Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'a 'gel görüşelim' dedik, olumlu karşılık alamadık - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'a 'gel görüşelim' dedik, olumlu karşılık alamadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed\'a \'gel görüşelim\' dedik, olumlu karşılık alamadık

Kübra SONKAYA/İSTNABUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

06.12.2024 14:18  Güncelleme: 14:43
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Kübra SONKAYA/İSTNABUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan " İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Esed'a 'gel görüşelim' dedik, olumlu karşılık alamadık.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Esed'a 'gel görüşelim' dedik olumlu bir karşılık alamadık. İdlib tamam Humus yine muhaliflerin elinde. Şam'a doğru da bir ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede devam eden bu sıkıtnılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Maalesef bölge sıkıntıda. Dün Lübnan'da yine sayın Başbakandan bir haber aldım. Bir görüşme talebi var. Lübnan çok sıkıntılı durumda. Her taraf yerle yeksan olmuş. Bizde tabii elimizden geleni yapacağız. Ancak Mısır'da ciddi manada ihtiyaç talebi var. Bu ihtiyaçların giderilmesi içinde Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya inşallah devam edeceğiz. Bunlar özellikle de ayni hatta nakdi yardım talepleri. Türkiye olarak dünyanın suskun olduğu bir dönemde biz yardımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

'BM BU KONUDA TEK ÇIKIŞ YOLU'

Erdoğan "Dün Guterres ile görüşmem oldu. Onlarda ellerinden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyorlar. 'Birbirimizle olan görüşmeleri devam ettirelim' diyorlar. Bizlerde bu görüşmeleri devam ettirerek, ateşkesi nasıl devam ettiririz bunun gayreti içinde olacağız.

BM bu konuda tek çıkış yolu." diye konuştu.

'HESABINI SORMAMIZ LAZIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bildiğiniz gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlar arka arkaya geliyor. Bunlar İsrail'i köşeye sıkıştırıyor. Bugüne kadar İsrail kendisi aleyhinde verilmiş kararların hepsinden sıyrıldı. İnsanlık İsrail'i bu attığı adımlarda yaptığı bu ihanetlerde yalnız bırakmayacak ve hesabını soracak. İsrail'in bu vahşetini ve bu soykırımlarını hep birlikte dünya devletleri olarak ne yapıp yapıp hesabını sormamız lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'a 'gel görüşelim' dedik, olumlu karşılık alamadık - Son Dakika

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