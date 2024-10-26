Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Elazığ'da 569 deprem konutunun kurası çekildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Elazığ'da 569 deprem konutunun kurası çekildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Elazığ'da 569 deprem konutunun kurası çekildi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konut, bugün çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

26.10.2024 17:51  Güncelleme: 17:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Elazığ'da 569 deprem konutunun kurası çekildi

ELAZIĞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konut, bugün çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen ve yapımı tamamlanan Elazığ'daki 569 konutun kura çekimine video kayıt sistemi ile katıldı.

"Asrın Felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 29 bin 311 deprem konutunun kura töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Elazığ'da da yapımı tamamlanan 569 konutun kurası Palu ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla katılmasıyla çekildi. Elazığ'daki kura törenine Elazığ Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve hak sahipleri katıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, Abdullah ve Delal Arıkanoğlu çiftine anahtarlarını teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın katılımıyla Elazığ\'da 569 deprem konutunun kurası çekildi
Kaynak: İHA

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