

Japon genç, bunun kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayarak, "Gençleri eğitmemiz gerekiyor. Sosyal yardım hayati önem taşıyor. Bu nedenle sigara sorunuyla mücadeleye yardımcı olmak üzere bu toplantının planlanmasına yardımcı olan organizatörlere minnettarım. Bizim gibi gençleri endişelerimizi dile getirmeye davet ettiniz, bu korkunç krize kesinlikle bir çözüm bulabiliriz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gencin özellikle elektronik sigarayla ilgili ifadesinin çok önemli olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elektronik sigarayla da bizim ülkemize değişik kanallarla girmenin mücadelesini çok veriyorlar. Kaçak yollardan da maalesef sızmalar oluyor ama bizim şu anda gümrükler bu konuda iyi bir mücadele veriyor. Bize farklı yollardan gelenler oluyor. Biz şu ana kadar buna müsaade etmedik. Bazı, hepinizin de duyduğu, bildiği markalar var. Müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz çünkü onun daha zararlı olduğunun tespitini de yaptık, çıkardık. Çünkü biz insanımızı zehirlemeye asla müsaade edemeyiz, bunun için de bu gayretin, bu önlemlerin alındığı bir yapıyı inşa ediyoruz."

(Sürecek)