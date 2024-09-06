Eğitimde Türkiye Yüzyılı Vurgusu - Son Dakika
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Eğitimde Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Eğitimde Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. 2002'de 367 bin olan derslik sayısının 2 kat arttığını, derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 36'dan 23'e, ortaöğretimde ise 30'dan 22'ye indirdiklerini belirtti. Eğitimde yapılan yatırımlar ve öğretmenlere yönelik atamalar hakkında bilgi vererek, Türkiye Yüzyılı hedefinin altını çizdi.

06.09.2024 16:18
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri Ar-Ge ve Kalite Zirvesi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, 'Eğitime yaptığımız her yatırımla, hayata geçirdiğimiz her projeyle, Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. 2002'de 367 bin olan derslik sayımız hayırseverlerimizin de katkılarıyla 2 kattan fazla arttı. Buna bağlı olarak, derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 36'dan 23'e, ortaöğretimde 30'dan 22'ye indirdik' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri Ar-Ge ve Kalite Zirvesi'nde konuştu.

'NECMETTİN YILMAZ VE AYBÜKE YALÇIN GİBİ EĞİTİM NEFERLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizler üzerinde yaşadığımız toprakları vatan yapmak ve ebedi vatanımız olarak korumak için yaklaşık bin yıldır mücadele eden bir milletiz. Bu uğurda nice evladımızı daha ömrünün baharındayken toprağa verdik. Çanakkale'den İstiklal harbimize bölücü terörle mücadeleden en son 15 Temmuz başarısız darbe teşebbüsüne kadar İstiklalimize yönelik tüm saldırıları, aziz şehitlerimizin fedakarlıklarıyla püskürttük. Türkiye'yi yüceltme ve ilelebet payidar kılma mücadelemizde canlarını ortaya koyan kesimlerden biri de öğretmenlerimizdi. Şehit öğretmenlerimizin özellikle de Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi genç yaşta terör örgütlerinin hain saldırılarıyla bizden koparılan eğitim neferlerimizi rahmetle yad ediyorum. Aynı şekilde, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi de unutmayacağımızı, hatıralarını daima yaşatacağımızı Bir kez daha ifade ediyorum. Rabbim hepsinin ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum' dedi.

'367 BİN OLAN DERSLİK SAYIMIZ 2 KATTAN FAZLA ARTTI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında, 'Türkiye yüzyılı hedefimiz sadece bir ufuk değil, aynı zamanda bu aziz vatanın her ferdinin geleceğine dair güçlü bir taahhüttür. Yeni eğitim yaklaşımımızla, teknolojik hamlelerimizle ve demokratikleşme adımlarımızla bu taahhüttü yerine getiriyoruz. Eğitime yaptığımız her yatırımla, hayata geçirdiğimiz her projeyle, Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. Son 22 yılda ülkemizin eksiklerini giderme noktasında, objektif bakanların hayranlık duyduğu tarihi nitelikte adımlar attık. Burada çok kısa olarak birkaçını sizlerle paylaşmak arzusundayım. 2002'de 367 bin olan derslik sayımız hayırseverlerimizin de katkılarıyla 2 kattan fazla arttı. Buna bağlı olarak, derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 36'dan 23'e, ortaöğretimde 30'dan 22'ye indirdik. Böylece evlatlarımız da kaliteli, daha ferah bir eğitim ortamına kavuştu. 2002'de 540 bin olan öğretmen sayımız 1.2 milyona yükseldi. Hükümetlerimiz döneminde 800 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Ücretsiz ders kitapları, yemek, taşıma, şartlı destekler burslar ve pansiyon hizmetleri gibi imkanları sunarak eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. Son 22 yılda yaklaşık 4 milyar adet ders kitabını ücretsiz dağıttık. Özel eğitim ihtiyacı olan 1 milyon 200 bin öğrencimizin evlerinde, hastanelerde, okullarda, eğitime erişimlerini sağlıyoruz' ifadelerini de kullandı.

Kaynak: DHA

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